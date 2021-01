De Haven a Castle Rock, cinco paradas en el universo televisivo de Stephen King

Ben Mendelssohn en The Outsider, una de las muchas adaptaciones de la obra del escritor norteamericano disponibles en streaming

Consagrado con uno de los autores más representativos del terror y el género fantástico contemporáneo, Stephen King también se ha convertido en uno de los nombres más recurrentes en las adaptaciones televisivas y de las nuevas plataformas de streaming. Con los años, su nombre se ha elevado por encima del género y se ha convertido en un escritor de cuño propio, heredero de tradiciones diversas que unen a H. P. Lovecraft con Shirley Jackson, observador de la realidad política desde un prisma tan lúdico como macabro, que ha conseguido un arraigo popular asombroso en consonancia con una creciente influencia en escritores de nuevas generaciones. Salvo en contadas ocasiones, la transposición de sus universos al cine y la TV no han estado a la altura de su imaginación, pero es posible repasar, a propósito del reciente estreno de The Stand -basada en una de sus novelas más encendidas y perdurables, Apocalipsis-, algunas de las series que han logrado acercarse a la esencia de su universo.

The Outsider (2019)

La miniserie estrenada en HBO el año pasado fue una de las mejores aproximaciones al estilo de Stephen King en términos visuales. Con el agregado de que la adaptación estuvo a cargo de Richard Price, novelista y guionista de series como The Wire y The Night Of, dotado de un notable pulso realista para transformar el extraordinario mundo sobrenatural de King en las texturas de una experiencia cotidiana. Lo interesante de The Outsider está en esa amalgama: la novela se desliza en un territorio correoso para el cine como es la representación de un Mal indecible, excelso de literalidad. Ante ese desafío, Price logra sostener el asombro que ofrece el descubrimiento de un ente maléfico, capaz de camuflarse en la apariencia humana, en la mirada del detective Ralph Anderson, magníficamente interpretado por Ben Mendelsohn. Nutrida de los ambientes espesos del gótico sureño, de una puesta en escena tensa y opresiva, que transmite un estado infernal sin nunca desarmar su propia lógica, The Outsider adquiere espesor en la ajustada construcción de Price, pero nunca deja de ser un King en estado puro. Disponible en HBO Go.

Castle Rock, con Sissy Spacek

Castle Rock (2018)

Castle Rock es un ejercicio interesante, un intento de conjugar en una única ficción las claves del universo desplegado por King a lo largo de su obra. Creada por Sam Shaw y Dustin Thomason (los mismos de Manhattan, aquella serie tempranamente cancelada que construía un interesante retrato de la posguerra nuclear en los Estados Unidos) y producida por el propio King, la serie se aleja del concepto de la antología para constituirse como un fresco complejo y atractivo sobre ese fascinante mundo literario. No solo desfilan los títulos de las novelas más exitosas en los créditos, sino que el espíritu del relato se concentra en su atmósfera, densa y envolvente, enrarecida sobre el espejo deformado en el que King siempre reflejó a sus personajes. Es el mejor ejemplo de esa búsqueda de una marca de autor visual que exceda el rigor de la letra y se impregne en las formas cinematográficas. Aún con sus altibajos y sus recurrencias, bien vale asomarse a uno de los homenajes más plásticos de la inventiva perdurable del terror. Disponible en StarzPlay.

Brendan Gleeson en Mr. Mercedes

Mr. Mercedes (2017-19)

Bajo las órdenes de David E. Kelly y con la colaboración del director Jack Bender (Los Soprano, Lost) y del guionista Dennis Lehane (Río Místico, Desapareció una noche), Mr. Mercedes logra el perfecto clima de obsesión y paranoia en la mutua cacería entre un detective retirado (interpretado por el genial Brendan Gleeson) y un perverso criminal (Harry Treadaway) que es capaz de desafiar los límites de la cordura. El impacto del primer episodio, que recrea de manera minuciosa el atentado a un grupo de asistentes a una feria laboral, expone el tono de la serie, inquietante en el retrato de una violencia que atraviesa la sociedad en toda su epidermis e instala la disputa entre el bien y el mal en el opaco terreno de la tecnología. Además, Mr. Mercedes presenta por primera vez a la ya célebre detective Holly Gibney (Justine Lupe), pieza clave del cruce entre la investigación policial y la irrupción del fantástico que explora King en los últimos tiempos, y que reapareció en la exquisita interpretación de Cynthia Erivo en The Outsider. Disponible en StarzPlay.

La niebla, adaptación del danés Christian Thorpe (Rita)

La niebla (2017)

Es quizás la más insatisfactoria de las recientes adaptaciones televisivas del trabajo de King, en parte porque no consigue recrear ni el ominoso terror que despertaba la novela ni ese clima apocalíptico que conseguía la exitosa película de Frank Darabont (Sueño de libertad, Milagros inesperados) estrenada en 2007. La fuerza de la novela de King y la consiguiente estrategia de Darabont consistían en dilatar la aparición del mal condensado en una espesa niebla que comienza a invadir todo el mundo. En el pequeño pueblo de la acción, el encierro es el disparador perfecto para la aparición de mezquindades y cuentas pendientes que no pueden ser postergadas ni siquiera por la aparición de un enemigo externo. En la serie, el danés Christian Thorpe (Rita) hace lo posible por afirmarse en la estructura episódica y su intento de expandir el universo de King termina restándole espesura dramática. Lo que sí consigue -y es uno de sus méritos- es tensar el terror en sus dimensiones existenciales y convertir la convivencia de un grupo de extraños en el caldo de cultivo para la emergencia de los miedos humanos más arraigados. Disponible en Netflix.

Lucas Bryant y Emily Rose en Haven, basada en "The Colorado Kid"

Haven (2010-15)

Inspirada en el relato The Colorado Kid, Haven pertenece a los años televisivos en los que King era creador de sus propias adaptaciones como en Kingdom Hospital, o sus creadores se limitaban a realizar apuestas al género exentas de toda pretensión de prestigio como en La zona muerta (no confundir con la excelente película de Cronenberg). De hecho el cuento funciona a apenas como un punto de partida y los creadores Jim Dunn y Sam Ernst intentan conjugar a King con el espíritu de Los expedientes secretos X. La historia transcurre en Haven, un pequeño pueblito del patrimonio geográfico de King, Maine. Allí, un policía local (Lucas Bryant) y una agente del FBI (Emily Rose), él escéptico y ella creyente, deben investigar un extraño fenómeno de dimensiones sobrenaturales. Con la carga de sus problemas personales y ausencias familiares, se embarcan en una mutua dinámica que incluye la creciente tensión sexual. Lo curioso de la serie, la más duradera de las incursiones de la literatura de King en la pantalla chica, es que mejora en tanto explora el misterio que se aloja en el corazón de The Colorado Kid -la aparición de un hombre muerto- a partir de sus resonancias en el presente y el pasado de quienes deben develarlo. Disponible de forma gratuita y doblada al castellano en Vix.

