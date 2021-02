Tres series para el fin de semana: The Collapse, Long Shot y Detectorists

The Collapse. Estrenada en noviembre de 2019, esta serie francesa imaginó la caída de la sociedad moderna un puñado de meses antes de que el mundo quedara al borde del precipicio debido a la pandemia. Adelantados a su tiempo o simplemente astutos observadores del estado de la cultura global, un colectivo de artistas visuales conocidos como Les Parasites, creó esta ficción de ocho episodios unitarios que muestran diferentes aspectos de un país, Francia, en medio de una crisis terminal. Cada capítulo, filmado en un plano secuencia que suma dramatismo y frenesí a unos relatos de por sí dramáticos, plantea un escenario desesperado que deriva en un sálvese quien pueda que no da tregua. Aunque no se explica en los primeros episodios qué fue lo que produjo el colapso sí queda claro que no hay vuelta atrás y que con el paso de los días la situación se vuelve aun más desastrosa. En la primera entrega la escena transcurre en un supermercado dónde los clientes todavía no parecen enterados de que la mercadería faltante ya no volverá a las góndolas. La excepción es un grupo de jóvenes que preparan su huida con la ayuda de Omar, uno de los cajeros del comercio que no está muy convencido de la urgencia de todo el asunto. Una urgencia que resultará evidente en el segundo capítulo que anuncia que han pasado cinco días desde la caída. Los recursos son cada vez más escasos y en una estación de servicio la única ley que rige es la del más fuerte. O el más poderoso como lo demuestra el tercer episodio protagonizado por Thibault Montalembert, el Matthias de Ten Percent que aquí interpreta a un millonario con una suerte de “póliza de seguros”, que lo protege del final de la civilización. Una temporada. Disponible en Flow.

Long Shot. En apariencia un asesinato perpetuado por una pandilla de Los Ángeles y el genial estilo de comedia de Larry David, cocreador de Seinfeld y alma pater de Curb Your Enthusiasm no tienen ningún punto en común. Pero lo cierto es que en un momento preciso de la historia del programa de HBO uno y otro asunto quedaron enlazados. Este cortometraje documental nominado al Emmy cuenta la historia de Juan Catalan, un hombre acusado erróneamente del asesinato de una adolescente que había testificado contra la banda de su hermano. Arrestado y llevado a juicio con la posibilidad de recibir cadena perpetua por un crimen que no había cometido la única esperanza de Catalan y su abogado defensor era probar que en el momento del tiroteo el acusado estaba viendo un partido de beisbol en el estadio de los Dodgers. El modo en que esos hechos se relacionan con David y su programa resultan en una de las resoluciones más emocionantes y sorprendentes que se pueda imaginar y que no conviene revelar antes de tiempo. Algo que el director Jacob Lamendola consiguió relatar como si se tratara del episodio más sombrío y realista de Curb Your Enthusiasm. Disponible en Netflix.

Detectorists. Con algo del estilo de la versión original The Office de Ricky Gervais esta comedia británica creada y protagonizada por uno de los actores de aquella gran serie, Mackenzie Crook, le sigue la huella a Lance (Toby Jones) y Andrew (Crook), un par de “detectoristas de metales”, como se hacen llamar para explicar su obsesión por rondar su zona con detectores de metal en busca de tesores escondidos bajo tierra. Con una mirada más benévola, pero igual de inteligente que la de Gervais, la serie retrata las aventuras del solitario Lance que se autodenomina encantador y carismático aunque nadie más que él se de cuenta de esos dotes y mucho menos su exesposa a la que todavía añora aunque lo haya dejado por un “gerente de Pizza Hut”. Cada lata de gaseosa que desentierra es para él la señal de que la fortuna tan buscada está cerca y, aunque algo más sensato, su amigo Andrew está de acuerdo. Él que es un eterno estudiante de arqueología y que imagina un futuro en excavaciones entre un trabajo de limpieza y otro, le sigue la corriente a su compañero de aventuras porque, más allá de sus delirios, siempre se anima a ir detrás de lo que quiere. Con unos personajes secundarios entre encantadores y más que excéntricos, especialmente sus compañeros de la Sociedad de detectoristas de Danebury, la serie los acompaña en sus intentos de trascender y se ilusiona y ríe con ellos, pero nunca a sus expensas. Tres temporadas. Disponibles en AcornTV.