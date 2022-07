Premios Emmy 2022: los errores, olvidos, sorpresas y curiosidades que dejaron las nominaciones

Con la cantidad de horas que se dedican en la actualidad a ver series, cuando llega ese momento del año en el que algunos de nuestros artistas y programas favoritos sean premiados en una glamorosa ceremonia en Los Ángeles, la expectativa tan o más alta que la que generan los Oscar. De hecho, con sus últimos años de galas deslucidas y más escandalosas que entretenidas, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood quedaron, para algunos, en un segundo plano con respecto a los dorados Emmy que la Academia de Televisión de los Estados Unidos entregará el lunes 12 de septiembre.

El interés que generan los galardones de las pantallas chicas no sorprende, después de todo la mayoría de las series nominadas hoy ya fueron estrenadas en todo el mundo y están disponibles en diversas plataformas de streaming y señales de TV paga a nivel global, una accesibilidad que las películas del Oscar no siempre pueden ofrecer. Pero claro, antes del desfile de estrellas en la alfombra roja y la ceremonia, ahora es tiempo de analizar aciertos, errores, sorpresas y curiosidades de la larga lista de candidatos a quedarse con una estatuilla o 25, como le podría suceder a Succession, la serie más nominada de los Emmy modelo 2022.

La serie líder

Estrenada, pandemia mediante, dos años después del final de la segunda temporada, la tercera vuelta de Succession se transformó en uno de los programas más esperados del año pasado. Y esa ansiedad por saber cómo seguía Logan Roy (Brian Cox) y su runfla de hijos y empleados se tradujo en unos muy efectivos episodios que ahora sumaron la mayor cantidad de menciones de la lista de nominados. Claro que el premio mayor, el de mejor drama, este año será el más difícil de anticipar en mucho tiempo. El notable grupo de candidatos incluye a Better Call Saul (Netflix), Euphoria (HBO), Ozark (Netflix), Stranger Things (Netflix) y las novatas Severance (Apple TV+), El juego del calamar (Netflix) y Yellowjackets (Paramount+), todos duros contendientes en las categorías principales que podrían frustrar el dorado camino de Succession y sus actores nominados: Cox, Jeremy Strong (mejor actor dramático), J. Smith Cameron y Sarah Snook (actriz de reparto en un drama) y Nicholas Braun, Kieran Culkin, y Matthew McFayden (actor de reparto en un drama).

Ted Lasso, listo para la goleada

Una escena de Ted Lasso

Como si se tratara de una fotocopia de lo que sucedió el año pasado, la inspiradora comedia de Apple TV+ repitió su propio récord de 2021 al sumar veinte nominaciones para su segunda temporada. Claro que de ser el reluciente e inesperado éxito de la primera temporada, ese rayo de optimismo que apareció justo en el tormentoso comienzo de la pandemia, ahora la historia sobre el entrenador de fútbol americano suelto en la Premiere League británica competirá con otros ciclos que podrían ocupar su lugar. Entre ellos, en el rubro de mejor comedia aparecen los reconfortantes novatos Only Murders in The Building, cuya segunda temporada ya está disponible en Star+ y que ya tiene tercera confirmada, y Abbott Elementary, el fenómeno de la TV abierta norteamericana que aún no está disponible en la Argentina. Y no solo las series estreno podrían hacerle fuerza a Ted Lasso: en la lista de nominadas también figuran Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks (todas disponibles en HBO Max), The Marvellous Mrs Maisel (Amazon Prime Video) y What We Do In The Shadows (Star+), algunas de las mejores ficciones del año, más allá del género.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, en la primera temporada de Only Murders in The Building

En el resto de las categorías dedicadas a las comedias, especialmente la de mejor actor, los votantes de los Emmy tendrán una ardua tarea para elegir a un ganador. Además de Sudeikis y su Ted Lasso aparecen los legendarios Steve Martin y Martin Short (Only Murders in the Building), los multi talentosos Donald Glover (Atlanta) y Bill Hader (Barry) además de Nicolas Hoult, la merecida sorpresa entre las comedias, al igual que la nominación de Elle Fanning, su compañera de elenco en la divertida The Great (disponible en Starz Play). Claro que la joven actriz, excelente en su retrato de Catalina de Rusia, tendrá formidables adversarias en Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant, HBO Max), Issa Rae (Insecure, HBO Max) y, especialmente, en Jean Smart, la ganadora del año anterior por su fabulosa y temible Deborah Vance en Hacks de HBO Max.

Miniseries, la vida real al frente

Michael Keaton en Dopesick Star+

En los últimos años, desde que cayó en desuso la barrera invisible aunque infranqueable entre el cine y la TV, éste es uno de los rubros de los Emmy que más atención genera. Es que las miniseries, por su sistema de producción y contundencia temática, suelen ser uno de los formatos predilectos de las estrellas. En esta temporada esa tendencia volvió a comprobarse sumada a la fascinación que las historias sacadas directamente de las noticias ejercieron en creadores e intérpretes de dramas. Así, entre las seis nominadas a mejor miniserie, cinco -Dopesick (Star+), The Dropout (Star+), Inventando a Anna (Netflix), Pam & Tommy (Star+) y Las cosas por limpiar (Netflix)-, están inspiradas en hechos y personajes reales. Un bloque que hace más destacable la inclusión de la comedia negra The White Lotus (HBO Max) en ese rubro.

La actriz Margaret Qualley en Las cosas por limpiar, la miniserie de Netflix RICARDO HUBBS/NETFLIX - Maid_RH_032621-12907

Por lo mismo, probablemente quienes tengan alguna ventaja en las categorías actorales en miniseries sean aquellos intérpretes que hayan podido encarnar más que imitar a las personas que inspiraron sus personajes. En ese sentido, Amanda Seyfried lleva la delantera por su interpretación de la polémica empresaria Elizabeth Holmes en The Dropout aunque Lily James podría también estar cerca de la estatuilla gracias a su impresionante transformación en Pamela Anderson (Pam & Tommy). Lo cierto es que aunque Seyfried y James parecen ser las favoritas, tampoco se puede descartar a las siempre fantásticas Toni Collette (La escalera, HBO Max), Sarah Paulson (Impeachment: el caso Lewinsky, Star+), Julia Garner (Inventando a Anna) y Margaret Qualley (Las cosas por limpiar), que hoy habrá festejado por partida doble ya que además de su nominación el ciclo de Netflix también le consiguió una mención en el rubro de mejor actriz de reparto a su mamá, Andie MacDowell.

En la lista de candidatos a mejor actor principal en una miniserie aparece un ganador del Oscar, Colin Firth (La escalera), un par de nominados, Andrew Garfield (Por mandato del cielo, se estrena el 10 de agosto en Star+) y Michael Keaton (Dopesick) y un par de superhéroes de Marvel -Oscar Isaac (Escenas de un matrimonio, HBO Max) y Sebastian Stan (Pam and Tommy)- además de un actor británico Himesh Patel (Estación Once) que con su interpretación en la serie de HBO Max pudo demostrar que es mucho más que el protagonista de Yesterday, la película que peor uso le dio a las canciones de los Beatles. La serie documental Get Back (Disney+), un ejemplo de exactamente lo contrario, consiguió cinco nominaciones en su categoría.

Algunas alegrías y un poco de desconcierto

Zendaya en Euphoria

Las categorías actorales son las que más polémicas despiertan a la hora de evaluar la justicia o injusticia de algo tan subjetivo como una entrega de premios. Esta vez, los votantes de los Emmy parecen haber prestado atención al furor crítico y popular en algunos casos y haberlo ignorado por completo en otros.

Entre las nominadas a mejor actriz en un drama aparecen las incuestionables Laura Linney (Ozark, Netflix), Zendaya (Euphoria, HBO Max), Reese Witherspoon (The Morning Show, Apple TV+) y Melanie Lynskey (Yellowjackets), la favorita de la temporada. Sin embargo, resultan menos comprensibles las inclusiones de Sandra Oh y Jodie Comer (Killing Eve, Paramount+), ambas muy buenas actrices, sí, pero que tuvieron que lidiar con unos guiones bastante por debajo de su capacidad en la última temporada del programa.

Del lado de los actores principales, los votos parecen estar más equilibrados: más allá de que Brian Cox corre con la ventaja de la aceptación popular de su personaje en Succession y Lee Jung-Jae (El juego del calamar) con el reconocimiento del sindicato de actores que ganó a principios de año, lo cierto es que muchos piensan que, después de quedarse con las manos vacías en otras tres oportunidades por su interpretación en Better Call Saul, este debería ser el año de Bob Odenkirk. La impresionante lista también cuenta con Jason Bateman (Ozark), Adam Scott (Severance) y el siempre festejado Jeremy Strong (Succession), que en 2020 se quedó con esta estatuilla por su excepcional Kendall Roy.

El récord del calamar

El juego del calamar, la primera ficción de habla no inglesa en competir como mejor serie Netflix

Entre las razones que hacen de esta temporada de los premios Emmy una de las más diversas de su historia, la más destacada es la presencia de la surcoreana El juego del calamar entre los nominados. Con catorce menciones, la ficción de Netflix que ya prepara su segunda temporada y un reality show basado en su trama, se transformó en el primer programa de habla no inglesa en recibir nominaciones en las categorías principales: mejor drama y mejor actor protagónico en un drama para Lee Jung-jae.

Además, los intérpretes secundarios Park Hae-soo, Jung HoYeon, Lee Yoo-mi y Oh Yeung-su, también competirán en sus rubros. En el caso del veterano Oh Yeung-su, que este año ya se llevó el Globo de Oro por su papel del jugador número uno, recibió su primera nominación al Emmy a los 77 años por la categoría de actor de reparto que compartirá, entre otros, con el legendario Christopher Walken (Severance), de 79.