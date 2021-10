HBO Max: cómo es La búsqueda del amor, la aclamada serie británica que ya se puede ver en streaming

La búsqueda del amor (The Pursuit of Love/Reino Unido, 2021). Dirección: Emily Mortimer. Guion: Emily Mortimer, basado en la novela The Pursuit of Love de Nancy Mitford. Elenco: Lily James, Emily Beecham, Dominic West, Andrew Scott, Emily Mortimer. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: muy buena

La tercera adaptación de la emblemática novela semiautobiográfica que Nancy Mitford publicó en 1945 bajo el título The Pursuit of Love/A la caza del amor finalmente da en la tecla. La actriz británica Emily Mortimer escribió y dirigió los tres epiodios de la miniserie de la BBC que llegó este mes a HBO Max y desde la construcción de su primera secuencia que percibimos que el tono de la obra de Mitford no es traicionado en el afán de concebir un relato puramente trágico. La búsqueda del amor está ambientada entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la segunda y es, antes que nada, la historia de una amistad inquebrantable entre dos primas.

Como en la novela, aquí Mortimer hace un excelente estudio de personajes porque, si bien ambas mujeres parecen ser completamente antagónicas (de hecho, emprenden recorridos que pueden interpretarse como incompatibles), en el fondo ambas están peleando por la misma causa, aunque a veces no lo noten. Tanto la narradora Fanny Logan (Emily Beecham) como su prima Linda Radlett (Lily James, extraordinaria en el rol que funciona como espejo de la mayor de las hermanas Mitford) van construyendo su feminismo a partir de esa búsqueda, que no es solo la del amor romántico sino la de amor por una causa (la vehemencia de Linda al volcarse a la política es solo un ejemplo de esto), hacia un amigo al que siempre se lo busca independientemente de las circustancias y, sobre todo, la búsqueda de la propia identidad en tiempos convulsionados.

Linda creció en una familia noble cuyo patriarca Matthew (Dominic West, en una actuación que tiene su correlato con el estilo tragicómico de la novela) le negó a ella y a sus hermanas acceso a la educación. Para él, la única manera de alimentar el intelecto era a través de la caza y las interacciones endogámicas. La joven rechaza sus métodos y, a pesar de que momentáneamente satisface los mandatos y se casa con un joven aprobado por su padre, esa curiosidad que yace en ella le impide quedarse en un mismo lugar y no salir a explorar el mundo. Desde su adolescencia, Linda no concibe otra vida que una en la que el enamorarse sea lo primordial, y esto se traduce en su forma apasionada de amar, sin grises, a los hombres que conoce. Como su propia prima lo explica al comienzo de la miniserie: “Linda reía mucho... y lloraba mucho también”. Mortimer muestra esos momentos de espera frente a un teléfono y de dolor inconsolable ante una ruptura con un montaje acelerado y vigoroso que nos remite a otra gran miniserie: Patrick Melrose.

Lily James brilla como Linda Radlett HBO Max

Por otro lado está Fanny, una joven educada que carga con el peso de ser la hija de una mujer denominada “The Bolter” (interpretada por la propia Mortimer), quien la abandona para vivir experiencias amorosas, y porque consideraba que Fanny no podía pertenecer a esa suerte de brubuja que se creó para sí misma. En consecuencia, y al igual que Linda, Fanny responde a ese pasado familiar construyendo una existencia totalmente opuesta a la de su madre (las diferentes caras de la maternidad es otro de los ejes de la ficción), una en la que sus hijos y su marido son su prioridad, y en la que la formación intelectual no debe ser descuidada ante la tentación de huir cuando la presión social se torna asfixiante.

Al ser Fanny quien nos cuenta esta historia, dicho personaje podría haber quedado a la sombra del de Linda, uno mucho más intempestivo y avasallante en contraste con la función “pasiva” del papel de quien mira. Sin embargo, gracias al gran trabajo de Beecham y del guion de Mortimer, el rol de “la prima narradora” cobra otra tesitura y su metamorfosis es acaso más interesante que la de Linda, porque contempla todo bajo el prisma de quien está cumpliendo la compleja tarea de poner en palabras el transcurrir de dos mujeres que se eligen constantemente y quienes renacen cuando se reencuentran, una y otra vez, año a año. Fanny no solo observa: Fanny estudia el contexto sin prejuicios.

Andrew Scott, uno de los puntos más fuertes de la miniserie HBO Max

En cuanto a la arista satírica de la obra de base, Mortimer apela a un derroche visual que recuerda al de Wes Anderson (curiosamente, la novela de Mitford aparece en el cortometraje del director, “Hotel Chevalier”), y le suma anacronismos en su irresistible banda sonora donde no escatima en temas de New Order, Cat Power, Sleater-Kinney y T. Rex. La búsqueda del amor también tiene a un brillante Andrew Scott en el rol de un artista vecino de la familia Radlett quien, a su manera, acompaña a Linda toda su vida, incondicional como Fanny, la única persona con la que la joven pudo ser genuina, un encantador guiño de Mitford a su amigo Evelyn Waugh que la miniserie nos lo recuerda con humor, sin golpes bajos. En tres episodios, Mortimer logra poner capa sobre capa, conjugar tono con tono, y rendirle homenaje a la novelista que vive en el personaje de Linda y en el de tantas mujeres que persiguieron la libertad en un mundo que las condicionaba.