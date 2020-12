El final de El mundo oculto de Sabrina desembarca en Netflix este jueves, para cerrar el año Crédito: Netflix

A medida que se acerca el final de este atípico 2020 y llega un nuevo año, Netflix va renovando su catálogo en consecuencia.

A continuación, tres producciones heterogéneas pero igual de imperdibles que no podés dejar pasar en la plataforma de streaming en los próximos días.

*EL MUNDO OCULTO DE SABRINA (Parte 4)

El mundo oculto de Sabrina llega a su fin con su cuarta parte y lo hace precisamente para despedir el año. La producción de Roberto Aguirre-Sacasa protagonizada por Kiernan Shipka promete un final explosivo. En el primer adelanto ya se podía vislumbrar cómo nuestra heroína, Sabrina Spellman, se unirá con sus amigos ante la llegada de una inesperada guerra que amenaza con destruirlo todo. El prolífico showrunner, también responsable de Riverdale, estrenó en 2018 este reboot de la sitcom Sabrina, la bruja adolescente, pero triunfó al ponerle su impronta, presente en su novela gráfica, Chilling Adventures of Sabrina. Es decir, menos humor y más oscuridad en un relato de corte feminista.

"Hay muchos relanzamientos en la actualidad; para mí era muy importante no hacer una comedia, no queríamos hacer una sitcom, sino algo completamente diferente. Todo el mundo conoce a Sabrina, pero bajo la óptica de la comedia. De hecho, en un principio algunas personas con las que hablamos nos manifestaron su deseo de que el tono cómico siga estando presente, pero les decíamos que tenían que esperar y confiar. Yo vi la sitcom, entonces no me parecía necesario hacer lo mismo, creo que eso distingue a El mundo oculto de Sabrina de otros revivals", le contaba a LA NACION el jefe creativo de Archie Comics, que se basó, entre otras obras, en El bebé de Rosemary para la serie que llega a su desenlace. Disponible desde el 31 de diciembre.

*MONARCA (segunda temporada)

Este viernes llega a Netflix la segunda temporada de la atrapante serie mexicana de Diego Gutiérrez focalizada en la familia Carranza. Se trata de un adictivo thriller donde la traición está a la orden del día. Según reveló Netflix, en este regreso colisionarán los hermanos para ver quién se queda con la presidencia de la empresa familiar de tequila. De todas formas, sus planes se alteran con la llegada de Sofía, una mujer que buscará venganza contra ellos por hechos del pasado.

"Cada hermano tendrá que defenderse como pueda de las consecuencias de sus malas decisiones", adelantan desde la plataforma. Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid, como Sofía y su marido, son las nuevas incorporaciones de este culebrón de pulso incesante y con más de una vuelta de tuerca. Disponible desde el 1° de enero.

*COBRA KAI (tercera temporada)

Los fanáticos de ese boom que es Cobra Kai pueden ir contando las horas. El viernes llega la tercera temporada, tal como se anunció a través de un video. En el mismo se lo podía ver a Johnny Lawrence (William Zabka) dando la noticia vinculada al universo Karate Kid. La trama de esta esperada vuelta de la serie protagonizada por Zabka y Ralph Macchio comenzará retomando el final de la entrega previa. Ea decir, los personajes estarán recuperándose de la brutal pelea entre los adolescentes de las escuelas rivales de karate.

Los sucesos allí acontecidos tendrán efectos colaterales ineludibles en Daniel (Maccio), quien mirará mucho hacia atrás para revisar sus acciones; y en Johnny, quien continúa en su camino de cambios. Cobra Kai apuntó a lo nostálgico y no defraudó, tanto así que Netflix confirmó una cuarta temporada, cuya fecha de estreno todavía no se ha comunicado. Disponible desde el 1° de enero.

