La vuelta al mundo en 80 días: cómo es y dónde ver la nueva versión del clásico de Julio Verne, protagonizada por David Tennant

Con más de un siglo a sus espaldas, La vuelta al mundo en 80 días no pierde su encanto. La épica de Phileas Fogg, un hombre que decide llevar adelante un viaje a priori imposible, mantiene intacta esa magia que solo una aventura clásica puede brindar. Y a través de la pantalla de Universal+, llega una nueva versión de este relato, protagonizado por David Tennant y con dirección de Steve Barron.

Una nueva versión

La vuelta al mundo en 80 días, está muy lejos de ser una novedad. Serializada a partir de 1872 por Julio Verne, esa historia llegó al cine, la televisión y la radio con actores o con dibujos animados, y al día de hoy se pueden contar fácilmente más de quince piezas inspiradas en esta obra. Pero este es un título que no pierde vigencia, y que las generaciones adultas quieren volver a disfrutar, al tiempo que los jóvenes buscan descubrir. Por eso es que de tanto en tanto, La vuelta al mundo en 80 días vuelve a estar en el centro de la escena, como explica Barron, en diálogo con LA NACION.

“El productor Simon Collins, comenzó con esto hace cinco años, y me sumó a mí poco tiempo después. Él y su equipo desarrollaron su idea, y luego la llevamos hacia un lugar más real. Simon había visto un trabajo mío, The Durrells in Corfu, y le había gustado el estilo de la historia. Entonces, c on un gran guion en mi poder, sentí que todo se trataba sobre el tono y la posibilidad de trazar una línea entre el humor y el drama, para que todo pudiera unirse ”, explica.

Steve Barron, en el detrás de escena de la miniserie Anika Molnár

Aunque vista en distintos formatos y medios, hay algo en la épica de Phileas Fogg que siempre resulta fascinante. Por ese motivo, animarse a adaptar el ambicioso viaje del protagonista implica el deber de brindarle algún tipo de valor agregado al conocido relato. Y en el siglo XXI, dueño de sensibilidades muy distintas a las de hace cien años, Barron explica de qué modo su visión toma distancia de las adaptaciones previas: “ Creo que hicimos algo muy distinto, que trata mucho sobre el ahora. Yo nunca vi una versión en la que pudieras meterte dentro de la cabeza y de la persona de Phileas Fogg, indagar en quién es él, cuáles son sus problemas, su pasado, su futuro, de dónde viene, y hacia dónde lo lleva este viaje. Entonces avanzamos a través de esta historia, en la que hay mucho para resolver, y que va mucho más allá del disparador de la vuelta al mundo”.

“Esto trata sobre qué sucede en la mente de Fogg, para que encuentre respuestas que le permitan cambiar. Y creo que David Tennant hizo un trabajo increíble en la evolución del personaje, y trazó un mapa enorme sobre cómo alguien puede evolucionar”, suma. Como bien apunta Barron, sin lugar a dudas, es justamente Tennant ese rasgo distintivo que la serie pedía.

Un Phileas renovado y la importancia de Abigail Fix

David Tennant es uno de esos actores, capaces de enaltecer cualquier proyecto. Intérprete de una versatilidad arrolladora, el escocés es capaz de pasear por la ciencia ficción (Doctor Who), el drama (Broadchurch) e incluso los dibujos animados (Pato aventuras). Y al momento de aceptar el desafío de componer a Phileas Fogg, un personaje visto numerosas veces en otras manos, Tennant comprendió que debía imprimirle su firma, con el fin de exigir como propio ese rol.

“David era nuestra opción número uno. Se trata de un intérprete maravilloso, una persona adorable, y fue un placer trabajar con él. Es alguien muy creativo, muy colaborador”, dice Barron. ” Recuerdo que llegaba al set, con ideas muy específicas sobre cómo hacer las cosas, y en la mayoría de los casos sus sugerencias eran absolutamente geniales, brindando matices y siempre dándole algo nuevo al personaje. Su acercamiento a Phileas Fogg nunca se había visto, porque su representación no trata solo sobre una apuesta y ese viaje posterior, sino que profundiza en cuestiones más personales. Fue un placer y disfruté mucho trabajar con él”.

La vuelta al mundo en 80 días . Serie

Otro de los rasgos distintivos de este título es la inclusión de Abigail Fix. Como es sabido, Fogg recorre el mundo junto a Passepartout (Ibrahim Koma), su fiel valet. Pero Barron y su equipo de guionistas, convirtió ese dúo en un trío, a través de la incorporación de Abigail Fix (Leonie Benesch), una audaz periodista que registra y toma parte activa del extenso viaje. Para el director, Fix es uno de esos ingredientes que le permite más que adaptar la novela, reversionarla: “ Abigail era un personaje que ya estaba pautado en el guion. Y lo interesante de ella es que está escribiendo un artículo, y se convierte en una inspiración para Fogg, ayudándolo a seguir adelante en su misión. Nosotros queríamos encontrar a alguien muy especial para este rol, y lo de Leonie fue adorable”.

El eterno encanto de Verne

Las obras de Julio Verne no pasan de moda. El escritor dio vida a mundos que inspiraron a innumerables artistas abocados a áreas como el cine, el teatro o las historietas. Por su parte, el público siempre está dispuesto a dejarse llevar por la magia de esas historias y por el poder de estos inoxidables relatos. Por ese motivo, esta nueva versión de La vuelta al mundo en 80 días apuesta por el encanto de los clásicos. Y Barron confía en que el público, estará atento a descubrir (y redescubrir) el por qué esta es una de las piezas de ficción más importante de los últimos ciento cincuenta años.

“Creo que siempre es hermoso el placer de poder escapar. Nosotros vemos muchas ficciones, pero siempre necesitamos encontrar algo que sintamos familiar, aunque no podamos vivirlo. Y creo que estas propuestas perduran, y aún se leen en los colegios, porque en esencia son grandes sagas, con grandes personaje. Acá hay un gancho que da ganas de descubrir cómo avanza todo, y que gira sobre adentrarse en lo desconocido. Son historias sobre peces afuera del agua, y esta es la máxima expresión a partir de ese concepto ”, finaliza el director.