Rey y el Luke Skywalker de Episodio VI hacen equipo en el especial navideño de Lego

Martín Fernández Cruz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 10:57

Star Wars y la Navidad es una combinación puede asustar a los fans más antiguos del universo creado por George Lucas. En 1978, ante la desmedida euforia del público luego de Episodio IV, Fox puso en marcha un especial navideño que pronto se convirtió en una amarga experiencia. Actuaciones para el olvido y una trama al borde del ridículo hicieron que ese cortometraje quedara sepultado en los confines de la galaxia.

Por ese motivo, Lego Star Wars: especial de Navidad, que se puede ver en Disney+, viene a saldar esa vieja deuda, con un festejo navideño a la altura de la saga y con la divertida firma que Lego le imprime a todas sus animaciones.

Lo mejor de dos mundos

Cuando los chicos parecían rendirse casi exclusivamente ante el encanto de las tablets y los videojuegos, Lego debió evolucionar para no extinguirse. Y parte de esa reinvención, tuvo que ver con asociarse con populares franquicias. La histórica marca de ladrillitos relanzó su imagen con decenas de sets basados en mundos de Harry Potter, Disney, Batman, Jurassic World, Marvel, y como no podía ser de otra manera, Star Wars. Eso caló hondo en el corazón de niños y adultos, y la marca acompañó esa estrategia con la producción de cortos y largos animados que despertaron el entusiasmo del público. La posibilidad de ver los mundos Lego en movimiento resulta fascinante, pero aún más interesante es descubrir de qué modo esos ladrillitos comprenden los universos que abordan.

Lego Star Wars: Especial de Navidad cuenta una historia protagonizada por Rey y BB8. La Jedi está entregada a la tarea de enseñarle a Finn cómo ser uno con la Fuerza, para convertirlo en un poderoso Jedi. Sin embargo, el joven no logra avanzar en sus lecciones. Eso frustra a Rey, que considera no ser una buena maestra. Por este motivo, ella comienza a investigar viejos libros Jedi y así descubre la existencia de un templo que le permitirá aprender mucho más sobre su poder. El único problema es que a ese lugar solo se puede acceder durante el Día de la vida, una fecha en la que amigos y familias se reúnen a celebrar. Rey se compromete a irse solo unas horas y regresar para la cena con Finn, Poe, Lando y el resto de su equipo.

Dentro del templo, ella encuentra un cristal que le permite viajar por el tiempo y atestiguar momentos clave en el que sabios maestros Jedi le dieron clases a sus alumnos. Así a joven visita las lecciones de Yoda a Luke en Dagobah, o las enseñanzas de Quin Gon Jinn a Obi Wan. A lo largo de sus viajes y sin proponérselo, Rey comienza a realizar un verdadero caos en las líneas temporales llevándose con ella a los Luke y Han de distintas épocas, con los que deberá combatir a varios Darth Vaders.

La fórmula de Lego Star Wars: Especial de Navidad es de un atractivo enorme. No solo por el disfrute que supone revisitar en clave Lego momentos icónicos de la saga, sino también porque la trama permite cruzar a múltiples versiones de los mismos personajes. Aunque eso que a los fans les resulta fascinante termina por dejar afuera a los no iniciados. Por esto, y replicando el juego de referencias, el comandante Ackbar diría que este especial "es una trampa". Por una parte, hará las delicias de los fans hardcore de las viejas trilogías, pero los que no conozcan las películas de memoria se sentirán irremediablemente al margen de una historia que se apoya en mil guiños al pasado.

Lego y Star Wars: qué otros títulos pueden verse en Disney+

Lego Star Wars: Las aventuras de los Freemaker. Probablemente este es uno de los experimentos más interesantes que Lego hizo con el universo Star Wars porque lejos de utilizar personajes ya conocidos, se animó a trabajar a partir de nuevos héroes. Los Freemaker son tres hermanos expertos en mecánica, que sobreviven buscando piezas y armando naves en depósitos de chatarra, pero sus vidas darán un vuelco cuando descubran los fragmentos del sable Kyber, una poderosa arma Jedi que solo el pequeño Rowan Freemaker podría manipular. A pesar de su inferioridad de condiciones, de no contar con un ejército numeroso ni con naves poderosas, los Freemaker no dudarán en luchar contra el Imperio y unirse a la causa Rebelde.

La ficción cuenta con dos temporadas de un registro más cercano a la aventura que a la comedia, en contraposición al tono habitual de las animaciones Lego. Los fans de la saga pronto mostraron un gran entusiasmo por esta familia de personajes y la noticia de una tercera temporada aún genera expectativa. Las aventuras de los Freemaker es ideal para conocedores o no de Star Wars y es otra prueba sobre por qué esta franquicia, en manos de grandes creativos, es fuente inagotable de enormes historias.

Lego Star Wars: The Resistance Rises. Luego del estreno de El despertar de la fuerza, Disney lanzó esta colección de 5 capítulos que exploraba en qué andaban Rey y los suyos, poco tiempo antes de los sucesos mostrados en ese largometraje. De ese modo, Poe y C-3PO protagonizan un rescate al almirante Ackbar, Han y Chewie lidian con un peligroso extraterrestre; Rey descubre los peligros de los desiertos de Jakku y el stormtropper FN-2187 comienza a dudar de la Primera orden. Son episodios muy breves, pero de gran encanto para quienes quieran asomarse a la vida de estos personajes antes de lo narrado en la última de las trilogías.

Lego Star Wars: crónicas droides. Esta miniserie toma como eje a 2 personajes que, de una u otra manera, estuvieron presentes en todo lo que sucedió durante las 9 películas. Cuando R2-D2 es secuestrado, C-3PO se lanza a su rescate y eso lo lleva a rememorar muchos de los episodios más importantes que vivieron juntos. Ambos compartirán una nueva aventura en la que habrá tiempo para recordar viejas épocas, e incluso frustrar un intento por restaurar las fuerzas Imperiales. Crónicas droides es de los títulos más originales de Lego Star Wars, que hasta se da el gusto de visitar, en tono sarcástico, algunos aspectos de la cuestionada trilogía de precuelas.

Lego Star Wars: All Stars. En estos cortos la acción toma como eje a algunos personajes muy populares, otros no tanto, e incluso algunos que hacen aquí su debut. De esta forma, el protagonismo recae en héroe como Han Solo o Lando Calrissian, como así también en la de un anónimo robot soldado llamado Roger, que vive improbables aventuras (y que tiene un rol clave en la serie de los Freemaker).

De yapa: Lego Frozen, una mirada irónica

Esta miniserie de 4 episodios formó parte de los cortometrajes con los que Disney intentaba aplacar el apetito del público por ver nuevas aventuras de las hermanas Elsa y Ana, luego del éxito de la primera Frozen y ante la llegada de su secuela. Pero esta ficción, aunque entusiasma a los más pequeños, presenta un tono irónico que resulta de gran atractivo también para los adultos. En Luces mágicas, el cuarteto protagonista se embarca en una aventura para descubrir qué sucedió con las luces del Norte, que desaparecieron repentinamente.

Lo más interesante de Lego Frozen: luces mágicas es que en esencia es una sátira de la película original. A lo largo de la trama, se juega con entonar unas mil veces el gastadísimo "Libre soy"; los peligros de morir son tomados en broma; Kristoff hace hablar a su alce Sven hasta lo ridículo, y Elsa tiene un sentido del drama tan absurdo, que su hermana le pide que no sea, justamente, una "drama queen". El sello del típico humor Lego, con chistes inundados de subtextos y personajes conscientes de sus clichés, se instala con comodidad en la saga Frozen y logra así una sólida comedia.

Lego Star Wars: Especial de Navidad está disponible en Disney+.

Conforme a los criterios de Más información