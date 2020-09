Premios Emmy 2020: el minuto a minuto de la ceremonia

Jimmy Kimmel, el anfitrión de una ceremonia inusual

20 de septiembre de 2020

Esta noche se lleva a cabo la entrega número 72 de los premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva, con una ceremonia -conducida por Jimmy Kimmel- adaptada a los tiempos de pandemia de coronavirus, en la que los invitados se encuentran en sus respectivos hogares.

Watchmen lidera con 26 candidaturas, seguida por The Marvelous Mrs. Maisel con 20; y Succession y Ozark, ambas con 18. Las series dramáticas que aspiran al máximo galardón son Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession.

Por otro lado, la mejor comedia estará entre Curb Your Enthusiasm, Muertos para mí, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek y What We Do In The Shadows. En la categoría mejor miniserie, las candidatas son Little Fires Everywhere, Mrs. America, Inconcebible, Poco ortodoxa y Watchmen.

El minuto a minuto de la ceremonia

Jimmy Kimmel abrió la ceremonia y no eludió la pandemia

Jimmy Kimmel dio apertura a los premios Emmy 2020 - Fuente: TNT 06:53

Video

21.00: "Bienvenidos a los pandEmmys", comenzó Jimmy Kimmel con su monólogo, que fue acompañando con material viejo de entregas anteriores para tener reacciones de actores. Por lo tanto, el teatro simulaba estar lleno como en una entrega prepandemia, cuando en realidad los aplausos y risas fueron extraídas de material de archivo. "Podremos estar pasando un mal año, pero la televisión nunca ha sido mejor", expresó.

Jennifer Aniston presentó las nominadas a mejor actriz de serie de comedia - Fuente: TNT 03:57

Video

Posteriormente, se quebró la ilusión y se mostró el teatro sin audiencia, una imagen por demás impactante, para luego dar paso al chiste de que el único invitado era Jason Bateman, mezclado entre gigantografías de los nominados. De inmediato se mostró una pantalla gigante donde cada nominada estaba presente desde su casa.

Schitt's Creek, la favorita en comedia

Catherine O'hara, mejor actriz de serie de comedia - Fuente: TNT 02:04

Video

21.10. Jennifer Aniston fue la encargada de anunciar el primer galardón: mejor actriz de comedia. Luego de rociar el sobre con alcohol que dio paso a un breve gaga, Kimmel dio a conocer la ganadora: Catherine O'Hara por Schitt's Creek."Gracias a los miembros de la Academia, siempre estaré agradecida por la oportunidad que me dieron Dan y Eugene Levy", manifestó la actriz.

Eugene Levy, mejor actor de comedia Crédito: Captura de TV

21.23. En cuanto al mejor actor de comedia, Kimmel anunció que el ganador era para Eugene Levy, por Schitt's Creek, la serie que se iba a perfilando como la favorita de este año, quien le dedicó unas palabras muy emotivas a su esposa y sus hijos, estos últimos compañeros de equipo en la premiada serie. Posteriormente, la actriz de black-ish,Tracee Ellis Ross, presentó el Emmy al mejor guion de comedia, que fue para Daniel Levy por el episodio "The Presidental Suite" de Schitt's Creek. Levy, junto a Andrew Cividino, también ganaron en mejor dirección.

