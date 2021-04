Master of None regresa, Mindhunter resucita y “El Profesor” Álvaro Morte tiene nuevo proyecto

Esta semana coincidieron una serie de anuncios sobre algunas producciones de las principales plataformas de streaming. Por el lado de Netflix, la confirmación de la tercera temporada de Master of None y el posible regreso de Mindhunter , dos series cuyo futuro era una incógnita, despertarán el entusiasmo de sus fans. En tanto, un referente de Marvel dio declaraciones contundentes sobre la continuidad de los primeros dos lanzamientos de la franquicia para Disney+, mientras que Amazon Prime Video anunció que Álvaro Morte se sumará a sus filas con una aventura histórica.

El regreso de Master of None, con nueva protagonista

Lena Waithe y Aziz Ansari en Master of None Netflix

Luego de cuatro años de espera y de indefinición respecto de la continuidad de la serie, la tercera temporada de Master of None llegará a Netflix en mayo, según reveló por Twitter el sitio Netflix Queue. Si bien hasta el momento no hubo una confirmación oficial por parte del servicio de streaming, la prensa especializada sostiene que la nueva entrega de la comedia creada por Aziz Ansari y Alan Yang seguirá un rumbo distinto al de las dos anteriores. De acuerdo con la información que trascendió, el humorista se correrá del rol protagónico y la historia se centrará en la mejor amiga de su personaje, interpretada por Lena Waithe.

Otros rumores indican que la actriz británica Naomi Ackie -conocida por su papel en The End of the F***ing World- formará parte del elenco de la nueva temporada, que fue filmada en Londres. La elección de esa ciudad sugiere que, a pesar del nuevo enfoque, la serie mantendrá su estilo semi-autobiográfico, dado que Ansari se mudó de Nueva York -donde transcurren, en su mayoría, los episodios previos- a la capital de Reino Unido en 2018, al poco tiempo de haber sido acusado de tener una conducta sexual inapropiada con una joven fotógrafa que había conocido el año anterior.

En 2019, durante un show de stand-up lanzado en Netflix, el comediante se mostró afectado y arrepentido del incidente. “Hubo momentos en los que sentí miedo; en otros, humillación y a veces vergüenza, y en último lugar me sentí simplemente terrible porque esta persona se haya sentido así”, confesó.

¿Vuelve Mindhunter?

La segunda temporada de Mindhunter se estrenó en 2019

A pesar de haber cautivado a la crítica y a una multitud de fans en sus primeras dos temporadas -estrenadas en 2017 y 2019, respectivamente-, todo parecía indicar que Mindhunter había llegado a su fin. Sin embargo, reveló sorpresivamente ayer que fuentes cercanas a Netflix aseguraron que los referentes de la empresa y el creador de la serie, David Fincher, están evaluando darle otra oportunidad al proyecto. “Las conversaciones [...] están en curso. Están discutiendo la posibilidad de traer de vuelta el programa para una tercera temporada. Todavía es muy pronto, pero Fincher parece más optimista sobre el proyecto”, le confiaron a dicho medio.

A comienzos del año pasado, la plataforma informó en un comunicado que el thriller policial -que retrata la inmersión del FBI en el estudio de las mentes criminales a fines de los años 70- había sido “pausado por tiempo indefinido”. Luego se supo que los actores protagónicos, Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv habían sido liberados de sus contratos. Varios meses más tarde, en diálogo con el medio Vulture, el director de El club de la pelea (1999) pintó un panorama todavía más pesimista al declarar que el programa era demasiado costoso y le requería muchas horas de trabajo, que prefería dedicar a otros proyectos.

Fincher tiene una larga historia con Netflix. Se desempeñó como productor ejecutivo de House of Cards y dirigió el piloto y el segundo episodio de la que fue la primera serie original de la plataforma, y es uno de los creadores de la antología animada Love, Death & Robots, que presentará un nuevo volumen el mes que viene. Asimismo, en noviembre pasado se estrenó Mank, la primera colaboración fílmica entre el cineasta y el gigante del streaming, que competirá este domingo por la estatuilla de mejor película en los premios Oscar 2021. Será también la tercera oportunidad para que el estadounidense obtenga el galardón a mejor director, tras no haberlo conseguido con El curioso caso de Benjamin Button (2008) y Red social (2010).

El futuro de las primeras dos producciones de Marvel para Disney+

Elizabeth Olsen y Paul Bettany protagonizaron la miniserie Wandavision Marvel Studios

En tanto, el futuro de WandaVision está practicamente definido. En una entrevista con Indiewire, tras ser consultado sobre la posibilidad de que la primera serie original de Marvel para Disney+ -estrenada en enero pasado- se extienda, el vicepresidente de producción de la franquicia de superhéroes, Nate Moore, dio una respuesta contundente: “Creo que WandaVision es un programa que solo se puede hacer una vez. [Wanda] no puede regresar a esa realidad”.

Luego, Moore contrastó la situación de esa producción con la del lanzamiento que le siguió, Falcon y el Soldado del Invierno, que él mismo produce. “Es un arco dramático tan completo, tanto para lo que el personaje puede hacer como para los objetivos de la historia”, dijo de la miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. “Mientras que Falcon... trata realmente, para mí, sobre el legado de lo que representa un superhéroe, a través del lente del Capitán América y su escudo, pero, en el fondo, a través de todos estos distintos personajes”, continuó. “Esa es una historia que creo que se puede retomar en temporadas subsiguientes, porque es una historia perenne. Es una conversación”, cerró dejando entrever un posible regreso.

El protagonista de La casa de papel, en una nueva serie de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video y RTVE anunciaron hoy en un comunicado de prensa que Álvaro Morte, conocido por su papel como El Profesor en La casa de papel, coprotagonizará con el brasileño Rodrigo Santoro la serie Sin límites, que relatará la historia de la primera vuelta al mundo en barco. Mientras que Santoro dará vida al explorador portugués Fernando de Magallanes, el actor español encarnará a Juan Sebastián Elcano, capitán de la expedición que zarpó de Cádiz en 1519 y recorrió 14.460 leguas durante tres años. La primera temporada constará de cuatro episodios de 60 minutos rodados en España y República Dominicana.