Netflix: las series que podés ver en noviembre

El club, uno de los estrenos del mes

Martín Fernández Cruz 24 de noviembre de 2019 • 11:00

Para noviembre, Netflix prepara una batería de estrenos en materia de series. Primeras temporadas de algunas propuestas originales, esperadas continuaciones y algunas reposiciones son las incorporaciones que no se pueden dejar pasar.

A continuación, los títulos más relevantes que llegarán a la plataforma streaming en el transcurso del mes.

The Crown (Tercera temporada)

The Crown: Temporada 3 - Fuente: Netflix 02:20

Luego de un paréntesis de dos años que pareció una eternidad, finalmente la nueva temporada de The Crown llegará en noviembre. El objetivo de la serie es retratar la vida de Isabel II a lo largo de seis décadas, y durante seis temporadas. En sus dos años iniciales, la historia mostró la juventud de la reina y sus primeras épocas sumergida en el mundo de la realeza británica, y ahora es tiempo de recorrer la adultez del personaje.

Luego de una aplaudida performance de la actriz Claire Foy en la piel de la protagonista, los próximos episodios mostrarán a Olivia Colman como Isabel II. La ganadora a mejor actriz en los últimos premios Oscar, reconoció en varias oportunidades los nervios ante el desafío de convertirse en esa figura real. Entre las nuevas incorporaciones al elenco, también se destaca a Tobias Menzies como el Duque de Edimburgo, Marion Bailey como la reina Madre y Helena Bonham Carter como la Princesa Margarita. Por su parte, Josh O´Connor será el príncipe Carlos.

La tercera temporada transcurrirá a finales de los años sesenta, y terminará con los hechos acontecidos a mediados de los setenta, de esa manera se espera que la victoria de Inglaterra en el mundial de 1966, el alunizaje, y la descolonización de África y el Caribe formen parte de la trama. Con respecto a la aparición de Diana Spencer (Emma Corrin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson), los fans deberán esperar a la cuarta temporada, que se estima llegará el próximo año.

Ya disponible.

Hache (Primera temporada)

Trailer de Hache 01:35

La plataforma streaming continúa apostando por las series españolas, y Hache es la nueva ficción producida en ese país que se suma al catálogo. A lo largo de ocho episodios, la historia se ambienta en los años sesenta, en la ciudad de Barcelona. Una prostituta de nombre Helena (Adriana Ugarte) decide darle un vuelco total a su vida y se inmiscuye en el negocio del tráfico de heroína. Sumergida en ese mundo, conoce a Malpica (Javier Rey), un veterano de la guerra civil que ahora domina el submundo de la droga. Entre ambos comenzará una compleja relación, a medida que la mujer crece en su rol como traficante, a la vez que evitará ser atrapada por un metódico inspector llamado Vinuesa (Eduardo Noriega).

La creadora de Hache es Verónica Fernández, guionista de Velvet. Según reveló, la inspiración para esta saga llegó cuando leyó una vieja noticia sobre la detención de dos italianos que en 1946 utilizaban a Barcelona como punto neurálgico para el tráfico de heroína. El descubrimiento de esa ciudad como un eslabón clave de ese negocio ilegal disparó la creatividad de la escritora, que se propuso contar la historia de una mujer que, en sus propias palabras, se cansa de ser la chica del gángster "para ser el gángster ella misma". Por su temática y una clara influencia deudora del cine negro norteamericano, Hache es un raro ejemplar en el cosmos de las ficciones españolas.

Ya disponible.

The End of the F***ing world (Segunda temporada)

The End of the F***ing World temporada dos 01:20

Cuando The End of the F***ing World llegó a Netflix en 2017, fue una de las mayores sorpresas de la temporada. El protagonista de esta particular comedia es James (Alex Lawther), un muchacho que se propone matar a alguna persona, cuando en su camino se cruza Alyssa (Jessica Barden), una joven que, hastiada del mundo, no tiene mejor que idea que escapar de la rutina junto a su nuevo compañero. De ese modo ambos inician un particular viaje que los unirá de formas absolutamente atípicas. La temporada comienza exactamente dos años después de los hechos ocurridos en el final del último episodio, y entre los nuevos personajes se encuentra Bonnie (Naomi Ackie), una mujer que esconde varios secretos y que tiene una inesperada conexión con Alyssa.

La llegada de una nueva tanda de episodios de The End of the F***ing World es una verdadera sorpresa. Debido al prolongado silencio por parte de los productores, los fans habían perdido las esperanzas y consideraban que la serie estaba destinada a ser un producto de culto con una trama inconclusa. Pero afortunadamente eso no fue así: la extensa ausencia tuvo que ver con que el equipo creativo quiso pulir los nuevos capítulos y no ceder ante los exigentes tiempos televisivos, que muchas veces atentan contra la calidad.

Ya disponible.

The Toys That Made Us (Tercera temporada)

Las series documentales son uno de los mayores atractivos en el catálogo de Netflix. Desde grandes títulos como Hip Hop Evolution a investigaciones exhaustivas como Making a Murderer, todas las temáticas son susceptibles de ser abordadas mediante detallados documentales, y The Toys That Made Us es uno de los grandes ejemplos del rubro. Esta serie presenta episodios autoconclusivos que estudian en profundidad cómo se gestaron distintas líneas de juguetes que gozaron de enorme popularidad entre los chicos, y por qué no, también entre los adultos. Durante sus dos primeras temporadas, la serie se dedicó a analizar cómo se construyeron fenómenos culturales de plástico como He-Man, Gi Joe, Hello Kitty o Barbie.

En la tercera temporada, The Toys That Made Us elige cuatro nuevos productos para estudiar cómo se gestaron, por qué se volvieron tan importantes y desde qué lugar definieron a la cultura popular de la época: los Power Rangers, los muñecos de lucha libre, Mi pequeño Pony y Las tortugas ninja.

Ya disponible.

Atypical (Tercera temporada)

Trailer Atypical, tercera temporada 02:15

El tiempo pasó para Sam (Keir Gilchrist), el joven que hace dos años le anunció a su familia que quería comenzar a conocer chicas con las que salir. Y la llegada de la tercera temporada significará un nuevo paso para él, porque el protagonista estará plenamente involucrado con su vida universitaria.

En ese ámbito, Sam conocerá otras personas y desafíos, mientras sigue adelante en la búsqueda de su propia independencia. Entre las figuras que descubrirá en la universidad, pronto se destacará Shinerock, un excéntrico profesor de arte que mantiene un vínculo muy especial con su alumnado. Ese personaje es interpretado por Eric McCormack, un actor muy popular por su protagónico en la sitcom Will and Grace.

La propuesta de Atypical y su forma de abordar la vida de un adolescente diagnosticado con trastorno del espectro autista no tardó en conquistar a un público que, rápidamente, se entusiasmó con el tono descontracturado de esta historia.

Ya disponible.

El club (Primera temporada)

Que en la actualidad hay un notable interés por las ficciones centradas en el narcotráfico, no es ninguna novedad. Sin ir más lejos, la ya mencionada Hache es una de las propuestas fuertes del mes, y también se acerca a esa temática. Y El Club es otro intento por sumergirse en ese mundo desde una óptica que le escapa a los clichés habituales del género.

Aquí los protagonistas son un grupo de jóvenes de alta sociedad, que un poco por aburrimiento, un poco por desafío y un poco por la necesidad de exponerse a situaciones de riesgo, deciden comenzar a vender droga. Si bien al principio el negocio los rodea de frivolidades y les permite darse caprichos de todo tipo, pronto las situaciones comenzarán a complicarse mucho más de lo esperado.

Ya disponible.

Alta mar (Segunda temporada)

Alta mar, segunda temporada 01:19

Con muy pocos meses de distancia respecto al debut de su primera temporada, Alta mar regresa a la plataforma streaming con la presentación de su segunda tanda de capítulos. La ficción española se ambienta en los años cuarenta, y transcurre en el viaje de un transatlántico de Europa a América, en el que una mujer aparece asesinada. En ese marco, las hermanas Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero) cumplirán un rol central dentro de esta ficción que goza de una evidente influencia de Agatha Christie.

En la segunda temporada de ocho episodios, los misterios aumentarán y la llegada de una médium le dará a la trama algunas aristas sobrenaturales. Firme como uno de los títulos con más gancho de la plataforma, Alta mar ya tiene confirmada una tercera y cuarta temporada.

Ya disponible.

Los caballeros del zodiaco (Serie completa)

Los caballeros del zodiaco 01:25

El romance de Netflix con Los caballeros del zodiaco comenzó hace muy poco tiempo, cuando la señal streaming produjo una serie original basada en el cómic japonés de 1985. Y si bien esa nueva ficción logró opiniones encontradas, sirvió para comprobar que el interés del público con la historia de Seiya y el resto de sus compañeros, aún sigue intacto.

Por ese motivo, la plataforma de streaming puso recientemente a disposición de sus usuarios los 114 episodios clásicos de la serie animada que a mediados de los noventa estuvo tan en boga en Argentina.

Ya disponible.