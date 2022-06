Series de junio: qué ver en Amazon Prime Video, Paramount Plus, Disney+, Starzplay y más

Comienza un nuevo mes, y las plataformas streaming preparan una batería de importantes lanzamientos en materia de series. Desde una ficción dirigida por Olivier Assayas, pasando por el regreso de un peligroso grupo de héroes, hasta llegar a una inexperta heroína Marvel, estas son las propuestas más atractivas que junio tiene para la pantalla chica.

The Boys (tercera temporada)

Luego de un paréntesis de dos años, vuelve este grupo clandestino de vigilantes, cuyo objetivo es denunciar los maquiavélicos planes que se esconden los héroes más queridos de Estados Unidos, The Seven. Hughie (Jack Quaid), Butcher (Kal Urban) y el resto de los muchachos, continúan su lucha silenciosa contra el poderoso conglomerado empresarial de Homelander (Antony Starr), y su escuadrón de héroes. Una vez más, con acción, violencia desmedida y una enorme dosis de humor negro, los nuevos episodios de The Boys retratarán el lado oculto de los superhéroes y mostrarán qué sucede cuando los que deben protegernos se dedican a trabajar solo en sus propios intereses. Entre las nuevas incorporaciones a esta ficción, se destaca la llegada de Jensen Ackles como Soldier Boy, un carismático héroe que porta un escudo y que remite a uno de los personajes más queridos de Los Vengadores.

A partir del viernes 3 de junio, Amazon Prime Video incorporará un episodio de The Boys cada semana.

Irma Vep (miniserie)

El prestigioso director Olivier Assayas vuelve a uno de sus relatos más importantes, al que adapta al formato de miniserie. Basada en su propio film estrenado en 1996, Assayas narra en Irma Vep la historia de una popular actriz que, en medio de una crisis profesional y personal, acepta un importante desafío artístico. De ese modo, Mira (Alicia Vikander) viaja a Francia para protagonizar una remake de Les Vampires, el serial mudo dirigido por Louis Feuillade. Como una extraña en suelo extraño, Mira comienza un proceso de enajenación que la lleva a ser absorbida por Irma Vep: los límites entre la ficción y la realidad comienzan a desdibujarse, llevando a la heroína de la historia a protagonizar un atípico viaje personal. Junto a Vikander también se encuentran Adria Arjona, Fala Chen y Carrie Brownstein.

Irma Vep estará disponible en HBO Max el 6 de junio, y al día siguiente también en FLOW OnDemand.

Ms. Marvel (primera temporada)

El universo Marvel le da la bienvenida a una de las superheroínas más originales de los últimos años. Luego de un aplaudido paso por las historietas, Kamala Khan llega a la pantalla chica en su primera serie de acción real. Ella (Imán Vellani) es una joven musulmana oriunda de Jersey, experta en todos los superhéroes que pueblan la ciudad de Nueva York. Kamala sigue con obsesión los éxitos de los Vengadores, prestándole especial atención a la Capitana Marvel, su gran inspiración. Y mientras sueña con una vida protegiendo al planeta, un inexplicable hecho le otorga misteriosos poderes. Fiel a sus principios, la adolescente adopta el nombre de Ms. Marvel, y utiliza esos dones para luchar por la justicia. Ms. Marvel es un nuevo acercamiento al mito de los superhéroes, desde una perspectiva fresca, a través de una heroína cuyos mayores problemas no son los súper villanos sino cumplir con sus deberes familiares y escolares.

Ms. Marvel está disponible a partir del miércoles 8 de junio, por Disney+.

Sin límites (miniserie)

A lo largo de seis episodios, esta producción española de época traslada la acción a mediados del siglo XVI. El actor Álvaro Morte se pone en la piel del marino español Juan Sebastián Elcano, y Rodrigo Santoro es Fernando de Magallanes, en esta gran producción impulsada por Amazon Prime Video. La trama gira alrededor de un exhaustivo viaje liderado por Magallanes, cuyo transcurso se cobró la vida de numerosos marinos que no resistieron las exigencias de un periplo que terminó por significar la vuelta al mundo. Los resultados de ese viaje, sin embargo, marcaron un quiebre en la historia, modificando para siempre el conocimiento sobre el planeta Tierra y sus océanos.

Sin límites, a partir del 10 de junio, por Amazon Prime Video.

Players (primera temporada)

El mundo de los llamados esports, creció a paso acelerado a lo largo de los últimos años. Videojuegos que antes se practicaban por diversión, ahora son la arena en la que miden su destreza equipos que compiten por suculentos premios en metálico, en torneos que son seguidos por millones de aficionados. Y dentro de ese rubro se desarrolla esta inspirada comedia, que sigue a un grupo de jugadores que intenta ascender en el ranking del popular League of Legends. Con un registro de falso documental, Players satiriza el fascinante mundo de los esports e imagina lo que sucede cuando dos expertos jugadores, uno más veterano y otro mucho más joven, deben aceptar sus miserias, apartar sus egos y colaborar juntos con el objetivo de ganar un importante campeonato.

Players: a partir del 17 de junio, un capítulo por semana, a través de Paramount+.

El refugio (miniserie)

Esta serie de ciencia ficción producida por Starzplay para el mercado latinoamericano y español, cuenta la historia de una familia que es víctima de una extraña invasión. A través de sus pantallas, un padre y sus hijos encuentran pistas del que podría ser un posible ataque alienígena o algún tipo de fenómeno sobrenatural. Sin embargo, esos episodios solo se reproducen a través de las pantallas, ya que en el exterior, a priori, no hay señales de que suceda nada atípico. De esa forma, un sereno campo mexicano, se convierte en el epicentro de una batalla invisible, en la que todos los personajes deberán cuestionarse si las pantallas dicen la verdad o si todo es producto de sus mentes. El actor cubano Alberto Guerra, es el protagonista de esta ficción, junto a las actrices mexicanas Ana Claudia Talancón y Zuria Vega.

El refugio estará disponible desde el domingo 23, a través de Starzplay.

The Road to Calvary (miniserie)

Basada en la primera parte de trilogía homónima de Alexei Tolstoy, The Road to Calvary es una serie de doce episodios, que comienza en los inicios del siglo XX. Aquí la trama gira alrededor de Katya (Yulia Snigir) y Dasha (Anna Chipovskaya), dos hermanas de la aristocracia rusa que pronto verán cómo se derrumba su estilo de vida, en medio de la convulsionada agenda política de la época. Con la revolución rusa como paisaje de fondo, las protagonistas deberán sortear todo tipo de obstáculos, en medio de un contexto que amenaza con quitarles todo. De esa forma, ambas conocerán romances que lo cambiarán todo, pero también peligros que podrían significarles la muerte. The Road to Calvary es una ambiciosa ficción rusa que, luego de varios años, finalmente llega a las pantallas de la Argentina.