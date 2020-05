Grey's Anatomy: cuándo estará disponible la temporada 16 en streaming

La serie de médicos más longeva de la historia televisiva llega con una temporada inusual Crédito: ABC

La respetada showrunner Shonda Rhimes marcó un antes y un después en la ficción televisiva con su creación Grey's Anatomy, que estrenó su primera temporada el 27 de marzo de 2005 y que, desde entonces, no frenó jamás. Desde sus producciones derivadas como Private Practice, B-Team y Station 19, hasta la partida de memorables personajes -en su mayoría, en trágicas circunstancias-, el drama sobre médicos más longevo de la TV hizo historia en varios frentes.

Grey's Anatomy ya lleva 16 temporadas, y una 17 confirmada para el futuro. En los Estados Unidos, la decimosexta entrega ya se pudo disfrutar por ABC y en Latinoamérica, por Sony, pero todavía la fecha de estreno en Netflix no se ha confirmado. De todos modos, se estima que su desembarco al servicio de streaming llegaría a mediados de septiembre de este año. Mientras tanto, en épocas de cuarentena por la pandemia de coronavirus, Netflix cuenta con las 15 temporadas previas para maratonear, con numerosos episodios para calmar la ansiedad.

Uno de los puntos claves del regreso será la despedida de Justin Chambers, quien se despidió de su personaje, Alex Karev, en el ya emblemático episodio 350, titulado "My Shot". Sin embargo, quien siempre está firme en este drama es su protagonista excluyente, Meredith Grey. Gracias a este papel, Ellen Pompeo cosechó una enorme popularidad como actriz, un éxito inusitado, con 363 capítulos bajo el brazo para una intérprete cuya carrera estuvo circunscrita a la serie que la catapultó a la fama.

Ellen Pompeo asegura que Meredith tardó un tiempo hasta convertirse en una mujer fuerte Crédito: ABC

En la temporada 16, Meredith pasará su vida en el lugar menos pensado, tras cometer un delito que pone en jaque su licencia médica, y que la expone a un juicio que traerá muchos fantasmas del pasado, entre ellos, a un hecho que tuvo como protagonista a Derek (Patrick Dempsey). Por lo tanto, se espera que esta vuelta tenga una intensidad acorde a las temporadas que ha cosechado tanto fanatismo en los últimos años. Cabe aclarar que, dado que el coronavirus afectó la producción, la temporada 16 tendrá 21 episodios y no el promedio de 25 que la serie suele ofrecernos.

Meredith fue creciendo, pero no sé si era una mujer fuerte cuando le rogaba a Derek que la ame Ellen Pompeo

En una reciente entrevista con Variety , Pompeo confirmó una temporada 17, pero aseguró que los guionistas no empezaron a trabajar en ella todavía. "Obviamente, no se pueden reunir", explicó. En cuanto a si el drama aludirá a la pandemia, la actriz dijo que pensó que podría suceder, pero que no quieren "hacer política" con el Covid-19. "Barack Obama dijo que una pandemia era inevitable en 2014 y que deberíamos prepararnos, así que no sé qué haremos", añadió.

Asimismo, cuando le mencionan a Meredith como personaje feminista, Pompeo tiene otra lectura. "Creo que fue creciendo, pero no sé si era una mujer fuerte cuando le rogaba a Derek que la ame", manifestó la protagonista de una serie que tiene cuerda para rato.

Dónde verla. Las 15 temporadas de Grey's Anatomy se pueden ver por Netflix, y la 16 llegaría a la plataforma en septiembre de 2020.