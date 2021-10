Luis Miguel, la serie: de la conquista de Mariah Carey a los problemas financieros que terminan en arresto, los ejes de la temporada final

Pocas figuras han generado tantos titulares como Luis Miguel. Sus romances, sus duetos, sus temas inoxidables... Pero todo volvió a cobrar fuerza tras el estreno de la serie de Netflix en donde se muestran detalles de su vida privada, que él ha querido resguardar y ahora decidió mostrar al público. Y, más allá de que hay temas que no se tocan, como su relación con Aracely Arámbula, la madre de dos de sus hijos, hay otros que en esta tercera y final temporada se exhiben sin tapujos.

En dos tiempos, como eligió ser abordada esta historia, puede verse la evolución del ídolo: de su apogeo, en 1995, cuando está por sacar Nada es igual, a su punto más bajo, cuando en 2017 es arrestado por una demanda de un exmanager y se encuentra con deudas que le resultan inabordables . Así arranca la última temporada de esta bioserie que ha traído de las sombras a la figura de Luis Miguel para revitalizar su fama y popularidad a nivel global.

En un episodio que sirve como marco para adentrarse en el final de la biopic, que -según muestra el trailer usará el recurso de hablar de la serie dentro de la serie-, las bases del hilo narrativo están plantadas: es hora de abordar el momento más bajo de la vida del Sol de México, pero también de verlo cantar en el cumpleaños de Frank Sinatra y de coquetear con la industria anglosajona e incluso de protagonizar un romance de escala internacional con Mariah Carey .

Qué pasa en el primer episodio

2017. Micky (Diego Boneta) se ve desmejorado, poco ha quedado de ese joven risueño que solía comerse los escenarios. Se la pasa tomando whisky y fumando habanos, teniendo relaciones casuales y enojado con todo su entorno. Vive en Beverly Hills, no habla con su hija Michelle Salas (Macarena Achaga), ni con su ex mejor amigo Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar), después de descubrir que mantenían un romance a sus espaldas (uno de los ejes de la segunda temporada). No se lo ve cómodo en los escenarios, casi que no quiere cantar. Es en ese punto en donde luego de la negación, entiende por las malas que tiene dar un giro: cuando después de despedir a su representante, tocan a su puerta y se lo llevan preso. No hay dudas, está tocando fondo .

Diego Boneta como Luis Miguel, en sus 50, cantando en un palenque

1995. 20 años antes, su vida parecía muy alejada de esa realidad. Se lo ve encendido, intentando despegar y hacer carrera en Estados Unidos. Después de grabar el dueto con Frank Sinatra, vuelve a verlo, esta vez para cantar en su cumpleaños el tema “Come Fly With Me”. Dueño de su propia compañía, Aries, Luis Miguel tiene mucho camino que andar. Superada la ruptura con Erika Camil, aparece una nueva mujer en su vida. Lejos de acobardarse ante una figura que a nivel internacional es mucho más conocida que él, Micky saca todas sus armas de seducción cuando la ve sentada en una mesa en el mismo restaurante donde está comiendo, intenta mandarle un obsequio pero ella “no acepta regalos”. Así arranca ese tira y afloja con Mariah Carey (Jade Ewen), en lo que parece será una lucha de egos. Nadie, por lo que se pudo ver en la serie, había sido capaz de ponerle un límite o de eclipsarlo. Siempre se mostró a un Micky seguro de sí mismo, engreído, en el centro, ahora está frente a una figura que puede hacerle sombra.

Jade Ewen, como Mariah Carey, en el momento en que enamora a Luis Miguel Gentileza Netflix

2017. Luis Miguel está avejentado, desinteresado, tomando vino. No contesta el teléfono y tampoco piensa en cumplir con sus compromisos laborales porque “está harto” de trabajar en palenques. No escucha a nadie, ni a su hermano Alex (Sebastián Zurita), ni a su abogado, ni a su contadora cuando le dicen que sus finanzas están en la cuerda floja o que necesita un nuevo representante. Lo único que lo altera es saber que Ambrosi trató de ayudarlo, sigue enojado 6 años después de enterarse de que su amigo se había enamorado con su hija.

1995. Micky consigue el objetivo, luego de investigar a Mariah descubre cómo acercarse a ella: oferta millones de dólares por la misma casa que ella quiere comprar en Aspen. La cantante lo llama para persuadirlo y él la invita a cenar. Mientras tanto en Aries las cosas no van bien, Patricio (Pablo Cruz Guerrero), su mánager, gasta más plata de la que puede y saca dinero de la cuenta personal de Micky para afrontar gastos de la promoción del disco. Pero el astro no se entera, está concentrado en conquistar a Mariah. Con sus armas de seducción, Luis Miguel tiene su primera cita con la cantante estadounidense. “Parecés estar nerviosa, tomemos un trago primero”, le dice. “Creo que confundís nervios con aburrimiento”, le contesta ella en un diálogo que muestra, como adelantó la actriz Jade Ewen a este medio, una lucha entre dos alfas acostumbrados a dominar. Finalmente el mexicano logra ablandar a la estadounidense con charlas sobre el pasado, su padre y las exigencias que vivió de chico, algo que también le había pasado a ella. De esa conversación no solo surge un romance sino la idea de Micky de ver qué pasa con su carrera y de buscar inspiración afuera, en los Estados Unidos. Mientras tanto está metido en el rodaje del video de “Sueña”, que fue parte de la banda de sonido de la película de Disney, El jorobado de Notre Dame, planeando la mega promoción de su nuevo disco y lidiando con las contradicciones que siente al pagar la vida en Boston de su hermano Sergio, aunque el niño no quiera saber nada de él.

El turbulento romance del astro mexicano con Mariah Carey, reflejado en la serie Prensa Netflix

2017. Luis Miguel está en su casa en Estados Unidos, con una mujer, abre una botella de champagne. Escucha golpes en la puerta, la policía se presentó en su casa para llevarlo preso.

En estos dos tiempos que muchas veces hacen un poco complicado seguir el hilo de la historia, el primer capítulo da un pantallazo de lo que se eligió contar antes de llegar al desenlace final, ese que tendrá a Micky dándole la vuelta completa y encontrando nuevamente en sus orígenes y en su increíble don con la voz la forma de resurgir de las cenizas. Pero para eso quedan otros 5 capítulos en donde resta saber qué sucede con el romance con Carey, cómo se resuelven los movimientos de dinero que hace Patricio sin avisarle, qué pasa con su situación financiera y con la posibilidad de quedar preso, entre tantos interrogantes que tendrá que contestar esta bioserie antes de llegar a su fin.