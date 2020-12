Marvel: de qué se tratan y cuáles son las quince series y películas anunciadas

Loki al frente de su propia serie

El jueves fue un día de festejo para los fans de Marvel. En medio de un año que dejó en suspenso el estreno de dos esperados largometrajes (Viuda Negra y Los eternos), la compañía, en el marco de la presentación para inversores de Disney, realizó un aluvión de anuncios sobre sus próximos proyectos. Por ese motivo repasamos cuáles son, de qué se tratan y qué podemos esperar de la era Marvel pospandemia.

Marvel en cine

Thor contra Gorr, el carnicero de dioses

Thor: Love and Thunder. Aunque hace varios años se anunció que Thor tendría una cuarta parte, la confirmación de que su villano será interpretado por Christian Bale fue una de las grandes novedades de la jornada. La película adaptará uno de los últimos arcos narrativos de Thor (Chris Hemsworth) en los cómics y mostrará a Jane (Natalie Portman) convertida en la nueva dueña del martillo Mjolnir. En esta nueva secuela, Bale será Gorr, el carnicero de dioses, un peligroso guerrero que lleva adelanta una cruzada en la que busca matar a todas las deidades. Este personaje es muy reciente dentro del cosmos Marvel, su debut fue en 2013 y pronto se convirtió en uno de los favoritos entre los lectores.

Brie Larson volverá en 2022 a interpretar a la Capitana Marvel Fuente: Archivo - Crédito: Chuck Zlotnick / Marvel Studios 2019

Capitana Marvel 2.En este film protagonizado por Brie Larson, la Capitana hará equipo con Mónica Rambeau (Teyonah Parris), parte del elenco de WandaVision. El argumento aún es un interrogante, pero sí se confirmó que presentará a Ms. Marvel (Imán Vellani), la nueva superheroína que también tendrá su propia serie televisiva.

El hombre hormiga y la avispa: Quantumania: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer se reúnen para una nueva entrega de las aventuras del Hombre hormiga. Si bien se desconoce la trama, sí se confirmó que el villano elegido será Kang, el conquistador (Jonathan Majors, de Lovecraft Country). Este personaje es uno de los más importantes de Marvel en los cómics, y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1964, en el número ocho de Los Vengadores. Kang es capaz de trasladarse en el tiempo, y cuenta con varios ejércitos distribuidos en distintas líneas temporales.

Los cuatro fantásticos: luego de muchos rumores, finalmente se confirmó un nuevo relanzamiento de Los cuatro fantásticos en el cine. Por tercera vez a lo largo de poco más de 25 años, la primera familia de Marvel llegará a la pantalla grande. La posibilidad de hacer una adaptación fiel al espíritu del cómic de 1961, es una de las noticias que más entusiasma a los fans de ese grupo de superhéroes, cuyas adaptaciones previas nunca estuvieron a la altura de la obra original. El director elegido es Jon Watts, responsable de las últimas dos películas de Spider-Man.

Marvel en televisión

Falcon y el Soldado del Invierno: se estrenó el primer trailer de la miniseries protagonizada por los compañeros del Capitán América. Falcon (Anthony Mackie) y Winter Soldier (Sebastian Stan) formarán equipo en la nueva miniserie que llegará el 19 de marzo a Disney+. La trama marcará el regreso de Daniel Brühl en la piel del Barón Zemo, cuyo debut fue en Civil War. Por otra parte estará US Agent (Wyatt Russell), un soldado que recibe poderes similares a los del Capitán América, pero que no tiene su mismo sentido de la justicia. El trailer sugiere también la aparición de Flag Smasher. En el cómic, se trata de un villano que descree de un mundo dividido en países, y que aspira dominarlo todo bajo su figura. Pero en la serie, podría tratarse no de un personaje, sino de un grupo paramilitar con el mismo objetivo.

Adelanto de "Loki" - Fuente: Disney+ / Marvel Latinoamérica Oficial 02:44

Video

Loki: otro de los avances tuvo como protagonista a Loki (Tom Hiddleston).Tomando como puntapié inicial los sucesos de Endgame, el dios de la mentira emprenderá un viaje que lo llevará a trabajar para la TVA (sigla de Time Variance Autorithy). Ese grupo procura que las líneas temporales fluyan con normalidad, sin sufrir ningún tipo de alteración. Pero ante la llegada de una nueva amenaza, Loki será el encargado de velar que determinados hechos históricos transcurran según lo pautado. Michael Waldron, productor de Rick and Morty y Community, es el showrunner de esta miniserie, cuyos sucesos conectarán de forma directa con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tentativamente, Loki se estrenará en mayo de 2021.

Anuncio de "Ms. Marvel" - Fuente: Disney+ / Marvel Latinoamérica Oficial 01:18

Video

Ms. Marvel: el de Kamala Khan (también conocida como Ms. Marvel) es un fenómeno relativamente reciente. En 2013 vio la luz este título protagonizado por la primera heroína musulmana de Marvel. La historia presenta a Kamala, una joven que se descubre dueña del poder de la elasticidad, y que tomando el hombre de una de sus referentes, se dedica inicialmente a luchar contra distintos criminales de New Jersey. El éxito de Ms. Marvel residió en combinar aspectos clásicos del cómic de superhéroes (la doble identidad y el esconderle a su familia sus poderes, dos influencias de la etapa inicial de Spider-Man en los sesenta), y por otra parte, presentar una historieta inclusiva, con personajes que escapaban de los clichés del género. Ms. Marvel no tardó en ganarse un lugar de privilegio entre los títulos más rentables de la editorial, y desde Marvel Studios tomaron nota de esta popularidad. Por ese motivo, a fines de 2021 llegará a Disney+ una ficción dedicada a esta carismática heroína.

She-Hulk, abogada y heroína

She- Hulk: hace pocos meses fue noticia la incorporación de Tatiana Maslany a Marvel, como protagonista de She- Hulk. La historia de Jennifer Walters comienza cuando recibe una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, también conocido como Hulk. Como resultado de eso, su cuerpo cambia, se torna verde y recibe súper fuerza. En las historietas, ella es abogada penalista y su lucha contra súper villanos se intercala con sus obligaciones en tribunales. Para la serie televisiva, se confirmó que Mark Ruffalo volverá para encarnar al gigante verde, y que también regresará Tim Roth como la Abominación, monstruo al que ya interpretó en Hulk, el hombre increíble.

Hawkeye junto a su alumna, Kate Bishop

Hawkeye: uno de los miembros fundadores de Los Vengadores (y el único que no cuenta con película solista) recibe su propia miniserie. Interpretado por Jeremy Renner, la ficción presentará a Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una joven que aprenderá de Hawkeye el oficio de hacer justicia. Y al igual que su mentor, ella es experta en el uso de arco y flecha. En este título también participará Vera Farmiga y Florence Pugh, que retomará su personaje de Yelena Belova, la nueva Viuda Negra (cuyo debut se dará en el demorado film de esa heroína).

The Guardians of the Galaxy, Holiday Special: el director James Gunn vuelve a ponerse al frente de una aventura de los Guardianes de la galaxia. Este corto de espíritu navideño que llegará en 2022, servirá como aperitivo ante la llegada de la tercera parte de la saga. Por otra parte, los fans de este equipo también celebran el anuncio de I Am Groot, una colección de cortometrajes protagonizados por el más atípico de los miembros del extravagante grupo.

Moon Knight es una suerte de Batman según Marvel

Moon Knight: en los setenta, el guionista Doug Moench creó una suerte de equivalente a Batman, pero en Marvel. De ese modo nació Moon Knight, un vigilante que durante las noches combatía el crimen. Debajo de la capucha de ese misterioso antihéroe, se escondía Marc Spector, un millonario que utilizaba todo su dinero para su cruzada personal. Pero a diferencia de Bruce Wayne, Spector asume distintas personalidades según la naturaleza de su misión, y su psique se revela como mucho más frágil y temperamental que la de Batman. Moon Knight es un personaje oscuro, y que entiende la violencia como única herramienta válida. Por ese motivo, su serie probablemente tenga un tono muy distinto al del resto de las propuestas Marvel para televisión.

El cómic de Iron Man que sirve de base para Armor Wars

Armor Wars: en 1987, en las páginas de Iron Man comenzó una saga titulada Armor Wars. En esa historia, Tony Stark descubría que su tecnología había sido robada y vendida a distintos villanos, para que todos pudieran construir sus propias versiones de las armaduras Iron Man. En la televisión, esa trama llegará pero protagonizada por War Machine (Don Cheadle).

En Secret Invasion, varios Skrulls adoptan la forma de conocidos héroes y los suplantan durante años

Secret Invasion: durante 2008, la editorial publicó un evento en el que se descubría que los Skrull (la raza de extraterrestre capaz de cambiar su aspecto, y que ya se vio en Capitana Marvel), se habían infiltrado en las filas de los Vengadores, tomando el lugar de varios héroes y heroínas. El cómic fue un gran éxito, y ahora sirve de premisa para esta serie protagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson). A lo largo de la historia, y con la ayuda de Talos (Ben Mendelsohn), el exdirector de SHIELD deberá descubrir qué se esconde detrás de una nueva invasión Skrull.

What If.: esta ficción animada presentará diez episodios que imaginarán qué hubiera sucedido si determinados sucesos Marvel, hubieran sufrido algún tipo de variante. De ese modo, el público podrá descubrir qué sucedería si la agente Carter, y no Steve Rogers, hubiera recibido el suero de súper soldado, o si T´Challa, en vez de ser Pantera Negra, hubiera formado parte de los Guardianes de la galaxia.

Riri Williams junto a su armadura

Ironheart: esta serie adaptará las aventuras de Riri Williams (Dominique Williams), una joven experta en tecnología que logra construir una armadura superior a la realizada por Tony Stark.

