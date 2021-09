Premios Emmy 2021: Zooey Deschanel, Jason Alexander y un divertido sketch sobre los “perdedores históricos”

A lo largo de la noche de los Emmy, hubo una gran variedad de sketches que buscaron darle dinamismo a la entrega de premios conducida por Cedric The Entertainer. Y entre muchos de esos momentos de humor, hubo uno que destacó por su originalidad, y que tuvo como eje a quienes son algunos de los perdedores seriales más famosos en las estadísticas de estos galardones televisivos.

La aparición de Jason Alexander, Alyson Hannigan y Zooey Deschanel en los Premios Emmys

El sketch presentaba a varias figuras muy populares de la TV, pero cuyos papeles más importantes transcurrieron hace ya varios años y nunca lograron alzar la estatuilla. Los protagonistas fueron Jason Alexander (George Costanza en Seinfeld), Alyson Hannigan (Willow en Buffy, la Cazavampiros, y Lily en How I Met Your Mother), Zooey Deschanel (Jess en New Girl) y Scott Bakula (principalmente conocido por su trabajo en Quantum Leap y Star Trek). Todos ellos se reunieron en una charla denominada como el “Grupo de apoyo para los no ganadores del Emmy”, y ahí hablaron de sus frustraciones, por cierto reales.

En tono de comedia, los cuatro intérpretes recordaron sus principales roles, y la tragedia de no tener ningún Emmy para lucir como fruto de sus carreras. Alyson Hannigan minimizó su trabajo en Buffy, la cazavampiros, y se mostró muy poco orgullosa de una nominación que recibió en los premios de la revista TV Guide. Por su parte, Bakula habló sobre lo que significa ser una estrella que hace décadas no encuentra un nuevo personaje emblemático y suele ser confundido con otros intérpretes.

En una interpretación muy similar a la de su recordado personaje, Jason Alexander rememoró las muchas nominaciones que obtuvo con Seinfeld, solo para quedarse una y otra vez con las manos vacías en ocho ocasiones. Y en medio de esa reunión, la frutilla del postre fue la aparición de Fred Savage, protagonista de Kevin creciendo con amor.

Quien fuera uno de los actores infantiles más populares de su generación se unió al lamento de sus compañeros, y aseguró que de poco le sirvió ser un niño estrella, si su carrera lo llevó a tener que pasar al otro lado de las cámaras para dirigir ese sketch, uno de los más aplaudidos de la noche.

De esa manera, el número de comedia llegó a su final, rindiéndole un divertido homenaje a esos artistas, muy queridos por el público, pero huérfanos de premios Emmy.