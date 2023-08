escuchar

La premisa fundacional de la televisión a demanda y las plataformas de streaming, más allá de las diferencias más o menos sutiles entre todos los servicios disponibles acá y en el resto mundo, siempre gira en torno a ofrecerle al espectador la mayor comodidad posible para acceder a los contenidos que busca. La repetida pregunta, cuándo se recomienda una serie o una película, “¿está en Netflix?”, no solo se origina en el marketing de la plataforma pionera sino también en la facilidad que ofrece en su navegación. Muchas veces, la selección de un contenido u otro depende más de que la plataforma sea amigable con el usuario que de algún relato en particular. Y esa parece ser la lógica aplicada detrás del lanzamiento de Mercado Play, la plataforma de streaming de acceso libre y gratuito de Mercado Libre.

Para empezar, no hay necesidad de tener una nueva suscripción: para acceder al servicio solo se necesita una cuenta en Mercado Libre. El extenso catálogo inicial se puede ver en la computadora, la tablet o la aplicación de la empresa de e-commerce. El contenido disponible se divide entre los de acceso básico (que cuenta con publicidades) y aquel al que solo los clientes de nivel 6 de Mercado Libre pueden ingresar. En ese exclusivo club se agrupan en esta primera etapa los contenidos de Disney+ y Star+ a los que en una segunda instancia se sumarán los de HBO Max y Paramount+. La idea de poder reunir a todas esas plataformas en un solo servicio –un “agregador” de suscripciones, como lo son las plataformas Flow, DGo, Movistar Play y Apple TV+– podría marcar el futuro del competitivo negocio del streaming.

En lo que respecta al catálogo ya disponible, la selección es variada tanto en series como en películas, pero también básica. Entre las primeras algunas de las propuestas más destacados son los ciclos de la BBC como Broadchurch y Call the Midwife, dos ficciones excepcionales que sin ser novedades –por ahora en su versión básica la plataforma no cuenta con estrenos– sí representan al tipo de relato que tal vez por falta de acceso no son tan conocidos como merecerían serlo. Así, para los suscriptores de Mercado Play, la plataforma tal vez pueda ocupar el espacio vacante de divulgador de series de valor artístico y de entretenimiento indiscutido aunque hasta ahora contaban con escasa difusión.

Por el lado de las películas, la oferta está integrada mayormente por el catálogo de los estudios Sony, que incluye films de distintos géneros que la página de inicio presenta sin distinciones y que el buscador ordena de modo rudimentario. Entre las muchas películas disponibles aparecen comedias románticas como Jerry Maguire, Como si fuera la primera vez y La cruda verdad; dramas premiados como Whiplash y Red social y films de corte más independiente como la excelente Sin rastro (2018), que no tuvo estreno comercial en las salas argentinas y pasó algo desapercibido al tiempo de su llegada al streaming. Películas de grandes directores como Martin Scorsese (Pandillas de Nueva York) y Quentin Tarantino (Perros de la calle y Django sin cadenas) también están disponibles de manera gratuita en la nueva plataforma. No hay contenido local disponible en la versión básica del servicio.

El modelo que utiliza Mercado Play propone una página de inicio básica organizada en cuatro categorías: recomendados, películas, series e infantil además de un buscador que no cuenta con la precisión de otras plataformas. Por ejemplo: si bien permite hacer búsquedas por títulos y nombres de actores y directores, al ingresar el nombre de Robert Downey Jr., la plataforma ofrece una gama de contenidos que incluyen aquellos directamente relacionados con el actor, como toda la saga de Avengers disponible en bajo el manto de Disney+, hasta otros que no parecen tener relación directa con él como el clásico infantil Querida encogí a los niños. De todos modos, hay que decir que salvo Netflix, y en menor medida HBO Max, los buscadores de las plataformas pagas tampoco suelen ofrecer demasiada precisión en las búsquedas.

En el mismo sentido, la información sobre los contenidos es escueta una vez que son seleccionados. En el caso de los largometrajes figura una ficha básica que incluye una descripción de la trama, la duración, el año de realización, el género, la clasificación por edades, el nombre del director y el elenco completo. Para las series, a esos datos se suman cortos resúmenes de cada uno de los episodios de la temporada. En cuanto a la injerencia de la publicidad en el visionado de películas y series el sistema resulta similar al que utiliza YouTube: interrupciones que se miden en segundos y que aparecen diez minutos después de haber puesto “play” y a intervalos de la misma duración. Hay que decir que al menos con las películas, los cortes no llegan a ser molestos siempre y cuando no superen los 20 o 30 segundos. Para los espectadores de la TV tradicional, acostumbrados a las pausas publicitarias cada vez más extensas, las publicidades programadas en Mercado Play resultan apenas una molestia en el contexto del uso que le pueden dar al servicio.