En la hierba alta: impactante adaptación de Stephen King

5 de octubre de 2019

En la hierba alta

Nuestra opinión: buena

(In the tall grass, Canadá-Estados Unidos/2019) Guion y dirección: Vincenzo Natali. Fotografía: Craig Wrobelski. Edición: Michele Conroy. Elenco: Patrick Wilson, Harrison Gilbertson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Will Buie Jr. y rachel Wilson. Duración: 101 minutos. Disponible en: Netflix

Vincenzo Natali dirigió y se encargó también del guion de esta transposición de la novela corta escrita a cuatro manos en 2012 por Stephen King y su hijo Joe Hill y publicada originalmente en dos partes por la revista Esquire.

La película, presentada en la apertura del Festival de Sitges un día antes de su lanzamiento mundial en la plataforma de streaming de Netflix, tiene como protagonistas a los hermanos Cal DeMuth (Avery Whitted) y Becky (Laysla De Oliveira), quien está embarazada de seis meses e indecisa respecto de qué hacer con el bebé (su novio la ha abandonado).

En medio de un largo viaje con destino a San Diego para conocer a un matrimonio que podría adoptar al pequeño cuando nazca, detienen el auto cerca de una iglesia abandonada y escuchan el grito de un niño (Will Buie Jr.) que pide ayuda en medio de esa ominosa "hierba alta" a la que hace referencia el título.

Entre esa frondosa vegetación y un suelo embarrado transcurrirá buena parte de una película impactante en lo visual, pero que no siempre logra sostener la tensión y el interés por ciertos esquemas que se reiteran más de lo necesario.

El film apuesta a constantes saltos que nos llevan a y nos traen de diferentes tiempos y espacios, a elementos sobrenaturales (como un monolito que aparece en medio del campo), a personajes por demás enigmáticos (como el Ross Humboldt de Patrick Wilson, a esta altura una figura recurrente en el cine de terror luego de las sagas de El conjuro y La noche del demonio) y ciertos elementos conflictivos (el incesto, un chico de aspecto diabólico) en el trasfondo.

Natali es un narrador virtuoso, lleno de ideas (aquí recupera algunas de su exitosa El cubo), y el trabajo con los encuadres, el diseño de producción, los efectos generados por computadora y en especial con el sonido es prodigioso (probablemente sus múltiples sutilezas no se perciban en el consumo en pequeños dispositivos hogareños), pero aunque En la hierba alta no sea íntegramente satisfactoria regala unos cuantos pasajes de suspenso, varias sorpresas, algunos sustos y un despliegue visual que justifican con creces darle una oportunidad, sobre todo para quienes disfrutan del terror en general y del universo de Stephen King en particular.