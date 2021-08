Netflix: La directora, una comedia muy afilada sobre la vida universitaria en la que brilla Sandra Oh

La directora (The Chair, Estados Unidos/2021). Creadoras: Amanda Peet y Annie Wyman. Elenco: Sandra Oh, Jay Duplass, Nana Mensah, David Morse, Holland Taylor, Bob Balaban, Everly Carganilla. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

“No siento que heredé el departamento, siento que me entregaron una bomba de tiempo porque querían que le estallara a una mujer”. La frase sintetiza el estado de cosas para la primera directora mujer del departamento de literatura de la Universidad de Pembroke. Desde que Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) se sienta en esa silla tan codiciada, los problemas no cesan de acumularse en su puerta: el rector le exige el retiro voluntario de los profesores con más antigüedad y sueldos más altos; la titularidad de la profesora Yaz McKay (Nana Mensah), la única que convoca a los estudiantes y ofrece una mirada renovada de la literatura, es resistida por la dirección en virtud de una figura más vistosa (la identidad de quien será el elegido es uno de los mejores chistes de la temporada); su amigo y colega Bill Dobson (Jay Duplass), reciente viudo y con un presente un tanto descalabrado, es responsable de un affaire disciplinario que incluye saludos nazis.

La clave de la nueva comedia de Netflix, creada y escrita por Amanda Peet y Annie Wyman, consiste en los desafíos que asumen las mujeres a la hora de transformar ciertas estructuras en las que deben insertarse. En este caso, es el mundo educativo, en el que colisionan las demandas de los directivos y sus exigencias de fondos provenientes de las matrículas y los esponsors, los viejos docentes y sus formas tradicionales de enseñanza, y los jóvenes estudiantes y sus demandas de renovación. En esa espesa marea navega la doctora Kim, eslabón intermedio entre todos esos tironeos, quien busca conciliar sin ceder, llegar a buen puerto sin perder el barco ni la tripulación.

Pero La directora no solo aborda estos inevitables choques generacionales sino también las facetas de la vida contemporánea de una mujer de 46 años que intenta combinar sus ambiciones profesionales, una maternidad reciente no exenta de conflictos, y un mundo privado desplegado en sus amores desencontrados con Bill, su amistad puesta a prueba con Yaz y el compromiso con sus mentores. Sandra Oh consigue texturar las emociones de su personaje, siempre con un pie en la comedia, y Peet y Wyman logran dar cuerpo a ese mundo único sin convertirlo en una metáfora vacía de una época.

La directora ELIZA MORSE/NETFLIX - IMG02718

Los primeros episodios funcionan como entrada a ese universo y la promesa de su consolidación se evaluará en el cierre de la temporada. Lo cierto es que Netflix se apunta un acierto en un terreno que suele ser resbaladizo, como es el retrato de los escenarios educativos desde sus dimensiones políticas. Prueba de ello fue el estrepitoso traspié de Ryan Murphy en The Politician. La directora tiene las bases para convertirse en una de las series más interesantes de la plataforma en este año tan peculiar.