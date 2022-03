¿Qué veo? En Girls5Eva hay amistad femenina, reinvención personal y canciones que se ríen de lo peor de la cultura pop

Girls5Eva (EE.UU./2021). Creadora: Meredith Scardino. Elenco: Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Busy Phillips, Paula Pell. Disponible en: DirecTV Go y OnDirecTV, los martes, a las 21. Nuestra opinión: muy buena.

Girls5Eva es un producto de la era del streaming. Difícil imaginar que un canal de aire o incluso una señal de cable apostarían por una serie sobre mujeres de más de 40 que tuvieron un roce efímero con la fama con un grupo musical cuando tenían 20. O si lo hicieran, se ocuparían de presionar a los productores para que las historias apuntaran a un público más general.

Eso no sucede en la comedia creada por Meredith Scardino y producida por la exitosa dupla formada por Tina Fey y Robert Carlock, responsables de 30 Rock y Unbreakable Kimmy Schmidt. Girls5Eva está concebida para un público que recuerda a las bandas de chicas de fines de los 90 y principios de 2000. Pero no se trata de un ejercicio nostálgico, sino de una mirada crítica hacia la industria de la música y la cultura popular del momento, pero amorosa con sus personajes.

En especial con las cuatro integrantes de Girls5Eva: Dawn Solano (Sara Bareilles), un talento musical no explotado, que ahora es madre de un niño y trabaja en el restaurante de su hermano; Summer Dutkowsky (Busy Phillips), la que no pudo escapar del cliché de la “rubia linda y tonta”, con un matrimonio que no es lo que aparenta y una hijita influencer; Gloria McManus (Paula Pell), la obsesiva del trabajo que ahora es dentista y está divorciada de su mujer; y la mayor diva de todas, Wickie Roy (Renée Elise Goldberry), que vive aparentando con sus ínfulas de Beyoncé. La quinta del grupo, Ashley Gold (Ashley Park), murió en un accidente en una pileta con borde infinito, pero reaparece en los flashbacks de los buenos viejos tiempos.

El reencuentro de las cuatro sobrevivientes se produce cuando un rapero samplea en su nuevo tema el gran éxito de las Girls5Eva, cuya letra insiste en que las muchachas serán famosas por siempre (ahí está el juego de palabras de difícil traducción que le da nombre al grupo: en vez de ser ´para siempre´, forever, escrito como ´4eva´, ellas declaran que serán famosas 5eva, porque cuatro es muy poco). Esto les da la oportunidad y la excusa para volver a juntarse. Porque no solo la fama resultó efímera, sino también la amistad.

La relación entre estas cuatro mujeres es el verdadero corazón de la serie. El chiste de su premisa toma otro vuelo cuando aparecen en la historia los problemas personales de cada una y las ventajas de tener amigas cerca para enfrentarlos. La maternidad, las crisis de pareja y también la necesidad de recuperar la vocación, son temas que están presentados con astucia, debajo de la catarata de chistes sobre la cultura pop y los abusos de la industria del entretenimiento.

Algunos episodios son más redondos que otros, en el sentido de este trasfondo enfocado en la amistad y el crecimiento de las protagonistas. Sin duda, es el terreno en el que la serie tiene más por mejorar para su segunda temporada, pero parte de una base interesante.

Sarah Bareilles, Busy Philips, Paula Pell y Renee Elise Goldberry TM and © 2020 Peacock TV LLC

El gran as cómico bajo la manga de Girls5Eva son las canciones compuestas por Jeff Richmond, marido de Tina Fey, con letras de Scardino y otros colaboradores. Son copias perfectas del pop de fin del siglo XX, con letras ingeniosas que retratan de manera burlona la misoginia explícita y planteos ridículos que eran comunes del pop genérico de la época (“Somos las novias soñadas porque nuestros padres están muertos / Así que no vas a tener que conocerlos y contestar porque abandonaste la escuela”). Uno de los episodios se concentra en esta cuestión, con una brillante aparición del comediante Stephen Colbert en el papel de un compositor nórdico, que remite a figuras como Max Martin, autor de “Baby One More Time”, entre otros éxitos.

También funcionan para tocar otros tópicos con humor, como en “New York Lonely Boy”, una de las mejores canciones de la serie, con influencias musicales del folk de los 60, sobre los hijos únicos criados en la ciudad; y en la única canción escrita por Bareilles para la serie, “4 Stars”, que combina humor con sinceridad.

Claro que nada de todo esto funcionaría sino fuera por un elenco talentosísimo, que incluye apariciones de Fey como la diva country más legendaria de la historia, su propia hija haciendo de la pequeña influencer Stevia, y Vanessa Williams, entre otros, apoyando a las brillantes protagonistas. Bareilles es una revelación como comediante; Phillips y Pell tienen espacio para lucir su ya reconocido talento para la comedia; y Goldsberry aporta su voz y brillo de Broadway, en donde es considerada una estrella por su trabajo en musicales como Hamilton, con un timing cómico perfecto y una verdadera ferocidad para abrazar el ridículo.