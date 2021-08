Natalia Dal Molin: quién es la rosarina que interpreta a una estrella porno en la serie Hard y a la hermana de Diego Maradona en Sueño bendito

La actriz que construyó la mayor parte de su carrera en Brasil, se prepara para el estreno de la bioserie del astro del fútbol; en diálogo con LA NACION, la joven de 34 años habló sobre su presente y su recorrido

Espontánea, vivaz, verborrágica, Natalia Dal Molin habla con LA NACION como si no corrieran los tiempos clásicos de una entrevista y se la nota apasionada cuando recuerda el avance de su carrera, desde que dejó la Argentina con rumbo a Brasil por un casting y terminó generando allí su espacio de trabajo, con cortometrajes y series como Hard, la producción brasileña de HBO de Rodrigo Meirelles (basada en la ficción francesa del mismo nombre) en la que interpreta a Shana, una estrella de la industria pornográfica, un papel que le cambió la vida y la hizo descubrir un nuevo mundo.

La actriz de 34 años oriunda de Rosario destaca lo importante que es abordar los pormenores de dicha industria bajo la óptica de personajes en su gran mayoría femeninos y de hacerlo de manera desprejuiciada, con total naturalidad. Si bien a Dal Molin le costó en un comienzo adentrarse en ese universo, hoy asegura que un personaje como el de Shana la ayudó a medir hasta dónde llegaban sus propios tabúes y cómo de a poco los fue dejando atrás.

Por otro lado, la actriz se prepara para el estreno, el 29 de octubre, de la ficción de Amazon Prime Video sobre Diego Armando Maradona, Sueño bendito , donde se pone en la piel de María Rosa “Mary” Maradona, una de las hermanas de El Diez . Pero esto es solo la punta del ovillo para una artista atravesada por la curiosidad que encontró en Brasil un lugar donde se conecta permanentemente “con la alegría y la espiritualidad” y con trabajos a la altura de sus búsquedas.

Trailer de Hard de HBO Max

-¿Cómo llegaste a Brasil primero y cómo fue el camino hacia Hard?

-En 2013 estaba en la Argentina y Jean Pierre Noher me recomienda para hacer el casting para una película, quedo elegida, me voy a trabajar y ahí pensé por primera vez: “¡Quiero vivir en Brasil!”, pero pasaron unos años, estudié portugués, empecé a atravesar etapas en las que me pasaron un montón de cosas hasta que decidí ir y probar quedarme definitivamente en Brasil. Me reuní con la productora de un cortometraje que había hecho y me menciona que estaban buscando a una argentina para una serie. “¿Pero harías de actriz porno?”, me preguntaron y yo dije que “sí” automáticamente. Hice dos castings y luego me avisaron que era parte de la serie. En ese momento el personaje de Shana era pequeño hasta que comencé a tener cada vez más textos.

-Y te terminaste quedando en Brasil...

-Me terminé quedando. Fue la cura perfecta, encontré lo que necesitaba... alegría, amor, abrazos. Así empezó mi historia con el país.

-¿Cómo fue la conexión que sentiste con el lugar?

-No lo puedo explicar, creo que tiene algo que ver con la alegría y la espiritualidad, ellos están muy conectados con eso y yo soy una creyente nata de que somos los creadores de lo que nos pasa. Además creo que tienen una mirada de aceptación. Yo llegué a Brasil y decía “soy actriz” y me respondían “te va a ir bárbaro, qué bueno, quedate, confiá”. Yo digo en la Argentina que soy actriz y me responden “¿Y? ¿Hiciste algo?”, como que de inmediato aparece la negación o lo difícil que es la profesión, lo oscuro de algo que siempre fue mi sueño y que yo sabía que tarde o temprano se iba a cumplir.

Natalia Dal Molin junto al elenco de Hard HBO Max

-¿Y cómo se aborda allá el tema de la sexualidad libre que también explora Hard? ¿Tienen ciertos tabúes? ¿Cómo lo pensás en relación con la Argentina?

-Yo siento que ellos son más abiertos en el sentido de que viven un carnaval donde todos se pueden exponer y mostrar su cuerpo. En la Argentina el cuerpo tiene que ser demasiado perfecto para ser bello.

-Lo hegemónico...

-Claro, lo hegemónico está siempre ahí y en realidad ya todo el mundo muestra todo, hay algo del carnaval, de los besos, del encuentro con el otro en Brasil, la bisexualidad está más conversada, no hay como esa doble cara. Nosotros damos un discurso, pero puertas adentro hacemos otra cosa.

-Lo interesante de Hard es que vemos a las mujeres tomando el mando de la industria pornográfica, la perspectiva femenina es muy fuerte.

-Sí, exacto, si bien está Rodrigo al mando, tenemos dos mujeres directoras, además de a Natália Lage como protagonista. Lo que sentí cuando leí el guion era que por fin se iba a poder hablar de ciertos temas, de la sexualidad, de las fantasías, todo eso que a veces uno tiene miedo de sacar para afuera. Yo siempre intento comunicar lo que siento, pero al mismo tiempo entiendo que hay prejuicios del otro lado. Hard ya desde el comienzo te muestra a una mujer engañada por su marido que no contó algo tan simple como que su trabajo era en la industria pornográfica, desafío que después cae en manos de ella. Yo siento que no se puede hablar de sexualidad como lo hacemos en Hard, pero después vemos violencia en el fútbol, violencia en todos lados, hombres maltratando mujeres y eso sí está permitido.

-¿Cómo viviste el desprenderte de tus tabúes para interpretar a Shana?

-La verdad es que llegué con todas mis limitaciones, era la primera vez que mostraba el cuerpo. Era raro saber que mis hermanos iban a verme en el rol de una actriz porno o mi familia en general. Pero luego de pasar esa ola sentí una gran libertad, nos sacamos un montón de cosas que teníamos muy arraigadas en nuestras cabezas, y estuvo bueno poder decir: “Che, hice esto, lo mismo que a vos te gusta consumir es lo que estoy mostrando y es un oficio como cualquier otro”.

Natalia Dal Molin encontró en Brasil su lugar en el mundo HBO Max

-También es clave que la serie arroje luz sobre eso porque por lo general esos temas en ficción llevan como el peso de la vergüenza.

-¡Totalmente! Está la idea de que si uno lo deja en la oscuridad, entonces no existe. No es así. Existe, está clarísimo, está estudiado. ¿En qué momento vamos nosotros mismos a sacarnos nuestras capas y decir: “Ok, ¿consumo esto?” ¿En qué momentos nos preguntamos qué es lo que nos gusta?” Porque para saber qué me gusta tengo que saber qué hay, yo aprendí eso de un montón de fantasías o cosas que se tratan en la serie, que se atreven a mostrar, que son deseos y decisiones de cada uno y que cuanto más se hablen, mejor. El poder decir “eso no me gusta, esa fantasía, ese fetiche no es para mí, prefiero otra cosa, pero acepto que a vos te guste”. El otro día me junté a hablar con una amiga y ella me contaba fetiches de su novio y fue hermoso poder charlarlo. Quizás en otro momento no se hablaría de eso. Siento que ser más libres nos da más amor y más amor genera más empatía y todo va así, en esa rueda.

-¿Cómo fue el asesoramiento de actores de la industria en la serie?

-Estuvo buenísimo porque ellos trabajan desde otro lugar, nos enseñaron cómo gemir, cómo son los roces, cómo se saca una prenda, entender cómo es el otro, cuáles son los límites. Ellos son muy profesionales en lo que hacen.

Natalia Dal Molin tuvo que dejar a un costado sus propios tabúes para abordar el rol de Shana HBO

-¿Los ensayos se prolongaron mucho?

-Sí, fueron varias semanas, estaba Fernanda, una actriz que también es coach y empezamos con los sonidos, las respiraciones, conocer los cuerpos de los demás... es difícil al comienzo hasta que luego uno se va entregando. Las producciones brasileñas le dedican mucho tiempo al encuentro de los actores, que es lo que nos permite luego estar en el set con otra comodidad. Además se armó un equipo hermoso, hay un clima de alegría, bailamos, cantamos, entonces llegábamos al rodaje con una preparación del cuerpo y de los estímulos, porque si no es complejo filmar determinadas escenas. También se forjó una amistad con los técnicos, con todos los que buscan que el producto salga lo mejor posible.

-Es un set cuidado, algo que se viene trabajando mucho...

-Sí, de hecho, el primer día la productora nos dio una charla sobre los límites del acoso, del asedio y fue muy interesante porque a veces uno no sabe cuáles son esos límites. En mi primera escena de sexo en la serie me largué a llorar, no puedo explicar de dónde vino, pero inmediatamente todos me preguntaron si estaba bien, y se ve que era mi cuerpo que no entendía lo que estaba pasando, me salí del rol de actriz, fue un segundo y me llevó a un feo lugar, pero se me pasó rápido, hasta que la actriz Denise Del Vecchio me dijo: “Es que ustedes entregan su alma” en esto y ahí entendí. El alma que estaba ahí y que estaba representando a un montón de mujeres que trabajan en la industria en la que por mucho tiempo no se las cuidó, no se las respetó. Shana también representa a esa cantidad de mujeres a las que se las trata como un objeto.

-¿Y cómo te estás preparando para el estreno de Sueño Bendito?

-Muy contenta. Yo interpreto a Mary, una de las hermanas de Diego. Fue una experiencia increíble. Terminé de hacer Hard, viajé a la Argentina, luego a Uruguay, a Nápoles y a Barcelona. Yo tuve un hermano que era jugador de fútbol en sus comienzos, entonces acompañar a un hermano en eso me resultaba muy familiar, el saber lo que son los sueños y deseos para mí era como reconocible. Creo que en la serie van a poder ver eso, hermanos y padres que acompañan un sueño que se hizo bendito.

Natalia Dal Molin como Shana HBO

-¿Qué opinás de todas las críticas que está recibiendo la serie?

- Yo creo que esta serie, por lo que conocí de la gente que trabaja, está hecha con mucho amor. Hay un deseo real de poder mostrar qué es ser un ídolo. Aunque en realidad los ídolos no existen, es un ser humano que de chiquito tenía un sueño y fue a ello. Después se pueden ver las miles de vidas que vivió ese loco hermoso, que van a estar reflejadas. Los demás somos como el coro.

-¿Y qué otros proyectos tenés en carpeta?

-Tengo una serie que estaba por hacer el año pasado para Globoplay que se llama Mal secreto, y también hay otra sobre unos cantantes románticos, un dúo de Brasil. El país me ama, qué decirte... (risas).

-Fue amor a primera vista...

-Sin dudas. Ahora estoy en la Argentina, pero mi lugar es Brasil. De todos modos, yo me quiero ir a todos lados así que ojalá me llamen de Madrid, de un proyecto, de otro, de donde sea para poder jugar un poco más a vivir otras vidas, a encarnar a otros seres, con otras energías. Esa es la idea.

Dónde verla. Las dos temporadas de Hard están disponibles en HBO Max y la tercera temporada estrena un capítulo por semana en HBO y luego en la plataforma de streaming.