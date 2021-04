Hilary Duff protagonizará la secuela de How I Met your Mother

Siete años después del final de How I Met your Mother, sus creadores vuelvan a la carga para alegría de los fans de esta comedia y ya están en plena marcha produciendo su secuela, How I Met Your Father, que tendrá a la actriz Hilary Duff como protagonista.

La estrella de Younger se pondrá en la piel de Sophie, una madre que cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre y que relata las aventuras sentimentales de su inseparable grupo de amigos. Narrado desde un futuro cercano, el relato repasará cómo los protagonistas tratan de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas en la ciudad de Nueva York.

Al igual que su predecesora, que duró 208 episodios y que obtuvo 28 nominaciones a los premios Emmy, la nueva comedia se desarrollará en un futuro cercano con saltos temporales.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Duff compartió su entusiasmo por unirse a la nueva producción, que tendrá diez episodios y se estrenará por la plataforma Hulu en los Estados Unidos (en Argentina podría emitirse a través de la inminente plataforma Star+, que Disney lanzará este año en América latina).

“Como gran fan de How I Met your Mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé”, dijo Duff citando a los cocreadores del relato, Carter Bays y Craig Thomas. “He tenido una suerte increíble en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy ansiosa por asumir el papel de Sophie”, agregó.

Todavía se desconoce si la nueva producción tendrá relación directa con la sitcom que Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick-Harris, Alyson Hannigan y Jason Segel protagonizaron durante nueve temporadas y que se emitió de 2005 a 2014. En esa ocasión, la voz de Bob Saget narraba una mirada hacia el pasado de las citas de Ted Mosby (Josh Radnor) y su grupo de amigos. La exitosa serie se destacó por sus saltos en el tiempo y sus altas dosis de humor.

La nueva producción contará con guion de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes escribieron y produjeron para This Is Us. Cabe recordar que hacia el final de How I Met your mother, CBS grabó un piloto de una propuesta con el mismo espíritu, How I Met Your Dad, con Greta Gerwig en el papel protagonista y Meg Ryan como la voz en off, aunque el proyecto no llegó a prosperar.

