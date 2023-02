Jason Beghe, entre el regreso de Chicago P.D. y los recuerdos de su paso por la Argentina

El actor, quien interpreta desde hace casi una década al detective Hank Voight en la ficción creada por Dick Wolf y Matt Olmstead, habló con LA NACION sobre la décima temporada de la serie y por qué su visita a nuestro país le resultó memorable

Cuando habla de Hank Voight, el sargento que interpreta en la serie Chicago P.D. cuya décima temporada se emite todos los lunes por Universal TV, Jason Beghe se emociona y no lo oculta. “Este personaje llegó a mi vida en un momento muy especial”, compartió el actor en una entrevista exclusiva con LA NACION vía Zoom. Beghe nació en Nueva York, pero conoce muy bien el encanto de esa ciudad brumosa donde la lluvia no cesa. Sus padres lo llevaban continuamente a visitar a sus abuelos y ese fue su primer contacto con un lugar que, décadas más tarde, se convertiría en una parte fundamental de su vida y su carrera. “Luego de la muerte de mi mamá, mi papá estaba muy triste, no podía vivir sin ella, y falleció meses más tarde. El día en que lo despedimos, tuve que agarrar mi bolso e ir al set, ese mi fue mi primer encuentro con el personaje de Hank Voight y por eso decidí que él tenía que permanecer conmigo por mucho tiempo”, sumó Beghe, quien venía de formar parte de otras producciones del prolífico showrunner Dick Wolf, Law & Order: Los Angeles y Chicago Fire.

En esta última, Hank hacía su ingreso con su personalidad avasallante y en 2014 daba el salto a Chicago P.D., ficción que, junto a Chicago Med y la mencionada Chicago Fire pusieron el foco, a lo largo de sus numerosas temporadas, en un abanico de personajes que están al servicio de la comunidad. Si bien el denominado chicagoverse también tiene componentes “novelescos” por cómo aborda los vínculos interpersonales de sus figuras heroicas, nunca olvida su premisa: arrojar luz sobre sus tareas y cómo estas pueden cambiar radicalmente la vida de la gente.

“Si no hubiera autenticidad en lo que mostramos, la serie hubiese perdido vigencia tiempo atrás”, explica Beghe al ser consultado por el secreto del éxito de Chicago P.D. “Uno le puede sumar cosas a los roles, como yo mismo hice con Hank, pero no hay que apartarse demasiado del origen de todo, de lo genuino. La verdad es muy potente y eso conecta con la audiencia”, apuntó el actor, quien promete, para la décima temporada, una narrativa en la que todos los personajes sufrirán coletazos que provocarán cambios en sus dinámicas.

“Cuando un integrante del equipo cambia, eso provoca un efecto dominó”, expresa, aludiendo a cómo la ficción también es el registro de las relaciones entre una comunidad, una familia, que se trasladó fuera del set. “Soy muy afortunado de tener un incentivo, además de mi trabajo, para filmar cada temporada, y ese incentivo es la familia que se armó en el elenco, es un regalo enorme”. En el comienzo de la décima temporada de la serie, nos encontraremos con Hank ante un dilema vinculado a la muerte de un informante, tragedia que sacude su vida y que tiene réplicas en su trabajo. “Chicago P.D. siempre se reinventa y esta nueva entrega no es la excepción”, añade Beghe en una charla distendida con este medio en el que recuerda su paso por la Argentina y el impacto que tuvo esa visita.

Jason Beghe es el detective Hank Voight en la nueva serie, un desprendimiento de la exitosa Chicago Fire Universal

-Venís personificando a Hank desde hace tantos años... ¿Cuán importante es este personaje no solo en tu carrera sino también en tu vida?

-Es muy importante en mi vida, me cambió la vida, interiormente y también en el exterior. Cuando llegó este personaje a mis manos sabía que lo tenía que tomar como un proyecto que iba a abarcar un período extenso, entonces me puse a pensar en su construcción, en las características que podía ponerle, sumarle, que también pudieran ser útiles para mí porque sabía que iba a estar con él por mucho tiempo y tenía que acostumbrarme. Una de las cosas que me impactó de esos aditamentos, por el efecto que tuvo en mí, fue lo temerario que era.

-¿Y vos cómo eras en ese momento?

-No te voy a decir que andaba con miedo por la vida, pero gracias al personaje empecé a dejar de temerle a ciertas cosas y eso fue un regalo porque desde ese momento que me abrí a experimentar diferentes cosas. Ahora proceso el dolor y el sufrimiento de otro modo, hay como una aceptación de esos sentimientos, los vivo y trato de sacar algo de eso, no los tapo.

-¿Cómo fue cambiando tu relación con la ciudad de Chicago? Vos sos de Nueva York, ¿recordás tu primer viaje allí y cómo es tu vínculo con el lugar ahora?

-Cuando era chico iba a Chicago todo el tiempo porque mis abuelos y mis padres son de allí, entonces tenía muchas raíces en la ciudad, ya había una conexión previa muy profunda. Mi bisabuelo fue senador de Illinois. Por otro lado, pasó algo muy particular. Mi madre murió hace once años y mi padre murió unos meses después porque no podía vivir sin ella. El mismo día del entierro de mi papá, fui a la casa a buscar mi bolso y a filmar mi primer episodio como Hank en Chicago Fire y ahora pienso que les hubiese encantado verme en pantalla como esta gran figura en la ciudad de Chicago, alguien importante del lugar . Es como que se completó el círculo.

Jason Beghe en Chicago P.D. Archivo

-Es una serie que te toca a nivel personal

-Sí, absolutamente, Chicago P.D. está entrelazada con mi vida.

-¿Por qué considerás que la gente la sigue eligiendo temporada tras temporada? Es una ficción que encuentra siempre la forma de reinventarse a sí misma

-No lo sé, pero agradezco que nos sigan apoyando. Creo que una de las cosas que explica el fenómeno es que intentamos ser auténticos en cómo mostramos el accionar policial y pienso que no hay nada más poderoso que la verdad. Es tentador querer convertirte en una versión de tu persona que pensás que es mejor de lo que estás interpretando, pero si aceptás vivir, habitar en ese mundo por lo que es, la gente va a conectar con eso porque es verdadero. Eso no significa que no haya espacio para mejorar, pero siempre hay que empezar por lo real, por mostrar las cosas como son.

-¿Cómo definirías a la nueva temporada? ¿Con qué se van a encontrar los seguidores de la serie?

-Mi personaje va a tener una relación más compleja con su jefe y además presentamos a un nuevo personaje, el detective Dante Torres que interpreta Benjamin Levy Aguilar. Es un actor muy talentoso y me pareció fantástico que se haya sumado a la serie. Es una persona muy decente, muy dulce. También abordamos en esta temporada el estrés postraumático de situaciones que se generan en el trabajo. Todos los personajes están evolucionando. Como cualquier familia, cuando uno de los integrantes cambia y empiezan a cambiar todos en consecuencia . El organismo también se expande, se ajusta a las modificaciones, y lidia con cosas angustiantes.

Jason en el evento One Chicago Day que reunió a todas las series Timothy Hiatt - Getty Images North America

-Hablás de familia y me imagino que la serie, con todos sus crossovers también, alimentó la unidad de todos los actores...

-Sí, es que somos una familia. Lo que conseguimos me parece algo bastante único, es una cosa maravillosa y me siento muy afortunado de tener ese incentivo también para trabajar, es muy lindo que estemos siempre tan unidos. Por otro lado, me gustaría decir algo de tu país...

-¿Conocés la Argentina?

-¡Sí, me encanta! Amo Buenos Aires, es una muy bella ciudad. Lo que más me gustó fue el poder hacer cosas simples allá, como caminar por las calles, recorrer. Además la gente es hermosa también y por supuesto que hinché por ustedes en la final del Mundial , fue un gran partido, inolvidable.

Dónde y cuándo ver la serie. Los nuevos capítulos de Chicago P.D., junto con los del resto de las series del catálogo de Dick Wolf, se podrán ver por Universal TV todos los lunes, a partir de las 21.