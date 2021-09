Hay vida más allá de Game of Thrones: en qué andan los actores más populares de la serie

Del cómic de Emilia Clarke al cambio de hábito de Hannah Waddingham, un repaso por las carreras del recordado elenco de la ficción de HBO

El mundo del espectáculo está lleno de historias de actores que participaron de un gran éxito televisivo que luego se convirtió en su único suceso. Tal vez debido a la poca imaginación de los productores que solo podían identificarlos con aquel personaje inolvidable o del propio intérprete que buscaba que su siguiente proyecto fuera tan impactante como aquel suceso. Claro que por todas las oportunidades perdidas de muchos de sus colegas, la mayoría de los actores del numeroso elenco de Game of Thrones, fenómeno televisivo difícil de comparar, logró capitalizar el reconocimiento que recibió por sus papeles en la saga de HBO y hasta transformar su carrera para siempre.

Trailer Eternals -Marvel

Pasados más de dos años del final de la serie, el repaso por las actividades profesionales de los egresados de la escuela GOT pinta un cuadro tan variado como interesante. Empezando por sus ¿parejas? protagonistas. A saber: Emilia Clarke probó suerte en el cine con la película Last Christmas, otra oportunidad para amar, pero la tibia respuesta del público y la crítica no fue la esperada. Entonces Clarke se dedicó a crear la novela gráfica M.O.M (Mother of Madness), que desde el título juega con la identificación de la actriz como la madre de los dragones y su locura, pero que en su contenido se acerca más a las historias de superhéroes más rupturistas, ya que imagina a una protagonista que adquiere sus poderes gracias a su ciclo menstrual.

Claro que Clarke no se dedicará a tiempo completo a los cómics. Ya fue anunciada como una de las protagonistas de Secret Invasion, la nueva serie de Marvel que se estrenará el año próximo en Disney+ y sobre la que, una vez más, la actriz debe guardar absoluto silencio. Algo parecido a lo que le sucedió a Kit Harington, que después de luchar para no adelantar nada del destino y origen de Jon Snow en Game of Thrones, ahora tiene que evitar los spoilers sobre Eternals , la nueva película de Marvel que se estrenará en noviembre . Mientras tanto y para demostrar que no se parece en nada al adusto Snow, Harington aparece en uno de los episodios de la nueva temporada de Modern Love (ya disponible en Amazon Prime Video), dónde se burla de su propia fama como galán medieval.

Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau en Game of Thrones HBO - Archivo

Para el dúo de actores que dieron vida a los amorosos mellizos Cersei y Jamie Lannister, la vida laboral post GOT los tuvo en constante actividad . En el caso de Lena Headey, eso implicó prestar su voz para la serie animada de Netflix Masters of the Universe: Revelation, protagonizar la versión inglesa de la serie francesa Rita (que finalmente quedó en un telefilm) y formar parte de la esperada miniserie de HBO protagonizada por Woody Harrelson y Justin Theroux, The White House Plummers, que reconstruye el escándalo Watergate desde el punto de vista de quienes lo planearon.

En cambio, terminado su compromiso con GOT, Nikolaj Coster Waldau regresó a trabajar en la industria audiovisual de su Dinamarca dónde encabezó The Day We Died, una película sobre atentados ocurridos en febrero de 2015 en Copenhague y escribió el guion de Against the Ice, la historia del explorador danés Ejnar Mikkelsen que él también protagoniza. Pero para no perder el terreno ganado en Hollywood también aparecerá en The Silencing y God is a Bullet, dos películas de acción que lo posicionan como el heredero de Liam Neeson en el negocio de las revanchas y venganzas familiares.

Y, claro, si se habla de los Lannister es imposible no pensar en Tyron y en su actor, Peter Dinklage . Acostumbrado a brillar en el cine independiente norteamericano y en el teatro, el cuatro veces ganador del premio Emmy ya terminó de filmar su versión de Cyrano de Bergerac. Se trata de un musical, que ya había protagonizado en teatro dirigido por Joe Wright (Orgullo y prejuicio), con música original de la banda The National. Además, podría participar de la nueva La pandilla salvaje que dirigiría Mel Gibson y ser el protagonista de The Dwarf, un oscuro cuento de hadas en el que también figura como productor.

Sophie Turner junto a su marido, Joe Jonas GROSBY GROUP - LA NACION

Para los integrantes más jóvenes del elenco de Game of Thrones, la serie no solo fue su escuela sino también su primer trabajo con continuidad. Por eso, sacudirse de su sombra puede ser más complicado y público. Al menos en el caso de Sophie Turner, que se convirtió en una favorita de los paparazzi por su relación con Joe Jonas y el nacimiento de la hija de ambos . De todos modos, la maternidad y la obligada pausa pandémica la ayudaron a encontrar proyectos que prometen. Primero prestó su voz para la serie animada The Prince, de HBO Max, aún inédita en la Argentina, una comedia que se ríe de la monarquía británica desde el punto de vista del príncipe George y en la que Turner interpreta a su hermana menor, la princesa Charlotte. Además, protagonizó junto a Maya Hawke la película Strangers, que imagina una versión de Pacto siniestro, de Alfred Hitchcock, pero con dos mujeres jóvenes que acuerdan hacerse cargo de la hostigadora de la otra.

Del lado televisivo, la actriz está en plena grabación de la miniserie The Staircaise, basada en un caso real (el documental está en Netflix). Con Colin Firth y Toni Colette. Mientras tanto, su mejor amiga, Maisie Williams, ya participó del film Los nuevos mutantes (se estrena el 15 de septiembre por Disney+), la serie Two Weeks to Live (disponible en Paramount+) y está grabando Pistol, la miniserie sobre la historia de los Sex Pistols a cargo de Danny Boyle .

Una favorita absoluta entre los fanáticos de GOT, la joven Bella Ramsey que interpretaba a la imponente Lyanna Mormont, no paró de trabajar desde su final . Y se ganó el papel protagónico junto a Pedro Pascal en la esperada serie The Last of Us, basada en un exitoso videojuego que Craig Mazin, el showrunner y guionista de Chernobyl, está adaptando para HBO.

Jason Momoa en Games of Thrones

La joven actriz no es la única que pasó de tener un papel secundario en Game of Thrones a conseguir papeles de protagonista gracias al impacto de su personaje. Así sucedió con Jason Momoa, que después de su inolvidable interpretación de Khal Drogo, finalmente logró que Hollywood lo considerara capaz de llevar adelante series y películas. Una aspiración que quedó confirmada con el éxito de Aquaman, que está en plena filmación la secuela, y la serie See de Apple TV+ cuya segunda temporada ya está disponible en la plataforma.

Gwendoline Christie será Lucifer en The Sandman

Otros dos que aprovecharon al máximo el reflector que les prestó Game of Thrones son Gwendoline Christie y Kristofer Hivju. Los que extrañan a su valerosa Brienne of Tarth podrán reencontrarse con la actriz en The Sandman, el ambicioso proyecto de Netflix a estrenarse a fines de año que adapta la amada novela gráfica de Neil Gaiman a las series, donde interpretará a Lucifer. Por su lado, el actor noruego que encarnó a Tormund Giantsbane es uno de los integrantes del elenco de Twilight of the Gods, el proyecto animado sobre dioses nórdicos que prepara Zack Snyder para Netflix. Además, acaba de sumarse al elenco de la película Cocaine Bears, que contará la increíble historia real de un cargamento de cocaína perdido en el bosque. La dirección está a cargo de Elizabeth Banks y la filmación se está llevando a cabo por estos días en Irlanda.

Teaser de la temporada 4 de Stranger Things - Fuente: Netflix

Después del trágico final de su Missandei en Game of Thrones, la redención también le llegó a Nathalie Emmanuel, en forma de proyectos de primera línea. Además de protagonizar la miniserie Four Weddings and a Funeral, formó parte de Rápidos y furiosos 9 y el próximo 29 de octubre se la verá en Netflix como uno de los personajes principales de la precuela de El ejército de los muertos, El ejército de los ladrones. Y en la misma plataforma también aparecerá pronto al actor alemán Tom Wlaschiha, el misterioso Jaqen H’ghar, que ya participó de series como Jack Ryan y Das Boot, pero que tendrá una nueva oportunidad en el centro de los reflectores cuando se lo vea en la nueva temporada de Stranger Things.

Hannah Waddingham como Septa Unella en Game of Thrones hbo

De todos modos, quiénes quizás han hecho el salto más notable de todo el elenco de Game of Thrones son Rose Leslie, Jacob Anderson y Hannah Waddingham . Leslie, además de haber tenido su primer hijo con Harington, participó de la película de Disney Muerte en el Nilo, una buena oportunidad que probablemente quede en la nada debido al escándalo de uno de sus protagonistas, Armie Hammer. Sin embargo, las series la traerán de regreso gracias a su papel principal en uno de los proyectos más ambiciosos de HBO Max: la adaptación de la novela The Time Traveler’s Wife, en la que ella interpretará a la romántica heroína del cuento, Clare.

En el caso de Anderson, para los fanáticos de Game of Thrones que esperaban que sus próximos papeles le ofrecieran más oportunidades para sonreír que las que tuvo como el estoico Grey Worm, probablemente se les cumpla el deseo cuando aparezca en la próxima temporada de Doctor Who. Pero su primer protagónico en Hollywood se inclinará más por el terror que la comedia. Es que el actor británico acaba de ser elegido para encabezar la serie Entrevista con el vampiro, inspirada en la novela de Anne Rice, como el ingenuo Louis, papel que interpretó Brad Pitt en la película homónima.

Waddingham como Rebecca en Ted Lasso Colin Hutton - Apple tv+

Finalmente, nadie en el elenco de Game of Thrones hizo un giro profesional más dramático que Hannah Waddingham. La estrella de la comedia musical británica había aparecido en ocho episodios de la serie de HBO como Unella, la religiosa (o septa, según la creación de George R.R. Martin) a cargo de vigilar a Margeary Tyrell y Cersei cuando son encarceladas y obligadas a confesar sus pecados. Un personaje tan perturbador que es difícil reconocerla ahora como la luminosa Rebecca Welton en Ted Lasso, papel que la hizo conocida en todo el mundo y le consiguió su primera nominación al Emmy como mejor actriz de reparto en comedia. Para ella, sin duda, hay un gran vida después de Game of Thrones.