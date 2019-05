Netflix: cuáles son las series para ver en mayo

Cinco minutos sin adultos les alcanzan a estos adolescentes para empezar a los tiros

Comienza un nuevo mes y al catálogo de Netflix llegaron varias novedades que es mejor no dejar pasar. Desde algunas ficciones animadas para adultos, hasta dramas cómicos muy esperados y una interesante propuesta española, acá hacemos un repaso por los estrenos de mayo que merecen la atención de los seriéfilos.

Alta mar (primera temporada)

El mercado de series españolas continúa consolidándose como uno de los más atractivos no solo de Europa, sino en todo el mundo. A éxitos como La casa de papel, Merlí, El ministerio del tiempo o Las chicas del cable, Netflix busca sumar Alta mar. Esta ficción transcurre en los cuarenta y se centra en un transatlántico que navega el viejo continente hacia América. A bordo van muchos españoles en busca de un futuro próspero lejos de la dictadura franquista y las consecuencias de la guerra civil. El viaje avanza con absoluta normalidad hasta que una mujer aparece asesinada. Cuando los oficiales a cargo intentan descubrir su identidad, se dan cuenta que la víctima no figura en ninguna lista de pasajeros. De esa forma se plantea un triple interrogante: ¿quién es ella? ¿por qué la mataron? ¿quién lo hizo? En el medio de este juego en la línea Agatha Christie, las hermanas Carolina y Eva se verán involucradas.

Alta mar es una de las apuestas españolas más importantes de Netflix y ya se anunció que contará con dos temporadas de ocho episodios cada una. En el elenco, encabezado por las actrices Alejandra Onieva e Ivana Baquero, se destaca la presencia de José Sacristán y del argentino Eduardo Blanco como capitán del navío. Disponible desde el 24 de mayo.

Muertos para mí (primera temporada)

Christina Applegate es una celebridad de la pantalla chica. Desde sus tiempos en Casado con hijos pasando por Samantha Who? o sus apariciones en series como Friends o Web Therapy, la actriz tiene un público fiel que sigue atentamente todos sus pasos. Por esa razón es que el estreno de Muertos para mí es uno de los más importantes del mes.

En esa historia Applegate es Jen, una agente inmobiliaria cuyo marido muere en un accidente de tránsito. En una reunión para personas que atraviesan duelos, ella conoce a Judy (Linda Cardellini) y entre las dos nace un vínculo que le permite a la protagonista transitar ese difícil momento de su vida. Pero a no confundir, Muertos para mí no es un melodrama, sino una comedia negra sobre el luto y cómo sobrellevar las ausencias. La fórmula de esta ficción no necesita llantos ni golpes bajos para presentar una trama adictiva sobre el mundo de esas dos mujeres. Y como si todo esto fuera poco, cada uno de los diez episodios de su primera temporada dura solo treinta minutos, convirtiéndose en una opción ideal para las maratones de fin de semana. Ya disponible en catálogo.

Así nos ven (miniserie)

En 1989 y casi al azar, cuatro muchachos afroamericanos y un latino fueron acusados de una violación que ellos aseguraban no haber cometido. Los llamados "Cinco del Central Park" fueron encontrados culpables a lo largo de un extenso juicio que tuvo un fuerte impacto en los medios. Con el tiempo se probó la inocencia de los acusados y la ciudad de Nueva York debió pagarles una fianza de cuarenta millones de dólares luego de varios años en prisión. La miniserie de cuatro episodios muestra entonces la compleja situación de esos jóvenes y los prejuicios que sufrieron debido a sus orígenes.

Así nos ven es una ficción que parte de un suceso real que dejó en evidencia el profundo racismo de un sector de la sociedad norteamericana y por ese motivo la guionista y directora Ava DuVernay se interesó por dicha historia. El proyecto prometía ser tan importante, que Oprah Winfrey y Robert De Niro se asociaron para producirlo. Los personajes principales de esta historia recayeron en Michael K. Williams [ conocido por su gran interpretación de Omar en The Wire ], Vera Farmiga , Felicity Huffman , Famke Janssen y John Leguizamo. Disponible a partir del 31 de mayo.

The Society (primera temporada)

Los dramas teen son uno de los géneros que mejor resultado le da a Netflix. Élite y 13 razones son solo algunos exponentes de la avidez del mercado por consumir ficciones protagonizadas por adolescentes. Por este motivo, la plataforma streaming apuesta por una nueva historia que tiene sus raíces en un clásico literario. The Society muestra a un grupo de muchachos que misteriosamente despierta en un mundo sin adultos. Nadie sabe qué sucedió, pero ahora los jóvenes están al mando de todo. La libertad absoluta y la falta de autoridad se traduce pronto en un completo caos, uno que rápidamente da paso a un sistema social en el que se instala la ley del más fuerte.

La historia dirigida por Marc Webb (responsable de El asombroso Spider-Man y de 500 días con ella) busca hacer equilibrio entre el drama adolescente y el thriller salvaje, poniendo en el centro de la escena a Allie (Rachel Keller), una joven que intentará sobrevivir en ese nuevo orden social. La premisa de The Society, como se deduce, es una reversión libre de El señor de las moscas, el clásico literario de William Golding en el que un grupo de niños debe salir adelante en una isla sin la supervisión de ningún adulto. Disponible a partir del 10 de mayo.

Dilema (primera temporada)

Luego de muchos años alejada de la televisión, Renée Zellweger vuelve al mundo de la series para ser la cara de uno de los títulos más importantes de Netflix en 2019. Presentada como una historia neo- noir, la premisa de Dilema es qué sucede cuando alguien común y corriente acepta llevar adelante una acción de dudosa moral. La protagonista es una millonaria que se divierte proponiéndole a personas que necesitan dinero, retorcidos juegos de conducta en los que pueden arriesgarse a exponerse mucho más de la cuenta. En los primeros episodios de la temporada inicial, ella se acerca a una pareja de recién casados que, debido a una difícil situación financiera, acepta un peligroso desafío.

Con algunos ecos de Propuesta indecente, Dilema es la nueva ficción de Mike Kelley, creador de Revenge y guionista habitual de The O.C. Disponible a partir del 24 de mayo.

Tuca y Bertie (primera temporada)

Frente a la buena respuesta de BoJack Horseman, una de sus productoras principales - Lisa Hanawalt- tuvo la posibilidad de presentar una idea propia que felizmente se convirtió en Tuca y Bertie. La serie de animación para adultos cuenta la improbable amistad entre dos mujeres pájaro de personalidades totalmente opuestas. Claro que a pesar de sus diferencias, Tuca (Tiffany Haddish) y Bertie (Ali Wong) se hacen grandes compañeras y sin esquivar miserias ni frustraciones, la historia hace foco en el vínculo entre ambas amigas.

La serie tiene una primera temporada de diez episodios y la intención de Netflix es poder replicar el éxito de BoJack Horseman. El show recibió un verdadero aluvión de críticas positivas por parte de distintos medios y su creadora sueña con la posibilidad de continuar la saga de estas dos amigas en nuevos capítulos. Ya disponible en catálogo.

Flinch (primera temporada)

Seguramente este sea uno de los lanzamientos más originales de la plataforma. Flinch es una palabra que significa algo así como "estremecer" o un poco en argentino, podría ser una especie de "arrugar" en términos de asustarse. Y esa es la reacción que no deben tener los participantes de este curioso reality. El ciclo es un digno heredero de Jackass y consiste en someter a distintas personas a pruebas en las que no pueden dar indicios de miedo. Pelear contra el instinto de preservarse es entonces la consigna del programa y como toda prenda que no se cumple, el castigo será de lo más severo. Gracias a sus divertidas ideas y a su original espíritu, la primera temporada de diez episodios puede verse casi en una sentada. Ya disponible en catálogo.