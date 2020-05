Lali Espósito y un mensaje contundente: "¡BASTA DE MATARNOS!" Crédito: Instagram.

8 de mayo de 2020

Uno de las problemáticas actuales más importantes es la alarmante cantidad de femicidios que aumenta día tras días. Aún en un contexto de cuarentena, esa cifra no se detuvo y arrojó números preocupantes a lo largo de las últimas semanas . Y sobre ese tema opinó sin ningún tipo de filtro la cantante y actriz Lali Espósito, que manifestó su bronca e indignación a través de Twitter.

La artista utilizó su cuenta en esa red social para dar su opinión y escribió: " BASTA DE MATARNOS! El número de mujeres asesinadas en lo que va de la cuarentena es....no sé ni qué palabra usar porq HORROR queda muy chica. Qué angustia. BASTA!". El mensaje de Lali rápidamente tuvo una importante repercusión en Twitter, y miles de usuarios y usuarias de esa plataforma comenzaron a replicar sus palabras.

No es la primera vez que ella manifiesta su indignación, y en otras oportunidades llamó a alertar sobre la preocupante tasa de femicidios que aumenta todos los años. En marzo de este año, y mientras se encontraba en España grabando una serie de televisión, la cantante aprovechó también las redes sociales para brindar su mensaje sobre este tema: "Tuve una sensación de mierda al leer, como todos los días, casos de femicidios, niñas asesinadas, mujeres mutiladas, quemadas. Me impactó, me frustró, me dolió, me jode profundamente la sensación de moneda corriente. De que ya sé que todos los putos días voy a leer una noticia de un femicidio. De una mujer que ya no está, de una familia que ya perdió a una hermana, amiga, madre.... ¡Basta! No puedo leer esas cosas y continuar con mi vida de privilegiada y de contenta. ¡Basta!".