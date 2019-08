La Casa de las Flores: la muerte del personaje de Verónica Castro y el curioso audio de Paulina

La Casa de las Flores fue una de las exitosas series que el año pasado estrenó Netflix y que contaba con un elenco en el que brillaba Verónica Castro como Virginia, la jefa de un clan familiar muy particular. En plena producción de su segunda temporada, los seguidores de la serie ayer se enteraron cabalmente de un detalle que ya se había confirmado: la ausencia de la reina de la telenovela mexicana. Pero el anuncio se dio de una manera muy divertida, de la mano o mejor dicho la voz, de Paulina ( Cecilia Suárez), la hija de la matriarca.

"Yo no soy mi mamá. Pero ustedes dos, huachicoleros del amor, del afecto... Mi mamá les dio todo antes de morirse ¡Y ustedes lo único que han hecho es aprovecharse de ella! Julián: ¡fracasado sin parar, como si fuera tu hobby favorito, gastándote todo el dinero de mi mamá en tus viajes, en tus fiestas, en tus viejos. Y tú, Elena, corazón de motel: ¿o sea cuántos novios van a ir al funeral de mi mamá? ¿8, 12, ya 50? ¡Malditos todos, una bola de malditos!... No sé cómo se apaga esta cosa, ay, no sé...", dice Paulina en un audio de WhatsApp.

El mensaje fue difundido desde la cuenta de Twitter de una periodista y conductora mexicana, Martha Debayle. "No se qué está pasando, hoy llegó este audio a la producción y estoy preocupadísima porque son muy cercanos a mí y porque quiero muchísimo a Virginia", escribió Debayle siguiendo el juego a lo que es un adelanto de lo que se viene en la segunda temporada de La Casa de las Flores.

La negociación que fracasó

A finales del año pasado ya se había confirmado que Castro dejaba la serie. Las negociaciones entre ella y el director, Manolo Caro, no llegaron a buen puerto porque la participación de la cantante sería menor.

"Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio", dijo Castro en una entrevista con el programa mexicano Ventaneando. "Estaba pactado solo la primera parte, después me llamaron para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo", cerró la diva.

No obstante, aclaró que quedó en buenos términos con Caro: "Lo amo tanto y me ama a mí, espero que me escriba algo más adelante. Cuando hablé con la gente de Netflix me dijeron que estaban interesados en hacerme algo para mí y ahí nos quedamos".

Recordemos que la primera temporada había terminado con Virginia huyendo la casa, quien cansada de los problemas familiares se iba a disfrutar de su vida.