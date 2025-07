iQIYI: cómo es la plataforma que llegó para acercar el contenido asiático a la Argentina

Nadie sabe a ciencia cierta cuál será el futuro de la televisión, pero pocos tienen dudas de que la segmentación será una parte esencial de su supervivencia y potencial porvenir. La lección aprendida por las diferentes plataformas de streaming es que los contenidos dirigidos a un grupo específico de espectadores resulta en más suscriptores satisfechos y en la apertura de nuevos mercados de producción y espectadores. De los beneficios de la posible sobre especialización de propuestas de ficción surgen novedades inesperadas, como la llegada a la Argentina de iQIYI, la plataforma asiática dedicada a las historias de ese continente.

Si los servicios de streaming ya disponibles en el país como Netflix, Prime Video, Max y Paramount+ fueron sumando series y películas de China, Tailandia, Japón y, sobre todo, de Corea del Sur a sus catálogos, atentos a la demanda del público aficionado a las producciones de ese lado del mundo, lo que propone iQIYI es una inmersión total y una variedad inédita en la Argentina de series, películas y reality shows realizados en Asia.

A través de su página, iq.com o su aplicación, la nueva plataforma tiene tres tipos de suscripciones: la freemium ofrece acceso gratuito con anuncios y un acceso limitado al catálogo; la suscripción Vip Estándar habilita el acceso sin anuncios, calidad 1080p, hasta 2 dispositivos en simultáneo y descargas para ver contenido sin conexión por 1.99 dólares por mes o 59.99 por año), la Vip premium (1.99 dólares por mes hasta el fin de la promoción, luego 8,99 mensual o 89.99 por año) con calidad 4K, acceso sin anuncios, hasta 4 dispositivos en simultáneo y descargas ilimitadas para ver contenido sin conexión.

La plataforma -una de las más populares entre los televidentes asiáticos con presencia en 191 países, más de 500 millones de usuarios activos mensuales y 100 millones de suscriptores pagos- cuenta con algunas de las ficciones más exitosas de ese continente, una oferta que ya tiene muchos seguidores en la Argentina pero que, como sucedió en su momento con los programas de Corea del Sur, todavía no dio el gran salto.

Una escena de Mi sangre dorada, la serie tailandesa disponible en la plataforma

Para intentarlo, iQYI ya tiene disponible series de largo aliento como los dramas de época chinos El Palacio de Kunning y Amor en el pabellón (2025), un romance con elementos fantásticos que pertenece al género conocido como Xianxia que se inspira en los héroes mitológicos de China; la comedia romántica tailandesa Mi sangre dorada, una de las representantes más recientes disponibles en la plataforma del subgénero BL (Boy Love) dedicado a las historias de amor homosexuales que son un furor en el mercado asiático- y apenas empiezan a difundirse en occidente-, y la coreana Mi compañero de cuarto es un zorro de nueve colas, otro romance con elementos sobrenaturales basada en una historieta digital. Las ficciones llegadas desde usinas creativas poco exploradas por los espectadores locales, abren un nuevo mundo a los neófitos y le sirven a los conocedores para ver sus programas favoritos con la mejor calidad posible.

Además de la nutrida oferta de series (tiene un catálogo de más de 1700 títulos), la plataforma cuenta también con una selección de películas-más de 3500-, entre las que figuran la aventura de ciencia ficción The Wandering Earth, el drama Blue Amber y el film de acción y fantasía El cazador de demonios, éxitos de taquilla chinos; una selección de reality shows de competencia como ¡Canta, Asia!, un programa que recorre el continente en busca de las nuevas estrellas de la canción o The Rap of China, el ciclo que cambió la marcha del género musical en ese país y algunos de los estrenos recientes de animé.