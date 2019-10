Luego de The Big Bang Theory, Johnny Galecki hará una nueva comedia

Poco a poco, las estrellas de The Big Bang Theory confirman sus nuevos proyectos

26 de octubre de 2019

Es indudable que The Big bang Theory fue una de las sitcom más importantes de la última década. La comedia acerca de un grupo de nerds y su relación con la vecina de al lado, derivó en una exitosa tira que se prolongó durante doce temporadas, convirtiéndose en una de las últimas grandes comedias televisivas. Y con esa serie finalizada, todas sus estrellas comenzaron a buscar nuevos rumbos que les permitieran tomar distancia de esos personajes, y Johnny Galecki, su protagonista, ya tiene horizonte confirmado.

Johnny Galecki junto a Kaley Cuoco

El actor que interpretó al inseguro Leonard en The Big Bang Theory será la estrella central en The Squad, una nueva comedia que está produciendo NBC. La gran perlita con respecto a este proyecto es que al parecer Galecki no se alejará tanto del espíritu nerd de su ficción anterior, porque The Squad tratará sobre un grupo de amigos que dedica su tiempo a practicar profesionalmente deportes electrónicos, en la línea de juego como League of Legends, Fortnite o a los populares FIFA. La serie tendrá como eje a esos fanáticos de los e-sports y cómo ese mundo los lleva a entablar alianzas, pero también fuertes enemistades.

El comediante no solo será la gran estrella del ciclo, sino que también oficiará como productor ejecutivo. A su lado estará el guionista Anthony Del Broccolo, quien fuera miembro fijo del equipo de guion en The Big Bang Theory desde su quinta temporada y hasta el final.

Al igual que Galecki, varios de sus antiguos compañeros de elenco ya tiene nuevos proyectos confirmados. Jim Parsons hará equipo con su excompañera de elenco, Miayim Bialik, para una sitcom que se titulará Carla, sobre una mujer que se separa y gasta el dinero que debía invertir en su boda, para ponerse al frente de un "Cat Café".

Por su parte, Kaley Cuoco se dividirá en dos proyectos. Por un lado le pondrá su voz a una ficción animada en la que interpretará a Harley Quinn, la novia del Joker, mientras se encontrará también al frente de una serie de terror titulada The Flight Attendant. Por último, la actriz Melissa Rauch forma parte de Black Monday, una propuesta humorística protagonizada por Don Cheadle.