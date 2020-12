Bridgerton, uno de los estrenos del mes Crédito: Netflix

Este mes, Netflix se prepara para cerrar el año con diversas propuestas que van desde la bioserie de Selena Quintanilla y la segunda temporada de Navidad en casa, hasta el esperado desembarco de Shonda Rhimes en la plataforma con Bridgerton.

Estas son las principales series que llegan a Netflix en diciembre:

*SELENA: LA SERIE (primera temporada)

El éxito de Luis Miguel, la serie motivó a Netflix a continuar produciendo bioseries sobre figuras populares de la música. En esta oportunidad, el gigante de streaming estrena la biopic sobre Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, quien fue asesinada a sus 23 años por su representante, Yolanda Saldívar. La serie, que tendrá dos temporadas, mostrará tanto la infancia como el ascenso al estrellato de la joven artista que tuvo un trágico final. Christian Serratos es la encargada de ponerse en la piel de Selena, como en 1997 lo hizo Jennifer Lopez en el largometrage de Gregory Nava, que le valió a la actriz y cantante una nominación al Globo de Oro. Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Seidy López y Noemí González completan el cast de esta producción cuya primera entrega consta de 10 episodios. Disponible desde el 4 de diciembre.

*EL DESORDEN QUE DEJAS (primera temporada)

Tras su colaboración en la exitosa Élite, Carlos Montero se pone al frente de esta serie basada en su propia novela editada en 2016. Recordemos que el autor y showrunner también fue responsable de otra serie adolescente española: la popular Física o Química. El desorden que dejas está ambientada en el apócrifo pueblo de Novariz, lugar al que llega una profesora llamada Raquel para ocupar un cargo luego de que una maestra se suicidara allí. Poco después de arribar a ese contexto adverso recibe una nota con una interpelación difícil de ignorar: "¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?". La peligrosa misiva conducirá a Raquel a investigar qué sucedió verdaderamente con la mujer que ocupó el cargo antes que ella. Este atrapante thriller es protagonizado por Inma Cuesta, Barbara Lennie, Tamar Novas y Aron Piper. Disponible desde el 11 de diciembre.

*TINY PRETTY THINGS (primera temporada)

Esta prometedora serie basada en la novela de Sona Charaipotra y Dhonielle Clayton pone el foco en un hecho que sucede en una prestigiosa escuela de ballet de Chicago. En ese escenario, los bailarines compiten de manera brutal por ingresar en el podio de los artistas de élite. Sin embargo, todo cambia cuando se produce una tragedia: una alumna es arrojada desde lo más alto del edificio, y su muerte saca a la luz los secretos más oscuros de todos los asistentes a esa escuela. Tiny Pretty Things ha sido descrita como una cruza de El cisne negro con Pretty Little Liars. En síntesis: se trata de la serie ideal para los fanáticos de los thrillers juveniles. El elenco está integrado por Shaun Benson, Kylie Jefferson, Casimere Jollette, Daniela Norman, Brennan Clost, Michael Hsu Rosen, Damon J. Gillespie, Barton Cowperthwaite y Lauren Holly. Disponible desde el 14 de diciembre.

*SONG EXPLODER (segunda temporada)

Song Exploder, la serie documental de Netflix, seguramente adquiera con su segunda temporada la misma popularidad que ya cosechó en los Estados Unidos, dado que ningún melómano podrá resistirse a ella. La producción está basada en el interesante podcast homónimo del compositor Hrishikesh Hirway. ¿El objetivo del documental? Diseccionar diversas canciones -y de distintos géneros- que han dejado una marca en la historia de la música. Tras los primeros cuatro episodios, entre los que se destacaban los dedicados a Alicia Keys y R.E.M, Song Exploder regresa con otros cuatro capítulos que revelan el backstage creativo de memorables temas junto a sus hacedores: The Killers, Dua Lipa, Natalia Lafourcade y Nine Inch Nails. "Esta serie es el mejor uso que probablemente se le haya dado jamás al formato podcast", remarcó la publicación Vulture. Disponible desde el 15 de diciembre.

*NAVIDAD EN CASA (segunda temporada)

Dirigida por Per-Olav Sørensen, Navidad en casa, la encantadora serie noruega protagonizada por Ida Elise Broch, regresa con 6 nuevos episodios. Recordemos que la primera entrega tiene como protagonista excluyente a Johanne, una joven de 30 años, enfermera, que padece los comentarios de su entorno respecto a su soltería. Para evitar más preguntas, la protagonista le miente a su familia al prometerle que llevará una pareja para la cena de Navidad. Mientras tanto, tendrá varias citas en busca del hombre con quien mejor se complemente. Quienes hayan visto la primera temporada sabrán que termina con un cliffhanger, dado que no sabemos con qué candidato la joven decide quedarse. Según revela Netflix en su breve sinopsis, el misterio se develará inmediatamente. "Johanne inicia una prometedora relación, pero también debe lidiar con sus nuevos vecinos, sus exnovios y su problemática familia", adelanta el argumento difundido por la plataforma de streaming. Disponible desde el 18 de diciembre.

*BRIDGERTON (primera temporada)

Shonda Rhimes ya ha alcanzado notoriedad en Netflix gracias a la incorporación al catálogo de la popular Grey's Anatomy. De todas maneras es Bridgerton la primera producción fruto de un millonario contrato entre la productora, directora y guionista y la plataforma. La serie creada por Chris Van Dusen, mano derecha de Rhimes, está basada en una saga de novelas románticas de Julia Quinn y ambientada en el siglo XIX. Según se pudo vislumbrar en el primer trailer, Bridgerton tendrá un estilo moderno marcado ya desde el inicio con una voz en off que remite a la de Gossip Girl.

"Mi nombre es Lady Whistledown. Ni me conoces ni me conocerás. Que todos sepan que si hay escándalos, yo los descubriré y contaré hasta el último detalle", adelanta la narradora de esta historia, centrada en ocho hermanos y una madre viuda cuyos vínculos son carne de cañón para los cotilleos de la época. Los protagonistas, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, son acompañados por un enorme elenco que tiene entre sus figuras a la estrella Julie Andrews, nada menos que la encargada de ponerle la voz a esa ácida Lady Whistledown que irá compartiendo con los espectadores todos los sucesos que vivirá esa familia. Disponible desde el 25 de diciembre.

*EL MUNDO OCULTO DE SABRINA (Parte 4)

Si bien muchos estaban esperando la confirmación de una quinta temporada, lo cierto es que El mundo oculto de Sabrina llega a su fin con su parte 4. La creación de Roberto Aguirre-Sacasa protagonizada por Kiernan Shipka se despide en el último día del año, y en el primer adelanto de la cuarta entrega se puede ver cómo Sabrina Spellman se aliará con sus amigos cuando una nueva guerra amenace con destruir todo a su paso. El showrunner, que también alcanzó popularidad gracias a Riverdale, estrenó en 2018 este reboot de la recordada serie Sabrina, la bruja adolescente con el objetivo de ponerle su impronta a la historia ya vista en su novela gráfica, Chilling Adventures of Sabrina. Oscuridad, ribetes de terror, aventura, fantasía y una clara perspectiva feminista signaron la producción.

"Hay un montón de relanzamientos, por eso para mí era muy importante no hacer una comedia, no queríamos hacer una sitcom, sino algo completamente diferente. Todo el mundo conoce a Sabrina, pero bajo la óptica de la comedia. De hecho, en un principio algunas personas con las que hablamos nos manifestaron su deseo de que el tono cómico siga estando presente, pero les decíamos que tenían que esperar y confiar. Yo vi la sitcom, entonces no me parecía necesario hacer lo mismo, creo que eso distingue a El mundo oculto de Sabrina de otros revivals", le contaba a LA NACION el jefe creativo de Archie Comics al estrenarse la primera temporada. Disponible desde el 31 de diciembre.

