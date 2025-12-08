Paramount le declaró la guerra a Netflix para quedarse con los estudios Warner

Este lunes, antes que saliera el sol sobre Los Ángeles, muchos de los habitantes de la ciudad dedicada al mundo del espectáculo ya estaban despiertos para seguir de cerca el anuncio de las nominaciones a los premios Globo de Oro programado para las 5.15 am, horario del Pacífico. Sin embargo, la noticia que puso en alerta a todo Hollywood fue la declaración de guerra de Paramount Skydance hecha pública apenas pasadas las seis de la mañana. En un movimiento que algunos analistas de negocios esperaban y las ramas artísticas del cine y la TV temían, David Ellison, el magnate que a mitad de año compró Paramount, puso en marcha una oferta hostil para quedarse con los estudios Warner a pesar de que Netflix ya había anunciado el viernes pasado el inicio de su proceso de adquisición de Warner.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Mientras la plataforma de streaming informaba a sus suscriptores del acuerdo valuado en 82,7 mil millones de dólares asegurándoles que el proceso demoraría al menos un año y que por ahora ni el catálogo ni las condiciones de sus planes sufrirían modificaciones, los ejecutivos de Paramount estaban preparando la ofensiva que finalmente dieron a conocer hoy. Se sabía que Ellison y los suyos estaban detrás de Warner desde que el estudio anunció sus intenciones de venta y que ante la inminencia del anuncio de Netflix habían alzado objeciones públicas argumentando que su propuesta había sido injustamente rechazada por los directivos del estudio en disputa. Por eso, para muchos no resultó una sorpresa que Paramount avanzara con el intento de concretar una compra hostil de Warner. Es decir, en lugar de presentar su propuesta a los ejecutivos del estudio, Ellison la puso a disposición directa de los accionistas de Warner apelando a las posibles ganancias que podrían obtener si hicieran un acuerdo con él.

David Ellison, dueño de Paramount Skydance, está decidido a quedarse con los estudios Warner

“La oferta de Paramount por toda la compañía Warner Brothers Discovery (WBD) le dará a sus accionistas 18 mil millones más en efectivo que el trato con Netflix. La recomendación de la junta de directores de WBD de aceptar el acuerdo con Netflix por sobre la propuesta de Paramount está basada en la ilusoria posible valuación de los canales televisivos de Warner, una fantasía que no tiene soporte en fundamentos económicos reales”, decía el comunicado oficial de Paramount dado a conocer hoy. Allí también se reiteraba que el acuerdo alcanzado por David Zazlav, CEO de Warner Discovery, y Netflix representa un acuerdo inferior en términos de dinero y de posibilidades de concretarse que el que Ellison está ofreciendo a los accionistas.

Además, a diferencia del contrato de compra anunciado por la plataforma de streaming que incluía en su adquisición a los estudios de cine Warner, HBO y HBO Max, pero dejaba afuera al paquete de señales de cable que también pertenecen a la compañía, TNT, CNN, HGTV, The Food Network y Discovery, la oferta de Paramount sería por la compañía completa, con los deficitarios canales de cable incluidos.

Paramount armó una página de internet para intentar convencer a los accionistas de Warner de que acepten su oferta pública para adquirir el estudio

Para tentar aún más a los accionistas, Ellison también destacó que su propuesta de algo más de 100 mil millones de dólares sería pagada en efectivo, mientras que los 82,7 mil millones de Netflix eran una mezcla de efectivo y acciones que podrían ser más riesgosos para Warner, especialmente si luego de firmar el contrato con el servicio de streaming todavía les quedará pendiente la venta de los canales de TV. La agresiva campaña lanzada este lunes por Paramount Skydance se despliega en una página de internet creada para la ocasión, strongerhollywood.com, en la que no solo se detalla su plan de negocios y las ventajas comparativas con el que presentó Netflix, sino que también contiene una suerte de manifiesto firmado por Ellison.

“Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte. Está pensada para defender los intereses de la comunidad creativa, los consumidores y la industria del cine en las salas. Creemos que como resultado de nuestra transacción todos se beneficiarán de la competencia, los mayores presupuestos y el foco en el lanzamiento de mayor cantidad de películas en los cines”, apunta el ejecutivo en el texto en directa alusión a Netflix y su ya conocida estrategia de privilegiar los estrenos de largometrajes en su plataforma de streaming y darle poca importancia a los lanzamientos en las salas, un modelo de negocios y de consumo que según Ted Sarandos, CEO de Netflix, estaría más de acuerdo con los comportamientos de los espectadores de hoy en día.

Rechazos y dudas

Larry y David Ellison, magnates en busca de quedarse con los estudios Warner Fuente: X

Fue esa visión del futuro de la industria la que generó el rechazo inmediato de algunos de los integrantes de Hollywood cuando se hizo público el acuerdo entre Netflix y los estudios Warner. El sindicato de guionistas llamó al bloqueo de la fusión, el de actores, más tibio, dijo que el contrato “debe resultar en mayor cantidad de creaciones y producción y no en menos”, y el gremio de directores que comanda Christopher Nolan aseguró tener “preocupaciones significativas por lo que vendrá”. Mientras tanto, la asociación de dueños de cines en los Estados Unidos calificó la adquisición de “una amenaza sin precedente para el negocio de la exhibición global” y su par europeo calificó a la compra como “fallida en todos los aspectos”.

Más allá del positivo cuadro que pintan Ellison y sus ejecutivos en su intento de disuadir a los accionistas de Warner, lo cierto es que detrás de su oferta de pagar en efectivo está la cuestión del origen de ese dinero prometido. Según documentos públicos, los 108,4 mil millones de dólares provendrían en parte de la familia Ellison -Larry, su padre, es el fundador de Oracle y cuenta con una fortuna estimada en 277 mil millones de dólares-, y de varios fondos de inversión de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi y de la financiera Affinity Partners, manejada por Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Esa composición de inversores incluyó en su momento al gigante del entretenimiento chino Tencent, pero ante las objeciones de los directores de Warner fue removido al tiempo que la oferta de Paramount se modificó para aclarar explícitamente que en caso de que su oferta sea aceptada ese consorcio de inversores no tendría derechos de mando ni voto en el consejo de accionistas del estudio. La enmienda, sin embargo, no satisfizo a los evaluadores de Warner en parte por la cercanía de ese dinero con el entorno de Trump, quien ya había mostrado preferencia por Ellison al tiempo de la compra de Paramount.

La respuesta de Netflix

Ted Sarandos, CEO de Netflix Evan Agostini - Invision

Ante la ofensiva lanzada por Paramount hoy, era solo cuestión de tiempo antes de que Netflix comentara sobre el intento de compra hostil. La oportunidad de respuesta llegó pronto: hoy los co CEO de la plataforma de streaming, Sarandos y Greg Peters tenían programada una charla abierta en UBS, una conferencia dedicada a los medios y los negocios que se está llevando a cabo en Nueva York. Aprovechando ese escenario los ejecutivos abrieron el encuentro asegurando que la movida de Paramount “era esperable” pero que “nosotros ya tenemos el contrato cerrado. Y estamos muy contentos con lo conseguido en término de los accionistas y los consumidores. Nuestro acuerdo representa una gran manera de crear y proteger empleos en la industria del entretenimiento. Estamos super confiados en que eso hará que la compra sea aprobada”, explicó Sarandos haciendo referencia directa a uno de los puntos más problemáticos de la oferta de Paramount: la perdida de empleos.

Además, los ejecutivos aludieron directamente a las objeciones de la industria del cine en relación a la exhibición en salas, una de las objeciones que despertó en Hollywood su proyecto de adquisición de los estudios Warner. “En esta transacción sumamos tres líneas de negocios que actualmente no tenemos. Es decir, en nuestro caso no habrá redundancias. En el caso de la producción y distribución de largometrajes en salas ha habido mucha especulación sobré qué haremos con eso. Me parece importante aclarar estamos comprometidos a lanzar esas películas exactamente del mismo modo en que se estrenan en la actualidad. En el caso de la distribución en salas no es un tópico del que hayamos hablado mucho antes simplemente porque no formábamos parte de ese negocio. No compramos esta compañía para destruir su valor”, continuó Sarandos.

Durante la charla también aclaró que bajo el ala de Netflix HBO podría dedicarse a la producción premium y de prestigioso que lo hizo una marca conocida y admirada en todo el mundo y que a diferencia de la propuesta de Paramount, su intención no es fusionar sus estudios sino en mantenerlos cono entidades independientes lo que evitaría los despidos masivos que derivarían de la estrategia de Ellison.

“No estamos eliminando empleos sino que estamos creándolos”, apuntó Sarandos quién también respondió consultas sobre el tibio apoyo que recibió la adquisición de parte del presidente Donald Trump.Anoche durante la entrega de los premios del Kennedy Center en Washington el mandatario calificó al CEO de Netflix como un hombre “fantástico”, aunque también se refirió al acuerdo con Warner como potencialmente “problemático”. “Netflix es una gran compañía pero la fusión podría darles una porción muy grande del mercado y eso podría ser un problema”, aseguró Trump anoche. Según Sarandos en sus muchas conversaciones con el mandatario hablaron sobre los desafíos que atraviesa la industria del entretenimiento. “En el caso de este acuerdo lo que al presidente le interesa es que cree empleos en los Estados Unidos. Y él entiende lo que hacemos: generar mucho trabajo en los Estados Unidos”.

Así el campo de batalla por el dominio de los estudios Warner está planteado: de un lado Paramount se posiciona como el salvador de Hollywood mientras que del otro Netflix se erige como el defensor del empleo en la industria. Los dos contrincantes están peleando a cielo abierto para el público que no tiene ni voz ni voto en la decisión final pero cuyas opiniones podrían influenciar a quiénes sí tienen el destino de los estudios Warner y del futuro de Hollywood en sus manos.