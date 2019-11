Cindy Damestoy SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2019 • 00:05

Laura Fernández y Tomás Fonzi protagonizan juntos Inconvivencia, una ficción corta que se estrena por la pantalla de Telefe este jueves, a las 23.30 y que, al día siguiente, estará disponible completa en Cablevisión Flow.

Esta es la primera vez que actúan juntos. Fonzi ya tiene experiencia en el mundo de la televisión desde aquel boom con Verano del 98 -la telenovela juvenil de Cris Morena que estuvo casi tres años al aire, por Telefe-. Pero para Fernández este es su debut como actriz en el prime time del canal de las pelotas de colores. "A Tomi lo conocía de la tele, nada más, y de repente tenía que hacer que era su novia desde hacía siete años, en la serie", le confiesa divertida Laurita Fernández a LA NACION.

Los protagonistas cuentan que la química fluyó desde la primera lectura de guion y así empezaron a grabar escena tras escena hasta el último capítulo. La nueva ficción trata la historia de Carolina (Fernández) y Lucas (Fonzi), una pareja que está en crisis, en una relación muy desgastada y llena de reproches mutuos. Las opciones están claras: o se separan o lo intentan una vez más. Como último recurso, llegan a la conclusión de que tal vez los esté asfixiando la convivencia. Entonces, surge la gran pregunta: ¿Por qué no probar con dejar de convivir?

Laurita Fernández y Tomás Fonzi, los protagonistas de Inconvivencia, la nueva ficción de Telefe Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Ante este interrogante, los actores revelan que habrá muchos giros inesperados. Explorarán terrenos desconocidos en la sexualidad, se cuestionarán sus valores, y hasta su propia ética. "Lo que me atrapó de la serie es que te interpela, porque es imposible no identificarse con lo que le pasa a los protagonistas. Me parece que es una invitación a repreguntarse ciertas cuestiones", comenta Fonzi.

La ficción completa su elenco con Cristina Banegas, Luis Machín, Luciano Cáceres, Gastón Soffritti, Iair Said y Marina Bellati. Escrita y dirigida por Mariano Hueter, la producción de Kuarzo Entertainment Group e Idealismo Contenidos se emitirá todos los jueves y viernes a las 23.30, por Telefe.

El elenco de Inconvivencia reunido, palpitando el estreno del jueves a las 23.30 por Telefe Crédito: Gerardo Viercovich

-¿Cómo les llegó la propuesta y por qué la aceptaron?

Tomás Fonzi:-Yo ya había escuchado hablar de Mariano, el director, pero no había visto nada de él. Entonces, cuando me comentaron el proyecto, lo primero que hice fue meterme a Flow a mirar El mundo de Mateo, una de sus ficciones. Ahí me di cuenta de cómo contaba las cosas y me pareció una gran propuesta. Me gustó su impronta: el tono intimista, esos pequeños detalles que hablan y dicen mucho. Como actor es un desafío grande ser más preciso, más económico si se quiere, y dejar que todo fluya en la historia.

Laura Fernández:-Para mí fue doblemente difícil, porque yo estoy haciendo teatro ( protagoniza junto a Nicolás Cabré la obra Departamento de soltero en el Teatro Lola Membrives y en diciembre se trasladará a Mar del Plata), que tiene un código muy diferente al de la televisión, y ya me había cerrado un poco a la idea de hacer ficción. Siempre tuve la fantasía de chica de hacer una novela, pero quedó ahí. Hace unos meses mi representante me acercó el libro de Inconvivencia y juro que lo leí rogando que no me gustara, pero no pude parar, y me devoré todos los capítulos de una. La historia me atrapó, igual que a Tomi.

-Y le tocó a Tomás ser quien te acompañe en tu primer protagónico de televisión.

Fonzi:-Así es. Fue un verdadero privilegio. Me encantó conocerla porque es alguien que te mira siempre a los ojos; es muy cercana y hace todo más fácil.

Fernández:-No, no, es al revés. Yo tuve el honor de actuar con Tomás, alguien que ya tiene cancha y que me fue ayudando. Gracias a él me sentí siempre cómoda en esta primera experiencia. Sobre todo porque teníamos que lograr interpretar a una pareja que está junta desde hace siete años. No es que teníamos que contar una historia de dos personas que recién se conocen.

Inconvivencia - Trailer. Fuente: YouTube 01:43

Video

-Cuando leyeron el guion, ¿encontraron algunos paralelismos con sus personajes?

Fernández:-Me sentí muy identificada con varias cosas que le pasan a Caro. Como alguna vez conté, yo sufrí un ataque de pánico. Me pasó en un momento de mi vida que estaba a full con lo profesional, pero tenía que mejorar en lo emocional. Así que lo interpreté de la manera más real que pude. También tengo una madre alemana como la protagonista, así que somos parecidas en ciertas cuestiones.

Fonzi:-Mi personaje cocina increíble, igual que yo [se tienta]. Para mí que el director nos espió y planeó todo. Estudió todos nuestros movimientos y empezó a escribir durante meses inspirado en nosotros.

-¿Y qué comentarios están recibiendo sobre la propuesta de "dejar de convivir" en las redes sociales o cuando los ven en la calle?

Fernández:-Ya hay repercusiones interesantes. Un señor me contó que vio el avance por la tele con su mujer, con quien convive hace seis años, y lo puso un poco incómodo al principio; pero después se dio cuenta de que no es algo que nunca se hayan planteado. En su caso se siguieron eligiendo. A mí me hace acordar a la película Dos más dos, donde para salir de la rutina una pareja prueba ser swinger. Cuando la fui a ver al cine salí muerta de risa pensando: '¡Qué locura! Sólo pasa en la ficción'. Y después se volvió tendencia lo del 'poliamor'. Y aunque a mí no me da ponerlo en práctica, a otros les puede funcionar. Así que te vas adaptando a esa información, aprendiendo que existen parejas que eligen esas variantes.

Laurita Fernández llega a la pantalla de Telefe con su primer protagónico como actriz Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

En la vida real: dos buenos convivientes

Fuera de la pantalla, Tomás está en pareja con su novia de toda la vida, Leticia Lombardi, con quien convive hace 12 años desde "su segunda gestión", tal como define él sus tiempos en el amor. En este sentido, aclara que tuvieron "una primera vuelta" cuando tenían 21 años. Después se distanciaron y, tras un impasse de tres años sin saber nada el uno del otro, se reencontraron y volvieron a estar juntos. Formaron una familia con sus dos hijos: Violeta, de 9 años y Teo, de 4.

Laurita también está muy bien acompañada por Nicolás Cabré, con quien ya apostó a la convivencia: "Estoy en la etapa de que es todo color de rosa, por eso cuando leí algunas escenas de la ficción pensé: 'Uy, ojalá esto no me pase'", confiesa la actriz y bailarina.

Yo hace 16 años que conozco a mi mujer, pero es como si fuera un romance nuevo cada día. Todavía sigo en la etapa del color de rosa Tomás Fonzi

-Esta serie va a representar el mundo de muchas parejas. ¿Cómo es la convivencia con sus parejas en la vida real?

Fernández:-Yo empecé a convivir hace muy poco. Me doy cuenta de que hay cosas que no puedo descuidar. No puedo perderme en el camino y permitir que me arrastre la vorágine del trabajo, por ejemplo, y olvidarme de darle un abrazo a mi pareja o pasar por alto pequeños detalles como sentarnos a conversar.

Fonzi:- Yo hace 16 años que conozco a mi mujer, pero es como si fuera un romance nuevo cada día. Todavía sigo en la etapa del color de rosa.

Laura Fernández ya convive con Nicolás Cabré y Tomás Fonzi con su novia Leticia Lombardi, desde hace 12 años Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

-Más de una década de convivencia, te deben decir que sos como la voz de la experiencia, y más ahora que hacés esta serie.

Fonzi:-Soy un hombre de frases hechas, así que voy a decir dos cosas: 'La experiencia es intransferible' y 'Cada pareja es un mundo' [se ríe]. En realidad, me parece que en toda convivencia hay momentos de grandes crisis. Pero personalmente me pasa que en las peores situaciones de quiebre hago el ejercicio de imaginarme mi vida sin ella. Paro unos minutos, respiro profundo y de verdad me pongo a considerar esa opción. Y la sensación de angustia, sumado al dolor que siento en el pecho son más reales que cualquier otra circunstancia de pelea momentánea . Ahí me doy cuenta de que no elegiría vivir sin mi mujer.

No puedo perderme en el camino y permitir que me arrastre la vorágine del trabajo, y olvidarme de darle un abrazo a mi pareja o pasar por alto pequeños detalles como sentarnos a conversar Laurita Fernández

-Ya que en la pantalla están en crisis, ¿Cómo se llevan con la idea de la terapia de pareja?

Fernández:-Todas mis experiencias con psicólogos fueron de toco y me voy; no sé si fue porque no encontré al profesional ideal o porque me resultan más funcionales otras actividades como ir a caminar, hacer ejercicio, tenis, pegarle con fuerza a la pelotita. Descargo por ese lado.

Fonzi:- Yo hice terapia individual muchas veces y terapia de pareja de ser necesario la haría también.

Laura Fernández y Tomás Fonzi se confiesan muy enamorados de la vida en pareja Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

-También se armó revuelo cuando Cabré dijo que pidió "un doble" para las escenas íntimas de Tu parte del trato. Y en Inconvivencia ustedes tienen escenas subidas de tono ¿Qué piensan sobre los dobles?

Fonzi:- Bueno, llegó el momento de contarles la verdad: confieso que el que se desnuda no soy yo. Es Christian Sancho.esos abdominales no son míos [risas]. Hablando en serio, el director fue muy preciso en ese sentido. Las escenas íntimas no eran sólo para mostrar piel; para él tienen que tener un fundamento. Así que tuvimos pautas claras y eso hizo todo mucho más fácil. Obviamente la sexualidad en una pareja es clave, no podía faltar.

Fernández:-Yo si sabía hubiera elegido a Jésica Cirio como doble [risas]. Me parece que los límites son hasta donde uno quiere mostrar. Y en el caso de Nico, él no quería mostrar la cola, y surgió la idea de que pongan a alguien parecido. Pero si fuera por mí, yo le decía que él hiciera las escenas con Eleonora Wexler. Le dije: '¡Hacelo vos! ¡Mirá si te ponen una cola fea! Por lo menos castineá vos a tu doble'. Al final la producción se ocupó y salió todo perfecto.

-Para vos, Laura, ¿cómo fue esa primera experiencia con la grabación de escenas íntimas?

Fernández:- Estaba hecha una bola de nervios. Con Darío Barassi, mi humilde experiencia fue un pico en una comedia. Esto era algo romántico. Había que ponerle pasión. Y aunque hay trucos y no te sacás toda la ropa igual me ponía nerviosa. Después me fui soltando porque con Tomás ya veníamos haciendo escenas y tomando confianza. En cambio, con Luciano Cáceres fue un: 'hola que tal, encantada' y fuimos directo a la escena íntima. Eso fue más difícil. No hubo un diálogo previo. El equipo de iluminadores, cámaras y demás que estaban alrededor me hicieron sentir súper cómoda. Creo que me costaron más las escenas en la ducha, porque estaba completamente desnuda.

Laura Fernández y Tomás Fonzi se ponen en la piel de una pareja desgastada que decide dejar de convivir como último manotazo de ahogado para salvar la relación Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

-La serie se va a poder ver completa por Flow pero a su vez se va a emitir semanalmente por Telefe ¿Cómo se llevan con esta modalidad?

Fonzi:-Me encanta que el contenido quede en la plataforma. Siempre lo van a encontrar ahí. Lo pueden ver cuantas veces quieran, y si no pueden este año, lo pueden mirar el año que viene.

Fernández:-Para mí es genial. Yo que soy una acelerada de la vida, si me dicen "la serie tiene 25 temporadas", capaz me da fiaca empezarla. Está muy bueno porque va a haber gente con la rutina de verla jueves y viernes por Telefe y habrá otros que digan: "Yo no me aguanto, quiero saber qué pasa" y van a tener la opción de ver hasta donde quieran.

-¿Y si les proponen una segunda temporada?

Fonzi:-¡Quién te dice! Yo no quiero spoilear, pero por como termina, recontra da para una segunda temporada.