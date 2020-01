Globos de Oro: los nominados de la TV que librarán entretenidas batallas

La nueva temporada de The Crown, la serie más nominada entre los dramas Crédito: Netflix

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 13:15

Una de las bromas más repetidas por los diferentes humoristas que pasaron por la conducción de los Globo de Oro hace referencia a la diferencia entre las estrellas de cine y las de TV presentes en la ceremonia. Siempre relegados a un segundo plano, los protagonistas y creadores de las series pasaron años escuchando cómo se burlaban de ellos por su falta de glamour hollywoodense aunque del otro lado de la pantalla, para los espectadores, ellos fueran los verdaderamente populares. A pesar de de que en los últimos tiempos la línea de separación entre el cine y las series se haya hecho cada vez más difusa y hoy sus protagonistas puedan ser casi intercambiables, lo cierto es que por una cuestión de calendario de estrenos durante la temporada de premios, la televisión pasa a un segundo plano.

Así, para muchos la lista de nominados en la categoría televisiva es, con algunas excepciones, una repetición de la de los premios Emmy. Sin embargo, los votantes de los Globo de Oro son conocidos por sus elecciones inesperadas y, algunos dirían, inexplicables y caprichosas. Por eso, resultan uno de los premios más difíciles de pronosticar y más entretenidos de ver. Este año, como sucede con los rubros de cine, entre las principales categorías de las series también se librarán entretenidas batallas cuyos resultados alegrarán a algunos y ofuscarán a otros. Ese es parte del encanto de los Globo de Oro.

Mejor drama

The Crown: Temporada 3 02:20

Video

Succession vs The Crown. Con una segunda temporada magistral y un impulso enorme hacia lo que vendrá en la próxima Succession se merece sin lugar a dudas este reconocimiento. Sin embargo, de dudas están hechos este tipo de premios que funcionan con una lógica que a veces escapa a la calidad de los programas. En esta categoría que incluye también a The Morning Show y la mediocre segunda temporada de Big Little Lies, la única otra serie que puede disputarle el premio a la ficción de HBO es The Crown, la más nominada entre los dramas. Los votantes de los Globo de Oro, integrantes de la prensa extranjera afincada en Hollywood suelen tener una especial predilección por las historias producidas en Gran Bretaña.

Mejor serie musical o comedia

Trailer de la segunda temporada de Fleabag 01:42

Video

Fleabag vs Fleabag. En esta categoría no hay otra serie que pueda competir con Fleabag. Aun la notable Barry quedó relegada en los Emmy por la fuerza del huracán creado por Phoebe Waller-Bridge. Los otros nominados, El método Kominsky y The Marvelous Mrs. Maisel (ganadores de este rubro en 2019 y 2018, respectivamente), no tuvieron sus mejores temporadas y la presencia de The Politician en esta competencia solo se explica por el poder de lobby de Netflix. Pero claro, la omnipresencia de Fleabag y Waller-Bridge en los último tiempos puede resultar en un volantazo de los votantes que parecen disfrutar de tomar los caminos menos recorridos.

Mejor miniserie o telefilm

Trailer de Chernobyl 02:28

Video

Inconcebible vs Chernobyl. Consagrada en los premios Emmy y una de la ficciones más comentadas de 2019, Chernobyl es la gran contendiente de esta categoría. Basada en hechos reales pero con más de una licencia poética en favor de su desarrollo dramático la miniserie de HBO se convirtió en un éxito y tema predilecto de las redes sociales que alimentaron su suceso. El impacto de la muy superior Inconcebible fue bastante menos resonante. La miniserie de Netflix está basada en un fascinante artículo de investigación periodística que reconstruyó el trabajo policial de dos detectives abocadas a casos de violación. Cruda, inteligente y sensible, esta es la miniserie que mejor refleja los daños que causa la sociedad machista.

Mejor actor en drama

Trailer de Succession, temporada 2 01:03

Video

Brian Cox (Succession) vs Tobias Menzies (The Crown). En la pelea de los actores británicos la balanza está claramente inclinada hacia Cox por su impresionante interpretación del patriarca Logan Roy en la serie de HBO. Es poco probable que Rami Malek ( Mr.Robot), Billy Porter ( Pose) y Kit Harington ( Game of Thrones) puedan interferir con el premio a Cox. El actor con más posibilidades de arruinarle la fiesta es Menzies. En su primera temporada como el duque de Edimburgo en The Crown, Menzies demostró el notable rango actoral que ya había desplegado en Outlander, serie por la que ya había sido nominado como intérprete secundario.

Mejor actriz en drama

Trailer The Morning Show 01:08

Video

Olivia Colman (The Crown) vs Jennifer Aniston vs Reese Witherspoon (The Morning Show). Si hay algo que se puede aseverar sobre los integrantes de la Asociación de periodistas extranjeros de Hollywood es que aman a las estrellas y suele tener la convocatoria suficiente para que muchas asistan a su celebración, la primera del calendario en la temporada de premios. Solo por eso, como una devolución de gentilezas Jennifer Aniston o Reese Witherspoon podrían llevarse esta estatuilla que pertenece a Colman gracias a su interpretación de la reina Isabel II en The Crown. El mismo papel por el que su antecesora, Claire Foy, ganó este premio en 2017.

Mejor actor de comedia

Trailer de El método Kominsky, segunda temporada 01:13

Video

Bill Hader (Barry) vs Michael Douglas (El método Kominsky). La realeza de Hollywood frente a un actor y guionista que representa el presente y el futuro de la industria. La disyuntiva en este rubro entonces pasa por la celebración del pasado o la apuesta al futuro. En esa misma línea, Ben Platt, el talentoso protagonista de The Politician podrían convertirse en la sorpresa de la ceremonia. Especialmente porque combina dos elementos que entusiasman a la asociación: nunca había sido nominado antes y su padre, Marc Platt, es uno de los productores más exitosas de la industria cinematográfica.

Mejor actriz de comedia

Trailer Muertos para mí 02:52

Video

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) vs Christina Applegate (Muertos para mí). La posibilidad de que Applegate le arrebate esta categoría a Waller-Bridge es improbable. Algunos apuestan por la posibilidad de que la histórica favorita de los Globo de Oro -la nominaron en tres oportunidades anteriores pero nunca ganó-, finalmente tenga la posibilidad de quedarse con la estatuilla. Lo cierto es que se trata de una de las categorías más difíciles en la que también están nominadas Kirsten Dunst ( On Becoming a God in Central Florida), Rachel Brosnahan ( The Marvelous Mrs Maisel) y la fantástica Natasha Lyonne ( Muñeca rusa).

Mejor actor en miniserie o telefilm

Trailer Fosse/Verdon 00:45

Video

Jared Harris (Chernobyl) vs Sam Rockwell (Fosse/Verdon). ¿Aprovecharán los votantes de los Globo de Oro para resarcir a Harris por el premio Emmy que perdió frente a Jharell Jerome ( Así nos ven)? Es posible. Como también aprovechen esta categoría para celebrar Fosse/Verdon, un estilo de ficción que encaja perfectamente con sus elecciones usuales. La historia de la relación entre Bob Fosse y Gwen Verdon es también, de alguna manera, un homenaje al viejo Broadway y al Hollywood de ayer. Y, claro, el trabajo de Rockwell es, como suele suceder con él ganador del Oscar, sobresaliente.

Mejor actriz en miniserie o telefilm

Trailer de Catherine The Great 01:00

Video

Michelle Williams vs Helen Mirren. En un mundo perfecto todas y cada una de las actrices nominadas en esta categoría deberían llevarse un premio. Kaitlyn Dever, Merritt Wever ( Inconcebible) y Joey King ( The Act) se lucieron en papeles que transformaron sus carreras. Pero es mucho más probable en una categoría donde figuran Williams y Mirren ( Catherine The Great) que sean ellas las que peleen por la estatuilla que si se evalúa el resultado global del programa que protagonizaron debería ganar Williams cómodamente.