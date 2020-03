YoMeQuedoEnCasa: Series y películas para disfrutar en familia

Paddington, la mejor opción para pasar el tiempo en familia

"No son vacaciones", repiten los padres mientras los chicos empiezan a adaptarse a las clases presenciales suspendidas, al aislamiento social y a que los papás estén en casa en horarios poco habituales. Pero en este caso tal vez podría aplicarse aquello de que toda crisis trae una nueva oportunidad. Este puede ser el momento en que todos los integrantes de la familia descubran y redescubran algunas series y películas para disfrutar juntos. Si en esta época de contenidos extremadamente segmentados reunirse para ver algo había dejado de ser un hábito, más allá de las circunstancias vale la pena recuperar.

Cómo criar a un superheroe

Cómo criar a un superhéroe. Hace ya unos años las historias de superhéroes se transformaron en uno de los consumos culturales más populares. Las películas de Marvel y DC suelen ser entretenidas y emocionantes pero muchas veces los niveles de violencia y crueldad explícita que deben soportar sus protagonistas las hacen poco aconsejables para el público infantil. Sin embargo, eso no quiere decir que los chicos no estén interesados en el mismo tipo de aventuras que están siempre presentes en el menú de los adultos. Por eso funciona tan bien una propuesta como la de esta serie de nueve episodios -con una segunda temporada ya confirmada-, que cuenta la historia de Dion y su mamá y cómo ambos se adaptan al nuevo barrio, la nueva escuela y el pequeño detalle de los superpoderes que el chico empieza a desarrollar. Una temporada. Disponible en Netflix

The Flash

The Flash. En la misma línea de superhéroes para todas las edades, esta nueva versión del clásico personaje de DC demuestra que cuando se trata de adaptar sus personajes de historieta a la pantalla, la TV le lleva amplia ventaja al cine. De la mano del todopoderoso productor Greg Berlanti y como parte integral del Arrowverse que incluye a la ya concluida Arrow , Supergirl , Legends Of Tomorrow y Black Lightning , esta serie consiguió llevar a Barry Allen, el joven investigar convertido en veloz enmascarado rojo de Central City, cada vez más cerca de las innovadoras aventuras que suele tener en los cómics. Un personaje honesto, enamoradizo y muy consciente de la responsabilidad con la que vienen acompañados sus poderes. Esos que desde la tercera temporada incluyen crear una línea de tiempo paralela que no solo aporta nuevos villanos y conflictos sino que presenta a los espectadores con una de las herramientas más interesantes de la narrativa de ciencia ficción. Cinco temporadas en Netflix. Sexta temporada en Flow.

Rilakkuma y Kaoru. Con la llegada de la biblioteca de los estudios Ghibli a Netflix , los contenidos de animación japonesa disponible en la plataforma dieron un enorme salto cualitativo y cuantitativo, por supuesto. Claro que si las películas de Hayao Miyasaki y sus colegas funcionan como una perfecta puerta de entrada a la producción de su país, hay otras opciones que también demuestran que se trata de una industria tan exitosa como diversa. Un gran ejemplo de su sensibilidad e ingenio es esta serie que utiliza la técnica de la animación stopmotion para contar la historia de Kaoru, una oficinista algo tímida y solitaria que tiene como mascotas a dos osos y un pollito de peluche. La ingenuidad y la inocencia de la premisa ocultan en realidad una profunda y cuidadosa exploración sobre la vida moderna y las pequeñas alegrías y tristezas cotidianas. El bello trabajo de animación combina perfectamente con unos guiones que aprovechan cada posibilidad que le dan los gestos y las onomatopeyas de los peluches para generar momentos de humor-el episodio de los hongos alucinógenos es prodigioso- y ternura inolvidables. Una temporada. Disponible en Netflix.

Gremlins, un clásico irrompible

Gremlins. Cuando se piensa en películas para disfrutar en familia toda una generación incluirá ésta entre sus favoritas. El film de 1984 dirigido por Joe Dante tiene todos los elementos de un clásico de este género. Una simpática criatura que encierra un misterio y que una vez desatado el desastre pondrá a los protagonistas frente al mayor desafío de sus jóvenes vidas. En la historia escrita por Chris Columbus -muchos años antes de que dirigiera Mi pobre angelito y las dos primeras adaptaciones de Harry Potter -, un chico recibe como regalo de navidad al tierno Mogwai, una especie de osito que así se mantendrá siempre y cuando se cumplan tres simples reglas: no exponerlo a luces brillantes o luz solar, no ponerlo en contacto con agua y no alimentarlo después de la medianoche. Las consecuencias de romper esas indicaciones ya forman parte de la historia del cine. Disponible en Flow/HBO Go/ Directv Go

Paddington y Paddington 2. Hay quienes ante una situación estresante como la que está viviendo el mundo entero por el coronavirus eligen ver ficciones que reflejen algunos de los temas que los ocupan diariamente. Así, los films sobre pandemias y contagios parecen crecer cada vez más en los rankings. Sin embargo, a algunos les ocurre lo contrario y para paliar el mal trago real eligen refugiarse en mundos mucho más amables y menos caóticos.

Si pertenecen a este último grupo las mejores opciones disponibles son las películas Paddington y Paddington 2 . Basados en los libros infantiles del autor británico Michael Bond, ambos films demuestran que las buenas historias resisten el paso del tiempo y los cambios sociales por más rotundos que sean. Y que, además, los actores británicos tienen un especial talento para no tomarse nada en serio, especialmente a sí mismos. La primera entrega dirigida y escrita por Paul King, funciona como una especie de presentación del personaje central, el oso Paddington, que vive en la selva peruana con sus tíos y sueña con conocer Londres. Cuando sus aventuras lo lleven hasta allí conocerá a la excéntrica y amorosa familia Brown, comandada por papá Henry (Hugo Bonneville, el conde Grantham de Downton Abbey) y mamá Mary interpretada por la fantástica Sally Hawkins que en la secuela será la gran defensora de Paddington cuando el villano que encarnado Hugh Grant lo meta en problemas . Disponible en Amazon Prime Video y Netflix.