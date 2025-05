Josh Holloway, el galán de Lost y un regreso muy esperado de la mano de J.J. Abrams

Hace quince años, cuando llegó el final de la exitosa serie Lost, sus espectadores se quedaron con un par de certezas. La primera fue unánime: la resolución de la ficción que había atrapado la atención del público global con sus muchos misterios y vueltas de tuerca no estaba a la altura de las expectativas creadas por sus realizadores, J.J. Abrams y Carlton Cuse, durante seis temporadas.

La segunda, igual de unánime, fue que iban a extrañar mucho a Sawyer, el carismático estafador vuelto héroe romántico interpretado por Josh Holloway. Aquel personaje que según contó Cuse no había empezado como el favorito de los espectadores sino que la mayoría opinaba todo lo contrario. Y sin embargo hacia el final los fanáticos de la ficción estaban definitivamente de su lado.

“Recuerdo haber visto las primeras encuestas hechas por la cadena ABC en los primeros tiempos de Lost y el personaje de Josh era el menos querido. Lo que era lógico. Después de todo, Sawyer era un estafador egoísta que estaba feliz torturando a todo un grupo de gente con un inhalador para el asma con el fin de conseguir un beso. Pero hacia el final de la serie lo votaban repetidamente como el favorito entre todos los del programa”, recordaba Cuse hace unos años, cuando convocó a Holloway para protagonizar Colony, otra de sus series.

De hecho, después de Lost la carrera del actor que había empezado trabajando como modelo y con apariciones en videoclips musicales cambió rotundamente. De ser poco más que un extra glorificado pasó a actuar en películas como Misión: Imposible. Protocolo fantasma (2011), Traición al límite (2013) con Harrison Ford y El sabotaje (2014), protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Josh Holloway y Rachel Hilson en Duster MAX

Claro que el medio que mejor sacó provecho del talento de Holloway y de su estilo entre despreocupado y estoico fue la TV. Así lo demostró hace unos años con su aparición en Yellowstone y lo confirma ahora en Duster, la serie que se estrena hoy en HBO Max. Un relato de ocho episodios literalmente hecho a su medida por Abrams.

“J.J. me llamó y me preguntó si tenía un minuto para hablar y mi respuesta fue sí. Cuando él llama la respuesta siempre es sí, no importa lo que me pida”, contó Holloway en una entrevista con Variety. Aunque su buena disposición llegó solo después de que el productor lograra encontrarlo tras tres días de llamadas perdidas. El actor es el primero en admitir que no es fácil comunicarse con él y que su tendencia a salir de su casa sin el celular irrita bastante a su esposa, Yessica Kumala, a quien le propuso casamiento en 2004 durante las grabaciones de Lost en Hawái y con la que tiene dos hijos.

Josh Holloway en el primer episodio de Duster MAX

Más allá de los desencuentros, una vez que Abrams le contó del proyecto que estaba desarrollando junto a la guionista LaToya Morgan (Shameless), Holloway reconoció rápidamente que Duster era exactamente el tipo de programa que quería hacer. Especialmente cuando le describió la escena que terminó siendo la primera de la serie: un teléfono público suena en medio del desierto de Arizona a medida que se acerca un coche del que Holloway baja para atender la llamada.

Holloway y Keith David en Duster MAX

De allí, la ficción sigue a Jim, su personaje, un experto conductor de autos super veloces, como el Duster que le da el título a la serie, que trabaja para Ezra Saxton (Keith David), un jefe mafioso local. Con una historia de lealtades y traiciones varias, la trama está ambientada en 1972 tras la muerte del director del histórico jefe del FBI, J. Edgar Hoover y en medio del escándalo de Watergate. El clima de época contribuye a la sociedad entre Jim y Nina (Rachel Hilson, This is Us), una novata recién salida de la academia del FBI que llega a Arizona decidida a terminar con el reinado de Saxton. La intrépida agente logra reclutar al habilidoso chofer para alcanzar su objetivo.

Encantador, misterioso y lo suficientemente tierno con Luna, su “sobrina” preadolescente-el secreto del origen de la niña se revela desde el primer episodio- como para que el público la identifique como el héroe del cuento a pesar de su vida criminal, Jim conduce su auto con una seguridad e intensidad que lo hacen irresistible.

Holloway en los tiempos de Lost Archivo

Para lograr esas emocionantes escenas de acción al volante, Holloway asistió a la escuela de dobles donde completó el curso de conductor de riesgo. “Troy Brown, nuestro coordinador de escenas de acción, me llevó a la pista de carreras, me hizo practicar y luego me enseñó a hacer diferentes trucos. Es genial poder hacerlos porque el auto es un personaje muy importante en la historia, Jim es un conductor que se dedica a huir de las situaciones más peligrosas, y si yo no supiera manejar, toda la historia dejaría de tener sentido”, explicó el actor durante la campaña de promoción de Duster. En la que también habló de otros de los elementos esenciales del programa: su cabellera.

Holloway en el primer episodio de Duster MAX

Con la experiencia que le dio grabar más de cien episodios de Lost lidiando con su pelo largo y los grandes vientos de Hawái, dónde se rodó la serie, Holloway estaba seguro de que el pelo largo que necesitaba su personaje para hacer juego con el paisaje setentoso no sería un impedimento para él aun en medio de las escenas sobre el auto y a alta velocidad.

“Aprendí algunas cosas gracias a Sawyer. El truco es decir tus líneas de diálogo de cara al viento para evitar que las mejores tomas se arruinen porque estás masticando tu propio pelo”, explicó el actor que quince años después de despedirse de aquel personaje de melena rubia que lo hizo famoso ahora está de vuelta con Duster donde demuestra que no perdió el pelo ni las mañas.