House of the Dragon: publican las primeras imágenes oficiales de la precuela de Game of Thrones

HBO ha dado inicio a la producción de House of the dragon, la precuela de Game of Thrones, y luego de confirmar que el rodaje del spin-off finalmente comenzó en el Reino Unido, en el día de hoy difundió las primeras imágenes oficiales del elenco en distintas escenas.

Ambientada 300 años antes de los acontecimientos de la popular saga, la nueva serie contará la historia de la Casa Targaryen, los antepasados de Daenerys Targaryen, el icónico personaje interpretado por Emilia Clarke en GOT.

En las tres imágenes que la plataforma publicó en las redes sociales se puede ver a los actores protagonistas de la historia. En una de las escenas, Emma D’Arcy y Matt Smith se muestran interpretando los personajes de la princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, respectivamente.

Alicent Hightower y Otto Hightower, en una de las escenas del rodaje de House of the dragon @houseofthedragonhbo

Las otras dos fotografías enseñan a Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, también conocido como The Sea Snake, y a Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.

Días atrás, tras publicar las primeras imágenes de los actores en la lectura del guion del relato, salió a la luz el primer vistazo de dos de los intérpretes caracterizados como sus personajes en la precuela: Matt Smith, protagonista de series como The Crown o Doctor Who, y Emma D’Arcy (Truth Seekers) en plena acción.

The Sea Snake, en una escena del rodaje @ houseofthedragonhbo

Basada en el libro Fuego y sangre, de George R.R. Martin, House of the Dragon se centrará en la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. La serie es uno de seis spin-offs en los que, junto con Martin, está trabajando HBO.

La serie fue creada por el propio autor de la saga junto a Ryan Condal, quien ejercerá de showrunner con Miguel Sapochnik. La producción contará con una primera temporada de 10 episodios y se espera que llegue a HBO en 2022.

LA NACION