Un efecto no esperado del alcance y el éxito de las series de Netflix fue el nacimiento del llamado "novio de internet". Aunque ese novedoso trofeo creado a fuerza de clics y trending topics no sea exclusivo de los actores de las ficciones de la plataforma hay que decir que hasta ahora su efectividad es notable. La seguidilla de nombres lo confirma: Noah Centineo, de las dos entregas de A todos los chicos de los que me enamoré, Darren Barnet de la fantástica Yo, nunca y ahora Lucas Bravo, el actor francés que interpreta al seductor chef Gabriel en Emily en Paris, el más reciente fenómeno de Netflix.

Más allá de que la serie fue recibida con críticas tibias en el mundo en general y con un explícito desprecio por los comentaristas franceses en particular, nadie se atrevió a decir nada malo del galán de la historia creada por Darren Star, un especialista desde los tiempos de Sex and the City en armar historias de mujeres con personajes masculinos que encarnan la fantasía de muchas. Lo hizo con el ahora criticado señor Big de Chris Noth, con el Aidan de John Corbett y, para volver a la ciudad de la luz con el Aleksandr Petrovsky que interpretó Mikhail Baryshnikov.

Pero ahora hay un nuevo héroe romántico en la ciudad y se llama Gabriel, un joven y apuesto cocinero que resulta ser el vecino de la ingenua e ignorante Emily (Lily Collins) que empieza por utilizarlo como traductor y que termina por formar parte de un complicado triángulo amoroso con él y su novia Camille (Camille Razat). Para interpretar al amigable y sexy Gabriel, Star contrató a Bravo, un actor prácticamente desconocido antes de conseguir este codiciado papel.

Nacido en la ciudad de Lyon, de padre futbolista profesional que mudaba a su familia con cada cambio de club, Lucas fue modelo y hasta probó suerte en el mundo de la gastronomía como sous chef, una experiencia que le sirvió para imaginar la cotidianidad de su personaje que, como le sucedió a él, empieza a cambiar cuando conoce a la recién llegada Emily.

"Crecí viendo Sex and the City. Cuando me enteré de que iban a hacer un programa de Darren acá pensé que era una gran oportunidad para los actores locales y además me sentí orgulloso de que mi ciudad fuera a recibir semejante producción. La paleta con la que trabaja Star es siempre colorida, refinada y sexual y me daba mucha curiosidad la mezcla que resultaría agregando París a esa receta", decía hace pocos días Bravo en una entrevista con el sitio Vulture desde Paris. O más precisamente desde su nueva casa en Fontainebleau, a unos 80 kilómetros de la capital. Una zona llena de preciosos bosques y hogar de la famosa residencia de Napoleón, un paisaje ideal para imaginar los días del más reciente novio de Internet.

