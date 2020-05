Dispatches from Elsewhere

Natalia Trzenko 14 de mayo de 2020

Juicios mediáticos. Con la producción de George Clooney , esta serie documental explora la siempre compleja relación entre la justicia y los medios y cómo ese vínculo moldea la opinión pública. Cada uno de los seis episodios destaca casos judiciales que conmovieron a la sociedad norteamericana y, en menor medida, a la global, y el mefistofélico pacto que hizo la televisión al sacrificar la información en busca de más rating. La preocupación por el sensacionalismo de las coberturas periodísticas de casos tan disímiles como resonantes y la influencia que tuvieron en los veredictos la presencia de las cámaras apostadas dentro de los tribunales atraviesa todo el ciclo. La estructura episódica de la serie permite que se pueda ver los episodios en cualquier orden de preferencia y hasta elegir dejar alguno de lado sin que se pierda la coherencia de lo que se quiere contar. Ya se trate del capítulo dedicado a la reconstrucción del crimen y el juicio conocido como el asesinato del Talk Show, en el que se cuenta como una escandalosa emisión de un programa de la tarde pudo haber provocado un crimen homofóbico o aquellos otros casos que demuestran como la Justicia muchas veces es opacada por los prejuicios que los medios incentivan por un punto más de rating. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Dispatches from Elsewhere. Si Spike Jonze , Michel Gondri y Charlie Kaufman tuvieran un hijo y ese hijo fuera una serie, es probable que se pareciera mucho a esta ficción. Poética, surrealista, melancólica y con una buena dosis de ingenua maravilla, la serie creada y protagonizada por Jason Segel ( How I Met Your Mother ), convoca a su público desde el primer episodio. De hecho, lo hace desde el primer minuto cuando un personaje interpretado por Richard E. Grant mira a la cámara y explica a los espectadores lo que están a punto de ver y como él ayudará a que el camino sea más directo de lo habitual. "Les ahorraré veinte minutos de su tiempo", promete antes de presentar al protagonista de todo el asunto. Se trata de Peter (Segel), un hombre desconectado de todo y todos hasta que una serie de carteles callejeros le llaman la atención y allí comienza la aventura, el juego o la conspiración. Cuál de las tres es lo que todavía está por verse cuando conoce el misterioso instituto Jejune. Una organización que podría ser la puerta de entrada al universo fantástico que se esconde tras la mundana cotidianidad o algo mucho más siniestro. Aunque para Peter significa volver a conectar con sus sentimientos y con las otras personas. Sus compañeros en la curiosa búsqueda del tesoro que incluye a Simone (Eve Lindley), una mujer transexual en busca de su lugar en el mundo, Fredwynn (André Benjamin), un genio incomprendido que ve conspiraciones en todos lados y Janice ( Sally Field ), que siente que la vida le está dando una última oportunidad. Excéntrica, sensible y un poco crítica, Dispatches from Elsewhere invita al espectador a dejarse llevar y bailar la coreografía inventada por el abominable hombres de las nieves. Que después de todo puede que no sea tan abominable. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

The Orville. Es probable que los fanáticos de la ciencia ficción en general y de Star Trek en particular se sientan un poco desconcertados con esta comedia que intenta combinar ambos géneros y al mismo tiempo homenajear al clásico televisivo. Creado por Seth MacFarlane, responsable de las series animadas Padre de familia , American Dad y las películas protagonizadas por Ted, el oso de peluche al que McFarlane le prestaba su voz en la versión en inglés, el ciclo hace equilibrio entre un estilo de humor poco sofisticado y un estudio de personajes con más profundidades de las que aparentan tener. Todo transcurre 400 años en el futuro a bordo de una nave que explora el espacio en la que conviven humanos con seres de toda la galaxia. El capitán Mercer (MacFarlane) hace lo que puede por cumplir sus misiones, mantener una convivencia armónica entre todas las especies a su cargo y lidiar con su matrimonio fallido con la comandante Kelly Grayson (Adrianne Palicki), su colega y mano derecha. Entre algunos chistes de inodoro -en el primer episodio de la segunda temporada el oficial Bortus (Peter Macon), debe volver a su planeta de origen para celebrar una ceremonia anual purificadora que implica orinar frente a sus seres queridos-, y varias referencias a la cultura popular, la serie también se toma el tiempo para explorar temas como las diferencias de géneros, las familias monoparentales y la necesaria aceptación de las diferencias. Disponible en FX.