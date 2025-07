Dua Lipa compartió fotos con su novio Callum Turner en Nápoles y Mateo Sujatovich tuvo una divertida reacción

A solo semanas de confirmar su compromiso, Dua Lipa y Callum Turner aprovecharon un hueco en sus agendas para disfrutar de unas románticas vacaciones. ¿El destino? Nápoles. La cantante compartió las mejores postales de su estadía en la ciudad italiana: mostró desde su exquisita degustación de pasta con mariscos hasta su paseo por la ciudad, su vuelo en helicóptero y su día de playa. Sus fanáticos quedaron encantados con las imágenes y el posteo supero el millón de “Me Gusta” en unas pocas horas. Pero, entre todos los comentarios se destacó el de Mateo Sujatovich, el cantante de Conociendo Rusia, quien dejó un mensaje “bien argentino”.

Dua Lipa compartió las mejores fotos de sus vacaciones con su novio Callum Turner (Foto: Instagram @dualipa)

Los novios hicieron una escapada romántica a Nápoles. “Fin de semana italiano”, comentó la intérprete de “Training Season” en Instagram. En las fotos que subió se la pudo ver a pura sonrisa mientras tomaba sol en la playa y lucía un traje de baño de dos piezas negro con lunares blancos. Además de disfrutar de las aguas cristalinas y de una vista de ensueños desde el balcón de su habitación, degustaron tragos y un plato de fideos con mejillones.

Los enamorados pasaron el fin de semana en Nápoli (Foto: Instagram @dualipa)

La pareja degustó la exquisita gastronomía local, visitó la ciudad y disfrutó de unos paisajes soñados (Foto: Instagram @dualipa)

Durante parte del fin de semana recorrieron la ciudad. Entraron a una tienda de discos de vinilo, almorzaron en un típico restaurante de comida italiana y se sacaron varias fotos para rememorar sus vacaciones. También realizaron un viaje en helicóptero, que les permitió tener una vista desde las alturas. La pareja se mostró muy enamorada y feliz de disfrutar de unos días de relax en un paradisíaco destino.

La cantante mostró la intimidad de su escapada romántica a Napoli con el actor británico (Foto: Instagram @dualipa)

Dua Lipa publicó fotos de sus vacaciones en Italia (Foto: Instagram @dualipa)

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron a la publicación. Uno de los mensajes más llamativos fue el del cantante de Conociendo Rusia en una foto donde se ve a Dua Lipa con una pieza de cerámica en la mano que decía Napoli. “El Diego”, escribió Mateo Sujatovich, en referencia a Diego Armando Maradona.

Cabe recordar que la leyenda del fútbol argentino visitó la camiseta del Napoli entre 1984 y 1992 y se convirtió en uno de los máximos referentes del club. Incluso el estadio del equipo italiano lleva su nombre.

Al ver que Dua Lipa visitó Nápoles, Mateo Sujatovich recordó a Diego Maradona con su comentario (Foto: Instagram @dualipa)

La intérprete de “Dance The Night” y el protagonista de Los amos del aire (Masters of the Air) despertaron indicios de romance en enero de 2024, cuando trascendió que se los vio juntos en una fiesta. Los rumores se volvieron certezas cuando se mostraron en público juntos. De hecho, en vísperas de Navidad, Dua Lipa publicó una foto con un anillo en el dedo anular y rápidamente sonaron a lo lejos las campanas de boda. Si bien trascendió que estaban comprometidos, en una recientemente entrevista con British Vogue la cantante lo confirmó: “Sí, lo estamos. Es muy emocionante”.

Dua Lipa reveló que está “obsesionada” con el anillo de compromiso que diseñó su novio con asesoría de la hermana y las mejores amigas de ella. “Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien. Esta decisión de envejecer juntos, de vivir una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, dijo.

Tras varios rumores y especulaciones, hace unos días Dua Lipa confirmó que está comprometida con su novio Callum Turner (Foto: Instagram @dualipa)

En cuanto a la fecha de la boda, explicó que aún no está definida, puesto que tienen agendas muy cargadas. Él trabaja en su próximo proyecto en la pantalla grande y ella está de gira con el Radical Optimism Tour, con el cual visitará la Argentina el 7 y 8 de noviembre. “Nunca fui de las que realmente piensan en una boda o sueñan con qué tipo de novia serían. De repente, pienso ‘¿qué me pondría?’”, admitió. Hoy la pareja disfruta a pleno de su compromiso y cuando encuentren el momento oportuno darán el “sí, quiero”.