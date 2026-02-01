Netflix, en febrero: la nueva temporada de En el barro y una serie que mezcla la comedia con el thriller encabezan los estrenos del mes

Cuáles son los lanzamientos más importantes que tendrá la plataforma streaming durante el segundo mes del año

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Comienza el mes de febrero y con él llegan a Netflix nuevas temporadas y estrenos muy esperados. De los nuevos episodios de En el barro, pasando por Bridgerton o El agente secreto, hasta llegar a un documental sobre un chef muy popular, estos son los estrenos más importantes que la plataforma tiene listos para las próximas semanas.

En el barro (segunda temporada)

El penal de La Quebrada reabre sus puertas para los nuevos episodios de esta ficción creada por Sebastián Ortega. En el segundo año de En el barro, la acción comienza con el regreso de Gladys Borges (Ana Garibaldi) a la prisión, solo para encontrarse con nuevas caras y bandas que pretenden imponer su propia ley. En la cima de ese orden penitenciario se encuentra la “Gringa” Casares (Verónica Llinás), una temeraria y muy temida mujer que maneja el lugar con puño de hierro, imponiendo la violencia como el único lenguaje posible. Ante ese panorama, la protagonista deberá establecer alianzas clave con otras reclusas como la Zurda (Lorena Vega) o Nicole (Eugenia “China” Suárez), con el objetivo de tomar el control de La Quebrada.

Bajo esa premisa, la segunda temporada de En el barro promete nuevas historias y buscará mantener el interés del numeroso público que convirtió a esta ficción en una de las más exitosas del 2025. Julieta Ortega, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta, Inés Estévez, Lola Berthet y Alejandra “Locomotora” Olivera completan el elenco femenino de esta producción. Disponible desde el 13 de febrero.

Las Leonas (primera temporada)

Esta producción francesa de ocho episodios gira alrededor de un grupo de cinco amigas y las dificultades financieras que las abruman. En ese contexto, ellas idean un plan insólito: robar un banco y cubrir sus identidades con disfraces que las hagan pasar por hombres. Contra todos los pronósticos, ese robo inicial les sale mejor de lo esperado, y luego de obtener casi 40.000 euros, no pueden evitar entusiasmarse y proyectar un futuro dedicado al delito. Claro que como es de esperar, las cosas no tardarán en salirse de control.

Las leonas se plantea como una comedia negra de acción, con un quinteto de protagonistas que enfrentarán innumerables problemas que solo podrán solucionar en base a complicar aún más la situación. Estrena el 5 de febrero.

Cómo llegar al cielo desde Belfast (miniserie)

La creadora de la excepcional serie Derry Girls, Lisa McGee, ya tiene listo su nuevo proyecto en Netflix. Se trata de Cómo llegar al cielo desde Belfast, un relato sobre el que la propia guionista comentó: “Es la ficción que siempre quise hacer, una mezcla de thriller y comedia”.

En esta serie, tres mujeres que están muy cerca de cumplir cuarenta años y que se conocen desde el colegio, se unen para resolver el misterio sobre el asesinato de quien fuera una gran amiga de la infancia de todas ellas. Con ese homicidio como puntapié inicial, las protagonistas darán comienzo a una peligrosa investigación sin contar con muchas herramientas más que su intuición e ingenio. A medida que el caso avance, ellas descubrirán secretos del pasado y se enfrentarán a algunas frustraciones del presente. Según detalló la autora de este título, la intención es la de “mantener al público adivinando los misterios y riéndose todo el tiempo”. Disponible a partir del 12 de febrero.

Soy Gordon Ramsay (documental)

Una figura televisiva y culinaria de indudable atractivo. Durante los últimos años, el chef Gordon Ramsay se convirtió en una figura mediática de gran peso, y su participación en innumerables realities lo erigió en una verdadera celebridad.

Dueño de un temperamento muy delicado, de una severidad notable, de una paciencia inexistente pero también de un profesionalismo intachable, Ramsay es magnético en cada una de sus apariciones. Por ese motivo es que él se convierte en el protagonista de este documental que detalla no solo su día a día como chef, sino que también pone la lupa en su vida familiar y en la exigencia que se impone a sí mismo y a su entorno cuando decide llevar a cabo un ambicioso negocio. Estrena el 18 de febrero.

El agente nocturno (tercera temporada)

Una de las series más populares de Netflix, regresa con numerosos cambios. En esta tercera temporada, Peter Sutherland (Gabriel Basso) tendrá una nueva y peligrosa misión, que consiste en darle caza a un exmiembro del Gobierno que huyó a Estambul con valiosa información. Ante el desconocimiento que tiene sobre ese lugar, el agente deberá hacer equipo con una periodista y sumergirse en una red de crímenes y delitos con el fin de localizar a su objetivo y estropear sus planes.

De ese modo, esta serie vuelve a utilizar una fórmula que ya le brindó grandes resultados en el pasado, y que se basa en una constante sucesión de escenas de acción y momentos de gran tensión. Aunque la vuelta de Peter es motivo de festejo, muchos fans quizá lamenten la ausencia de la actriz Luciane Buchanan, quien interpretaba a Rose Larkin. Sin embargo, el creador de esta serie, Shawn Ryan, reveló que no está la puerta cerrada y que Rose puede regresar en futuras temporadas. Estrena el 19 de febrero.

Bridgerton (cuarta temporada, segunda parte)

El público amante de Bridgerton festeja el lanzamiento de episodios estreno. Como ya se vio en la primera parte de la actual temporada, aquí el protagonista es Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bon vivant de la familia que se niega a sentar cabeza y formalizar una relación. Aunque un baile de máscaras y la aparición de una misteriosa mujer llevará a Benedict a replantearse su situación, e intentar conocer a esa persona que quizás haya cambiado para siempre su forma de comprender la pasión.

Muchas escenas de chimentos, intrigas románticas de toda clase y un sinfín de malos entendidos amorosos vuelven a ser la materia prima de esta producción que ya lleva seis años al aire, con inmejorables resultados en materia de visualizaciones. Estrena el 26 de febrero.