Constance Wu, la protagonista de la sitcom de ABC, Fresh Off the Boat , escribió en su cuenta de Twitter una serie de comentarios desafortunados sobre lo que debió haber sido una excelente noticia para su carrera: la serie, protagonizada enteramente por intérpretes asiáticos, fue renovada para una sexta temporada.

Todo el elenco se mostró muy entusiasmado con las novedades excepto la actriz, quien el año pasado se volcó con éxito al mundo cinematográfico con la adaptación del libro Locamente millonarios, que ya tiene una secuela asegurada. "Estoy tan molesta ahora mismo que estoy literamente llorando", escribió la actriz en la red social, acompañando sus dichos con insultos como "qué m..... esto", y "maldita sea", entre otros.

Como si eso no hubiera sido suficiente, Wu ingresó a la cuenta de Instagram de Fresh Off the Boat para dejar otro comentario poco agradable ("no me gusta esto"), e incluso le respondió a un fanático que le expresó su alegría por el regreso de la sitcom: "No, no me digas eso, no se trata de una buena noticia".

Al poco tiempo, la actriz que se encuentra rodando Hustlers con Jennifer Lopez, explicó en un comunicado el motivo de su falta de profesionalismo: el compromiso con la filmación de la serie le impide ahora abocarse a una película que tenía muchas ganas de protagonizar, y eso la llevó a esbozar su catarata de tuits.

"Siempre preferí el desafío artístico por sobre la comodidad y lo sencillo, estaba decepcionada por no poder hacer un proyecto que me hubiese desafiado como artista", manifestó, agregando que de todas formas ama Fresh Off the Boat.