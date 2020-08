Las fotos del rodaje de La casa de papel 5: nuevos personajes y flashbacks

Champagne, vestidos de gala y Tatiana, la esposa de Berlín, en primer plano Crédito: Grosby

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 11:14

El rodaje de La casa de papel 5 está en marcha. Luego de meses de incertidumbre sobre cómo se volverían a rodar las ficciones, a raíz de la pandemia del coronavirus, la serie española de Álex Pina, que popularizó Netflix, comenzó a grabar su última entrega y lo hizo en Copenhague, Dinamarca.

De acuerdo a las imágenes que trascendieron puede inferirse que volverá a recurrir a los flashbacks, por lo que Berlín (Pedro Alonso) seguirá siendo parte de ese lío y también reaparecerá un personaje que se vio poco, el de Tatiana (Diana Gómez), su mujer.

Berlín en el centro de la escena, otra vez Crédito: Grosby

Las fotos muestran a muchos de los personajes sobre una lancha. Tatiana y Berlín están junto a Marsella (Luka Peros) y Bogotá (Hovik Keuchkerian), vestido de buzo. Hay champagne, sombreros y vestidos de gala. Se muestran relajados y de fiesta. Seguramente, tras cometer otro atraco o planear el próximo golpe.

Tatiana, Marsella, Bogotá y ¿Berlín? en lancha por las gélidas aguas nórdicas Crédito: Grosby

Entre los navegantes surge una cara nueva: Patrick Criado, una de las incorporaciones de esta quinta temporada. El joven de 24 años que se impone en tierra ibérica estaría vinculado de alguna manera al pasado. Aunque muchos de los personajes también siguen en el presente; ¿será su caso? Estas son las primeras muestras de su trabajo en la serie.

Tatiana vuelve a La casa de papel: ella es la mujer que enamora a Berlín y con quien se casa por lo que se puede ver en la tercera temporada en flashbacks Crédito: Grosby

Pero él no es el único: uno de los grandes atractivos de esta nueva temporada es la figura de Miguel Ángel Silvestre (Velvet, Sense 8, Narcos) en el elenco. Sin embargo, en estas primeras fotos que se difundieron no se lo pudo ver ni dentro de la lancha, ni en los alrededores. ¿Será de la banda de El Profesor (Álvaro Morte) y Berlín o estará del otro lado, junto a los policías y detectives? Hasta el momento se sabe poco de los nuevos personajes. Por lo pronto, el escenario de esta grabación es la capital de Dinamarca, en pleno verano, por lo que las bajas temperaturas de los países nórdicos no resultaron un impedimento.

Patrick Criado es una de las incorporaciones de esta última entrega Crédito: Grosby

Además de los actores pudo ver al equipo que está detrás de esta ficción. De acuerdo a los nuevos protocolos que se impusieron para evitar la propagación del Covid-19 muchos de ellos lucieron sus tapabocas. Algo que parece que se impondrá por mucho más tiempo del imaginado. A pesar de que en Europa la pandemia está en una etapa más controlada que en América del Sur, las precauciones por miedo al rebrote siguen siendo parte de la "nueva normalidad".

Un descanso al lado del trailer de actores: Luka Peros, Hovik Keuchkerian y Patrick Criado Crédito: Grosby

El mensaje de El Profesor

El Profesor no estuvo en esta fase del rodaje sin embargo no deja de ser noticia. En una nota con el diario El Universal habló de la importancia de darle espacio a las mujeres en la industria. "En muy raras ocasiones tenemos protagonistas femeninas y son ellas las que cuentan las historias, ellas suelen ser las sufrientes de lo que le pasa a los personajes masculinos. Yo creo que debemos evolucionar en este sentido, nos queda mucho que caminar. Se están comenzando a romper barreras y digo más, no sólo se necesita que haya más papeles femeninos, sino que haya más papeles femeninos de todas las edades y de todas las clases", dijo.

Y agregó. "Me encantaría comenzar a contar las historias no sólo con personajes femeninos de 25 y 30 años y que fueran guapísimas, ¿por qué no contar historias donde la protagonista sea una señora de 55? Creo que efectivamente tenemos que seguir rompiendo barreras en muchísimas direcciones".

Qué se sabe de La casa de papel 5

Además de que esta temporada será la última de la historia de estos atracadores con alma de Robin Hood, también se sabe dónde va a comenzar: adentro del Banco de España, donde terminó la cuarta entrega. El cierre de la cuarta temporada dejó a varios de los seguidores con la boca abierta y muchas dudas por responder. Además de haber despedido a uno de los personajes preferidos de todos, a Nairobi (Alba Flores), las últimas escenas mostraban cómo Lisboa (Itziar Ituño) hacía su ingreso triunfal al mismo tiempo que El Profesor era descubierto por su archienemiga, la inspectora Sierra (Najwa Nimri).

"La banda será empujada a situaciones irreversibles, una guerra salvaje: es la parte más épica de todas las que hemos grabado", dijo el creador a Entertainment Weekly.

Se sabe que la serie es contada por una voz y va del presente al pasado. Por lo que los flashbacks son recurrentes y a través de ellos se busca contar cómo se crearon los planes de atraco. Gracias al pasado intermitente es que el personaje de Berlín, que muere en la segunda temporada, siempre vuelve a la vida a través de los recuerdos. Parece que mientras que en la tercera y cuarta temporada los flashbacks se situaban en Italia; esta vez serán en Dinamarca.

El resto de la serie se rodaría en España y Portugal, donde estaría trabajando la otra parte del elenco que sigue en pie: Úrsula Corberó (Tokio), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Rodrigo de la Serna (Palermo), Esther Acebo (Estocolmo), y Belén Cuesta (Julia). Aún no se sabe cuándo se estrenará la serie que recién arranca a rodarse. Lo que sí se sabe es que esta última temporada contará con 2 capítulos más que resto: serán en total 10 episodios.