Series en febrero: qué ver en Star+, Directv GO, Flow, Amazon Prime Video y más

El segundo mes de 2022 comienza con una vuelta esperadísima, con el estreno de una ficción que desnuda la trama detrás del primer video íntimo viralizado y una propuesta surcoreana que buscar continuar con la gran racha de éxitos oriundos de ese país. A continuación, un repaso por lo mejor de febrero en materia de series .

Pam & Tommy (miniserie)

En el año 96, un carpintero robó de la mansión que compartían el músico Tommy Lee (Sebastian Stan) y Pamela Anderson (Lily James), un video íntimo del flamante matrimonio. Y con ese material en su poder, el hombre comenzó un verdadero negocio, a fuerza de copiar y vender esa filmación que mostraba a la pareja en la privacidad, convirtiéndola así en el primer material sexual viralizado.

De esa manera, la serie retrata el detrás de bambalinas de ese escándalo, y muestra cómo fue el infierno privado que atravesaron la actriz y el músico, y cómo afectó no solo la imagen pública de ellos, sino también sus vidas personales. Pam & Tommy es una de las propuestas más atractivas del mes, y echa luz sobre una de las mayores polémicas de los años noventa, que tuvo consecuencias inesperadas, y que marcó a fuego la vida de sus protagonistas.

Pam & Tommy ya se encuentra disponible en Star+.

Nuestros años milagrosos (miniserie)

Nuestros años milagrosos

La situación económica en la Alemania de los años cuarenta era muy precaria. Muchas familias debían aprender a vivir en un contexto desfavorable, en el que faltaba el alimento y muchas necesidades básicas no podían ser satisfechas. Y los Wolf son un clan que intenta sobrevivir en ese contexto tan complejo. Pero todo empieza a cambiar paulatinamente, cuando da inicio el proceso al que bautizaron como el “milagro económico alemán”. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la parte occidental de ese país comenzó una acelerada reconstrucción que le permitió a millones de personas nuevamente empezar de cero. De ese modo, esta serie retrata ese período histórico, que significó un empezar y dar de nuevo para un sinfín de familias alemanas.

Nuestros años milagrosos ya se encuentra en el catálogo On Demand de FLOW.

Muhammad Ali (serie documental)

El director Ken Burns, responsable del aclamado documental The Vietnam War, realiza un exhaustivo retrato del mítico boxeador Muhammad Ali. A lo largo de cuatro episodios, que en total abarcan una duración de casi ocho horas, el documentalista estudia la vida de esa figura, sus años iniciales y su imparable ascenso hacia lo más alto del firmamento deportivo. Por otra parte, la serie también hace foco en el activismo político de Cassius Clay, y sus últimos encuentros arriba del ring.

Se trata de una propuesta ineludible para los amantes del deporte, y para quienes aún no conocen el peso determinante de Ali en la historia de los Estados Unidos.

Muhammad Ali estrena el 6 de febrero a las 21, por los canales 201 y 1201 de DirecTV; luego, los episodios estarán disponibles en DirecTV GO.

Snowdrop (miniserie)

Corea del sur brilla por la versatilidad de sus series, demostrando que es un país que cuenta con directores que se mueven con confianza entre géneros tan dispares como el terror, la comedia o el drama. Por ese motivo, no sorprende que Snowdrop sea un título que hace foco en el romance, agregándole condimentos vinculados a la comedia negra, incluso con matices de thriller político.

La historia transcurre a finales de los ochenta, un momento de gran relevancia histórica para ese país, cuando marchas masivas presionaron a la dictadura a ceder el poder para convocar elecciones presidenciales. En ese contexto, Eun Yeong- ro (Jisoo) es una joven universitaria que descubre accidentado y empapado de sangre, a un prestigioso estudiante llamado Lim Soo-ho (Jung Hae-in). Con la intención de ayudarlo, ella lo lleva al dormitorio que comparte con sus compañeras, dando comienzo así a una inesperada historia de amor. Pero Yeong, poco a poco, comenzará a sospechar que el inteligente Lim no es quien dice ser, y que esconde un secreto que nadie en la universidad pudo haber intuido.

A partir del 9 de febrero, disponible en Star+.

Morgana: la detective genial (primera temporada)

Una de las ficciones francesas más populares de los últimos años, es Morgana: la detective genial. Aquí la protagonista es Morgana (Audrey Flerot), la responsable de la limpieza en una comisaría. Durante una investigación policial, ella advierte un detalle que le permite a los agentes, resolver el complejo caso. En ese momento, la mujer revela que es dueña de una inteligencia muy superior al promedio y, por ese motivo, se convierte en una pieza inesperadamente clave en la resolución de todo tipo de crímenes. De a poco, alguien que cultivaba el más bajo perfil se convertirá en una de las mentes más brillantes del lugar, y sus métodos totalmente atípicos sorprenderán a sus compañeros. Ante el enorme éxito que tuvo esta serie en Europa, una segunda temporada ya se encuentra en producción.

Morgana: La detective genial se estrena el próximo 14 de febrero a las 23, por Lifetime.

The Marvelous Ms. Maisel (cuarta temporada)

Siempre es buena idea empezar a ver (o rever desde el comienzo) The Marvelous Ms. Maisel. La extraordinaria serie creada por Amy Sherman Palladino (responsable de Gilmore Girls), retrata la vida de Maisel (Rachel Brosnahan), una mujer que durante los años cincuenta busca hacerse un lugar en el mundo de la comedia stand-up, mientras con desparpajo lucha contra los mandatos de la época. Esta cuarta temporada finalmente transcurre en 1960 y, con el comienzo de una nueva década, la comediante deberá poner el acento en qué tipo de humor quiere hacer, y cuál es el valor de la libertad creativa a la hora de escribir un monólogo de comedia.

Entre algunas de las sorpresas e incorporaciones que aguardan en los nuevos episodios, se encuentra la participación de Milo Ventimiglia. El actor de This is Us, se sumará a la historia en un papel que aún es un interrogante. Sin lugar a dudas, y luego de un paréntesis de casi tres años, la vuelta de Maisel es una de las noticias más felices de este mes de febrero.

A partir del 18 de febrero, disponible en Amazon Prime Video.

Señorita 89 (miniserie)

Luego de estrenar La jauría, la directora argentina Lucía Puenzo regresa con una nueva miniserie (que dirige junto a su hermano, Nicolás Puenzo). Señorita 89 gira alrededor Concepción López Morton (Ilse Salas), una experimentada modelo que es considerada la matriarca del mundo de la belleza en México. Ella va a todos lados con su equipo de maquilladores, estilistas y, por si es necesario, también tiene a mano a sus cirujanos particulares. Como una fuente de experiencia y sabiduría (como también manipulación, si la situación lo amerita), Concepción se dedica a entrenar a muchas jóvenes promesas que buscan convertirse en un nombre dentro de la industria. Por ese motivo, todos los años recluta a 32 aspirantes, que a lo largo de tres meses se instalan en una fastuosa finca para prepararse. Pero poco a poco, esa escuela se convierte en un verdadero infierno, y las jóvenes modelos deberán soportar estoicamente las tortuosas lecciones de su maestra.