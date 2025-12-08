El futuro de las suscripciones de Netflix tras el anuncio de la compra de los estudios Warner

La noticia de que Netflix resultó el ganador en la puja por la compra de los legendarios estudios Warner conmocionó a la industria audiovisual cuando fue anunciada el viernes pasado. El terremoto con epicentro en Hollywood disparó reacciones, mayormente adversas, de los sindicatos involucrados en la producción cinematográfica y televisiva, en los exhibidores de películas en salas que hablaron de la posible muerte del cine en pantalla grande y puso en alerta a los competidores de la plataforma de streaming.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Entre todo el revuelo del anuncio y las apocalípticas predicciones en torno al futuro de la producción cinematográfica y el posible final de la guerra del streaming que podría resultar de la fusión entre Netflix y HBO Max, la preocupación por los suscriptores de ambas plataformas quedó en un momentáneo segundo plano. Hasta ahora. Con una carta dirigida a sus suscriptores y una sección de su espacio de preguntas y respuestas dedicado a la compra de Warner, Netflix informó ayer cómo se verán afectados por la noticia sus abonados. “Actualmente, nada cambia en tu membresía. La adquisición anunciada está sujeta a aprobaciones por parte de autoridades reguladoras y accionistas. Esperamos cerrar la transacción en un periodo de 12 a 18 meses. Nos pondremos en contacto cuando tengamos más información para compartir”, se puede leer en el centro de ayuda de la plataforma. Allí también se explica que no habrá, por ahora, cambios en los planes actuales de Netflix ni en el catálogo de películas, series, juegos y programación en vivo que ofrece el servicio de streaming. Y para los ansiosos confirma que todavía no se podrá acceder a HBO Max u otros servicios de Warner Bros. desde Netflix. “Debes continuar accediendo a esos servicios por separado. Actualmente, nada cambia en el contenido de Netflix. Netflix y Warner Bros. seguirán siendo empresas separadas hasta que se cierre la transacción”, continúa el instructivo que reitera en varios de sus puntos que “actualmente, nada cambia en tu experiencia de Netflix” y que “ Warner Bros. seguirá funcionando de manera independiente”.

Eso, claro, será hasta que la operación de compra valuada en 82.700 millones de dólares e incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros, así como los servicios de HBO Max y HBO sea aprobada por los reguladores oficiales y la junta de accionistas de la compañía en venta. Cabe recordar que aunque Netflix ya tiene programas producidos por Warner en su catálogo, exitosas series que pasaron primero por la TV abierta como El joven Sheldon y hasta sucesos de HBO como Sex and the City, para muchos espectadores la incógnita es qué sucederá con el catálogo de HBO que incluye desde clásicos como Los Soprano hasta toda la saga de Game of Thrones y la esperada serie basada en Harry Potter.

El visto bueno de Trump

Según Bloomberg, Ted Sarandos, CEO de Netflix visitó la Casa Blanca en busca del visto bueno de Donald Trump para la compra de Warner Jordan Strauss - Invision

Más allá de la comunicación con sus suscriptores en busca de tranquilizar los ánimos y llevarles tranquilidad a los consumidores, lo cierto es que el acuerdo entre Netflix y Warner tiene un largo camino por delante. Para muchos analistas uno de los riesgos de que no pueda oficializarse es el posible abuso de posición dominante en el mundo del streaming que resultaría de la suma combinada de los abonados de Netflix y HBO Max, una cifra que alcanzaría los 450 millones en todo el mundo y que podría despertar las quejas formales de sus competidores con Disney a la cabeza. Sin embargo, para algunos analistas, el mayor obstáculo que deberá sortear la plataforma para hacerse de los estudios Warner, HBO y HBO Max -los canales de cable CNN, TBS y TNT que hasta ahora forman parte del conglomerado serán vendidos de manera independiente-, será la aprobación gubernamental. Un trámite que podría llevar más de un año en resolverse y que, como sucedió con el acuerdo entre Paramount y Skydance firmado hace unos meses, dependería en parte del visto bueno del presidente Donald Trump.

Un elemento de incertidumbre que los mandamases de Netflix no quisieron dejar al azar. Según detalla una investigación publicada hoy en Bloomberg, el medio especializado en negocios, Ted Sarandos, CEO de la plataforma de streaming, se reunió con Trump en la Casa Blanca a mediados de noviembre. En el encuentro que duró más de una hora hablaron sobre diferentes temas incluida la venta de Warner Bros. Discovery sobre la que ambos coincidieron, según el artículo firmado por Lucas Shaw, que Warner debía venderse a quien hiciera la oferta más alta. De acuerdo con las fuentes de Bloomberg, Sarandos argumentó frente a Trump que Netflix no es un monopolio, que no posee canales de aire ni de cable y que parte de su negocio también incluye la distribución de contenido producido por otras compañías. Según la investigación de Bloomberg, el CEO de Netflix salió de su encuentro con el presidente de los Estados Unidos con la impresión de que la Casa Blanca no se opondría a sus planes para adquirir Warner. Ese tentativo sello de aprobación además de las ventajas de poseer HBO, la marca de TV de calidad que en sus comienzos Netflix buscó emular, le dio impulso a la transacción anunciada el viernes. Una noticia que conmovió a Hollywood hasta sus cimientos, pero que en lo inmediato no cambiará la experiencia de los suscriptores de Netflix y HBO Max, dos duros competidores que en un año podrían pasar de ser enemigos íntimos a aliados.