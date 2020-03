Anthony Mackie en Altered Carbon Crédito: Netflix

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de marzo de 2020

Anthony Mackie en Altered Carbon . Desde su premisa, adaptada de la novela escrita por Richard K. Morgan, esta serie se prestaba para tener múltiples temporadas con diferentes protagonistas. Es que la historia está ambientada en un futuro en el que la tecnología venció a la muerte. Así, gracias a que la conciencia de las personas puede archivarse en discos que luego de la muerte física son insertados en nuevos cuerpos o fundas, el héroe del cuento, Takeshi Kovacs, que antes era interpretado por el sueco Joel Kinnaman , ahora recayó en Anthony Mackie. Este aprovecha para demostrar sus habilidades como héroe de acción y protagonista.

El actor que interpreta a Falcon en las películas de Capitán América , la saga Avengers y la próxima serie de Disney+, The Falcon and The Winter Soldier , se luce en el universo cyberpunk de Altered Carbon como un súper soldado que intenta sobrevivir en su violento planeta de origen mientras busca resolver un nuevo misterio y encontrar al amor de sus varias vidas. 2 temporadas. Disponibles en Netflix

Summer of Rockets Crédito: Netflix

Keeley Hawes en Summer of Rockets . Miradas de sospecha y cierta incomodidad reciben a la familia Petrukhin en su paseo a las carreras. Samuel (Toby Stephens), el patriarca, parece no notar cómo lo observan, porque está más concentrado en demostrar que él y los suyos pertenecen a los estratos más altos de la sociedad británica. Aunque él sea un inmigrante judío de Rusia, un emprendedor con más ideas que éxito comercial. Esa aspiración de pertenecer e integrarse está en el corazón de esta ficción de la BBC que combina la historia de espías durante la Guerra Fría con el drama humano.

Para unir todas las piezas aparece la siempre fantástica Keeley Hawes ( Guardaespaldas ) como la aristocrática Kathleen Show que podría estar escondiendo secretos que Samuel intentará revelar. 1 temporada. Disponible en Film & Arts

Carol Kane en Hunters Crédito: Amazon Prime

Carol Kane en Hunters . Esta es una serie difícil de olvidar. Por un lado está protagonizada por Al Pacino , que interpreta a un misterioso millonario de la década del setenta que forma una banda para cazar nazis en los Estados Unidos. Por otro lado, la historia de cada uno de los criminales de guerra se cuenta a través de flashbacks en los campos de concentración que se exceden al mostrar atrocidades con la pátina de la violencia al modo de Quentin Tarantino. Pero uno de los puntos más fuertes de la serie es Carol Kane. La veterana actriz que lleva casi cincuenta años trabajando en cine y TV y trabajó con directores como Mike Nichols y Woody Allen, entre muchos otros y recientemente se destacó como la desopilante Lillian en The Unbreakable Kimmy Schmidt , aquí consigue equilibrar las preocupaciones de una típica madre judía con las habilidades de una especialista en explosivos. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Trailer de Hunters, con Al Pacino y Carol Kane 02:51

Video