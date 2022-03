How I Met Your Father: una sitcom con premisa clásica, actualizada para una nueva generación y con un nuevo misterio

Un grupo de amigos, de entre veintipico y treinta años, lidiando con las dificultades de convertirse en adultos e intentando encontrar el amor en la gran ciudad. Esta premisa para una sitcom no es novedosa: es la misma de Friends y How I Met Your Mother, dos comedias televisivas que marcaron época y cosecharon fans en todo el mundo. Pero como si se tratara de un mito griego o una trama de Shakespeare, la idea de una serie sobre jóvenes en Nueva York se convirtió en una estructura clásica que permite explorar varios de los temas que le preocupan al ser humano desde siempre, adaptando el marco en el que sucede la historia y sus personajes a los tiempos que corren.

How I Met Your Father, la serie que Star+ estrenará mañana con dos episodios y luego uno nuevo cada semana, es descendiente directa de How I Met Your Mother, la comedia de gran éxito que se extendió de mitad de los 2000 hasta 2014 y tuvo una vida posterior en los servicios de streaming. Si en aquella sitcom la excusa para sus nueve temporadas –también está disponible completa en esta plataforma– era el relato de un padre que le contaba a sus hijos cómo conoció a la madre de éstos, en la nueva versión es una mujer quien relata a su hijo cómo conoció a su padre.

Los cambios que realizaron en How I Met Your Father los creadores Isaac Aptaker y Elizabeth Berger no se limitan a eso. En la nueva serie, la madre aparece en cámara y el hijo es una voz en off, exactamente al revés de lo que sucedía en How I Met Your Mother, en la que se veía a los hijos, mientras se escuchaba la voz de Ted en su adultez, interpretado por el recientemente fallecido Bob Saget.

El elenco de How I Met Your Father (Star+), que pudo haber protagonizado Greta Gerwig hasta que el proyecto sufrió postergaciones Star+

La elegida para interpretar a la versión de Sophie del futuro– de 2050 para ser exactos– es Kim Catrall, la actriz reconocida por su papel de Samantha en Sex and the City; mientras que la joven Sophie es encarnada por Hilary Duff, en su primer papel luego del final de Younger.

“Sophie está en una misión para encontrar el amor -dice Duff a LA NACION en una entrevista por Zoom, compartida con sus compañeros de elenco, Christopher Lowell y Tien Tran-. Uno de los grandes temas de la serie es descubrir quién es el padre y con quién se quedó. Su experiencia de citas en el mundo es una mezcla de algo tradicional, como chocarse con alguien en la calle y establecer una conexión, con la experiencia de conocer a alguien online. Creo que cuanto más conocemos a Sophie y la vemos pasar por estas cosas, ella va a ir aprendiendo más sobre sí misma y encontrándose a ella misma para poder encontrar a la persona perfecta. Me parece que ella no se conoce lo suficiente, el timing no es preciso porque todavía no se siente completa sola, por su cuenta. Todos sus amigos la van a ayudar a darse cuenta de eso, en lugar de los distintos tipos con los que interactúa o sale. La serie es una versión de lo que sucede cuando cada uno de nosotros crece y se convierte en uno mismo. Creo que es lo que sucede entre los 30 y los 40, la aceptación de uno mismo, el amor propio. Y, obviamente, necesitas a otra gente para darte cuenta de todas esas cosas y tener todas esas experiencias”.

Las personas que acompañan a Sophie en ese camino de autodescubrimiento, mientras cada uno de ellos recorre el propio, son su amiga Valentina (Francia Raisa, célebre por haber donado un riñón a su amiga Selena Gomez) y su flamante novio británico, Charlie (Tom Ainsley), además de los nuevos amigos con los que se conectan de manera fortuita al comienzo de la serie: Jesse (Christopher Lowell de Veronica Mars y Dulce venganza), su hermana Ellen (Tien Tran) y su amigo Sid (Suraj Sharma). La comedia pone énfasis en esta nueva amistad que nace entre ellos y ubica al misterioso padre entre los hombres que Sophie conoció en el primer episodio (al no ver al hijo, el espectador no tiene pistas sobre el parecido físico que lo ayuden a adivinar el misterio central de la serie).

El primero que se fija en Sophie, a su pesar y aunque lo niegue, es Jesse, un músico que sobrevive dando clases en la escuela y que acaba de sufrir un muy público rechazo amoroso.

“Tiene un exterior bastante duro, porque sufrió tantas veces en el pasado -dice Lowell sobre su personaje, Jesse-. Me interesa mucho ver qué maneras encuentran para descascarar su caparazón y encontrar el interior amable que está debajo. Me entusiasma ver qué le sucede que hace que ponga esas barreras de nuevo arriba y quién logra desarmarlo. Desde el comienzo, creo que lo más sanador para estos personajes son los otros. El mensaje de la serie es que cuando las cosas se ponen difíciles en cualquier sentido, profesional o personal, son estas amistades que están ahí para recordarnos quiénes somos y permitirnos perseverar y seguir adelante. Ese es el viaje que me entusiasma explorar mientras me lo permitan”.

Valentina (Francia Raisa), Ellen (Tien Tran) y Charlie (Tom Ainsley), en How I Met Your Father Patrick Wymore - Star+

La herencia de Friends y How I Met Your Mother, esta última simbolizada en detalles que apreciarán los fanáticos de esa serie, está en el corazón de How I Met Your Father y sus temas de amor, amistad y encontrar el camino en la vida. Los personajes son distintos a los de aquellas series, pero cumplen roles parecidos y la relación entre ellos mantiene ese aura aspiracional de una amistad a prueba de todo, que resulta irresistible para una gran parte del público. Pero en 2022, los espectadores tienen otras expectativas sobre su representación en la pantalla. Hay una nueva generación con otras características particulares, distintas a las de quienes crecieron junto con Friends o How I Met Your Mother.

“Una de las cosas que creo que es parecida de esas historias, como Friends y How I Met Your Mother, es que tienen el mismo mensaje general, que es que son las amistades y las relaciones las que te permiten navegar por la vida de la manera más exitosa y dichosa posible. Creo que lo que hace que esta serie sea específica para este momento en particular, separándose de esas dos, es cuánto la tecnología ha infiltrado todas las facetas de nuestra cultura. Ya sea en las citas, en el trabajo o en la comunicación en general. Es un paisaje que todavía no se exploró de manera minuciosa, definitivamente no en el espacio de la comedia y de la sitcom. Así que para nosotros lo que va a ser divertido es ver a este grupo de personas que conocen cómo es salir antes de que aparecieran las apps, que vivieron en un mundo en el que no hacías todo a través de tu teléfono. Es divertido verlos en esta especie de cuerda floja, caminando entre ese mundo más analógico, que es, tal vez, en el que se sienten más cómodos o les resulta más familiar; y esta parte que está creciendo tan rápido en nuestras vidas, en la que todo sucede online. Cómo encontrar ese equilibrio y cómo navegar por eso con éxito, creo que va a ser una gran parte del recorrido de estos personajes”.

Jesse (Chris Lowell) y Sophie (Hilary Duff), en el bar, una locación que vuelve a ser central en la historia como en el caso de su predecesora Patrick Wymore - Star+

Además de la omnipresencia de la tecnología propia de la época, How I Met Your Father presenta una diversidad étnica y de orientación sexual que su predecesora no tenía y que es una de las grandes críticas que Friends recibe por parte de las nuevas generaciones que la redescubrieron en las plataformas de streaming.

Tien Tran es hija de padres vietnamitas y en la serie interpreta a Ellen, quien se acaba de mudar a Nueva York cuando comienza la serie, luego de divorciarse de su esposa. Valentina, la amiga de Sophie, tiene raíces latinas y Sid es hijo de inmigrantes de la India (los actores que los interpretan comparten los mismos orígenes de sus personajes).

“Tenemos la oportunidad de ser mucho más diversos y explorar distintos temas y líneas argumentales -dice Duff-. Es hora de que más sitcoms, en realidad, toda la televisión, sea una representación más honesta de cómo se ven los grupos de amigos en la vida real. Y también está el tema de la tecnología, esta gente que conoce el mundo de antes e intenta encontrar un equilibrio entre los dos, que es algo que todos intentamos hacer. Dios no lo permita, pero hay veces que no soporto más a mi teléfono. O cuando contestas un mail y sabes que hay tres más llegando. Es un mundo que se mueve a un paso muy rápido y parece que estamos constantemente pedaleando para ponernos al día con todo. Pero también tenemos la oportunidad de ser más conscientes en cómo se ve nuestro elenco y cuáles son los temas que tenemos la oportunidad de explorar”.

Con esa voluntad de inclusión y las preocupaciones ligadas a la tecnología, propias de la época, How I Met Your Father recupera a la sitcom, un género que muchos consideran pasado de moda (aunque WandaVision se haya encargado de recordar su poder reconfortante). Lo hace actualizándola para estar a tono con las nuevas generaciones, pero manteniendo esa familiaridad y humor que hacen de ese tipo de comedias un entretenimiento al que recurrir en tiempos difíciles.

How I Met Your Father, desde el miércoles 9, en Star+