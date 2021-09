Emmy 2021, en vivo: cómo ver la ceremonia, los looks y los ganadores de la noche

Horarios de la alfombra roja y la ceremonia

La 73ª entrega de los Emmy se llevará a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles con audiencia limitada debido al contexto de pandemia. Si bien la gala comienza a las 21, una hora antes se emitirá el segmento “Punto de Encuentro TNT”, que incluirá todos los detalles previos a la gala, análisis de las series y momentos destacados de la alfombra roja.

Todos los preparativos en Los Ángeles para una nueva entrega de los premios Emmy a lo mejor de la TV VALERIE MACON - AFP

Cómo ver la ceremonia en vivo

La ceremonia de premiación se podrá ver a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (idioma original) desde las 21, con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento. A las 20, se podrá disfrutar de un pre-show comandado por Lety Sahagún quien, desde la alfombra roja de Los Ángeles, entrevistará a todos los nominados. Asimismo, Anaís Castro, Heisel Mora y Gerudito estarán desde varias locaciones de Latinoamérica brindando datos de color sobre la esperada entrega.

Así se preparaba la gran gala del domingo VALERIE MACON - AFP

Las más nominadas

Las series más nominadas este año son The Crown y The Mandalorian, con 24 candidaturas, seguidas por WandaVision, con 23, y The Handmaid’s Tale, con 21. En comedia, Saturday Night Live cosechó 21 y Ted Lasso, 20 nominaciones. En cuanto a las plataformas de streaming, HBO Max lidera con 130 nominaciones, seguida por Netflix con 129. En los ya otorgados rubros técnicos se impuso la miniserie de Netflix, Gambito de dama.

Cobertura en vivo

Este domingo, la industria de la TV estadounidense vive su noche más importante con la entrega de los premios Emmy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, que destaca las mejores producciones tanto en comedia como en drama, y en programas de variedades, entre múltiples categorías. En LA NACION estaremos siguiendo el minuto a minuto de la ceremonia que, a diferencia del año pasado, tendrá como anfitrión al comediante Cedric the Entertainer.