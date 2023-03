House of the Dragon vuelve con menos capítulos, Curb Your Enthusiasm se despide y un exitoso director quiere rescatar a Los expedientes secretos X

escuchar

Malas noticias desde Westeros. Los fanáticos de House of the Dragon, precuela de la exitosa Game of Thrones, sabían desde el final de su primera temporada que la siguiente demoraría al menos un año en llegar. Finalizada en octubre de 2022, la marcha inaugural de la ficción que se centra en la historia de los poderosos, incestuosos y sangrientos Targaryen y sus dragones se transformó en un suceso aunque no estuvo exenta de críticas por algunas de las decisiones creativas que tomaron sus productores y la realización de sus efectos visuales. Tal vez por esas objeciones es que los responsables de la serie de HBO no solo decidieron tomarse todo este año para producir los nuevos episodios, sino que también optaron por recortar la cantidad de capítulos que tendrá la nueva temporada. Así, cuando los dragones finalmente lleguen a las pantallas traerán solo ocho capítulos bajo su ala, dos menos que en la temporada inaugural.

Una decepción para muchos que se tendrán que conformar con la buena noticia que ya había adelantado hace unos meses Ryan Condal, el showrunner de la serie basada en la saga de George R.R. Martin. Según explicó el productor, de ahora en adelante no habrá más saltos temporales en la trama y, por ende, no será necesario hacer cambios de elenco como los que desconcertaron a muchos espectadores en los primeros diez episodios, disponibles en HBO Max.

David Duchovny y Gillian Anderson en la última temporada de Los expedientes secretos X Archivo

Vuelven Los expedientes secretos X de la mano del director de Pantera negra

En su afán por sacarle hasta el último jugo a los éxitos del pasado, Hollywood no deja fenómeno sin continuar, relanzar o recrear. Ahora, parece que le llegó el turno de la remake a la señera serie de ciencia ficción, The X-Files, que este año cumplirá 30 años. De hecho, con motivo de celebrar el aniversario, Chris Carter, el creador de la ficción, participó de un programa de radio en el que adelantó que “un joven” tiene planeado reflotar la serie. “Hace poco hablé con un hombre joven, Ryan Coogler, que planea retomar los X-Files con un elenco diverso. Claro que tiene mucho trabajo por hacer porque en la serie original cubrimos muchísimo territorio narrativo”, explicó el autor y productor en un ciclo radial canadiense.

Aunque Coogler, director de Creed y las dos entregas de Pantera negra, todavía no habló públicamente del proyecto sí se sabe que el nuevo programa formaría parte de las ficciones que está desarrollando en el marco del contrato de cinco años que firmó con una de las ramas televisivas de los estudios Disney, dueños de los derechos de la serie original. Este potencial regreso, como bien saben sus fanáticos, no sería el primero del programa, que ya en 2016 había retomado su marcha en la pantalla chica-luego de su paso por el cine-, con dos nuevas temporadas encabezadas por David Duchovny y Gillian Anderson, los inolvidables agentes Mulder y Scully.

Larry David en Curb Your Enthusiasm HBO

Curb Your Enthusiasm se despide con la docena

“Haber interpretado el papel de Larry David ha sido el mayor honor de mi vida. Al explorar a este multifacético y multitalentoso hombre descubrí que es mucho más de lo que había imaginado: habla seis idiomas, prepara sus propios pickles y encabeza una campaña para que se instalen bidets en cada hogar del país. Además, numerosas fuentes me hablaron de su generosidad como amante. Estoy muy entusiasmado por volver a transformarme en esta fuerza de la naturaleza. Solo me queda rezar para lograr hacerle justicia”. Eso escribía Larry David hace unos meses cuando se dio a conocer la noticia de que Curb Your Enthusiasm, la serie en la que el creador de Seinfeld interpreta a una versión profundamente misantrópica de sí mismo, tendría una doceava temporada. Un nuevo capítulo que según los rumores que circularon esta semana en Hollywood, podría ser el último para la ficción más longeva de HBO, que comenzó a emitirse en 2000.

Es que para celebrar el final de las grabaciones de los nuevos capítulos que aún no tienen fecha de lanzamiento, varios integrantes del equipo de producción postearon sentidos mensajes de despedida que seguramente hubieran repelido al David de la ficción. Por su lado, el David real no confirmó ni negó los rumores aunque sí sabe que este año vence su contrato con HBO y que ya desde la temporada anterior el comediante había empezado a fantasear con un final sin retorno para su peculiar personaje.