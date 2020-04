Modern Family llegó a su fin y sus actores se despidieron entre lágrimas

La comedia que se estrenó en 2009 emitió ayer su último episodio, y los actores postearon imágenes en las redes de cómo fue la despedida de esa familia que trascendió la pantalla Crédito: Instagram Sofia Vergara

Tras 11 temporadas al aire, Modern Family se despidió de la TV. La comedia estilo mockumentary creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, y protagonizada por Sofía Vergara, Julie Bowen, Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Ty Burrell, Noland Gould y Ed O'Neill emitió anoche en los Estados Unidos su último capítulo por la cadena ABC -aquí se puede ver por Fox-, titulado "Finale", el número 205 de esta producción televisiva.

Modern Family construyó, fiel al espíritu de su narrativa, una familia paralela dentro de su enorme y homogéneo cast, cuyos integrantes se despidieron en las redes sociales con fotos de abrazos entre lágrimas y algunas imágenes retro de más de una década compartida.

"No llores porque ha terminado. Sonríe porque sucedió. Emprendí un viaje increíble con este programa. Nuestro elenco y equipo siempre se comportaron de manera extraordinaria y rápidamente nos convertimos en una familia moderna en la vida real. Voy a extrañar a este gente enormemente, pero soy muy agradecida, porque tuve la suerte de trabajar con ellos. Gracias a todos los televidentes por estar con nosotros en cada paso que dimos", escribió en Instagram Hyland, quien interpretó a Haley Dunphy.

Por su parte, Sofía Vergara dedicó a sus compañeros muchísimas postales en las redes: "[Esta] es mi familia dentro y fuera de la pantalla. ¡Qué increíbles fueron estos 11 años! Me siento muy agradecida por tener esta familia, por el equipo de trabajo y por todos los fanáticos de Modern Family".

Por su parte, Levitan le expresó a revista People lo que significó esta longeva serie -que siempre remarcó la importancia de la diversidad- en su vida profesional y personal. "Esta experiencia ha sido como un sueño para todos. No puedo decirte la cantidad de gente que me ha dicho que este fue el mejor trabajo de mi carrera", expresó el creador de sitcoms como Just Shoot Me y Back to You. "Cuando tuviste una experiencia tan maravillosa, es muy difícil ver cómo ésta llega a su fin. Todos temían despedirse. La emoción estuvo presente hasta la última escena", contó Levitan.

En febrero de 2019, el cast de Modern Family había renovado contrato para la undécima temporada que marcó el final de la serie . "Nuestro plan es terminar la serie en su temporada número 10", había declarado Levitan. Sin embargo, cuando Disney compró los estudios de Fox, las negociaciones para extender la serie un año más comenzaron a ponerse en marcha. "Si la vamos a hacer, estamos seguros que será la última, lo que no sabemos es si será una temporada completa o media temporada más, estamos tratando de descifrarlo", había agregado el showrunner.

Una comedia que hizo historia

Modern Family obtuvo cinco premios Emmy consecutivos como mejor comedia

Modern Family fue un éxito rotundo durante las 11 temporadas que estuvo al aire, desde el 23 septiembre de 2009 hasta el 8 de abril de 2020. La comedia ganó cinco veces seguidas el Emmy en su categoría y fue una de las producciones que más tiempo permaneció en la pantalla de ABC, junto a Grey's Anatomy.

Asimismo, la comedia catapultó a la fama a la intérprete colombiana Sofía Vergara, a quien en 2018 Forbes nombró como la actriz mejor paga de la TV , quien entre el 1° de junio de 2017 y el 1° de junio de 2018 recaudó 42.500.000 de dólares, unos 16 millones más que el actor que más ganó en el mismo periodo de tiempo, Jim Parsons, figura central de otra comedia de muchas temporadas: The Big Bang Theory.