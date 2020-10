Series en octubre: qué ver en HBO, DIRECT TV, Amazon Prime Video y más

The Undoing reúne a Nicole Kidman y Hugh Grant, en una miniserie para HBO

8 de octubre de 2020

Comienza un nuevo mes y las plataformas de streaming y los canales de cable ofrecen importantes estrenos en materia de series y documentales. Por ese motivo, un repaso por los títulos de octubre que vale la pena descubrir.

Súbete a mi moto (primera temporada)

El éxito de la serie basada en la vida de Luis Miguel pronto puso en marcha otros proyectos similares, centrados en las sombras detrás del éxito de diversas figuras musicales populares. Y de esa manera llega ahora Súbete a mi moto, la ficción que cuenta la meteórica carrera de Menudo. Esa banda nacida en Puerto Rico inauguró el éxito de las boy band en Latinoamerica, y el fanatismo a su alrededor conquistó varios países del mundo. En la serie se revelan los inicios del grupo, la realidad detrás de sus integrantes, los primeros pasos profesionales de un joven Ricky Martin, y la historia de Edgardo Díaz, el gran artífice de Menudo y de su gigantesco éxito.

Disponible a partir del 9 de octubre, por Amazon Prime Video.

Fargo (cuarta temporada)

Desde su estreno en 2014, Fargo se convirtió en una de las series más auténticas de los últimos años. La ficción antológica presenta en cada temporada una historia autoconclusiva, que transcurre en un violento universo inspirado en la filmografía de los hermanos Coen. Lejos de correr detrás del estreno anual de nuevos capítulos, los productores de Fargo no le tienen miedo a los paréntesis y para cada nuevo arco argumental se toman las pausas necesarias. Por esa razón, en seis años hubo solo tres temporadas de esta ficción. Y debido a eso, el estreno de una nueva tanda de capítulos es motivo de festejo para los fieles seguidores de este título.

En este nuevo arco, la acción transcurre en los cincuenta. El protagonista es Loy Cannon (Chris Rock), el líder de un grupo mafioso compuesto por afroamericanos, quienes buscan un lugar lejos de las Leyes Jim Crow, cuya principal característica era la segregación racial. De ese modo, el delincuente y su banda se establecen en Seattle, y allí deberán imponerse utilizando la violencia, un método que pronto los enfrentará a otras mafias locales. Junto al mencionado Chris Rock, también forman parte de esta temporada los actores Jason Schwartzman, Ben Whishaw y Timothy Olyphant.

Desde el 11 de octubre, a las 22, todos los domingos un nuevo episodio en los canales 201 y 1201 de Direct TV, y on demand en Direct TV GO.

The Spanish Princess (segunda y última parte)

Luego de una exitosa primera parte, The Spanish Princess regresa para contar un nuevo tramo en la vida de la Reina Catalina de Aragón (Charlotte Hope), junto a Enrique VIII (Ruairi O´Connor). En esta segunda parte, la trama hace foco en la incansable lucha de Catalina en lo referido a sus objetivos personales, y a los planes para el prosperar de Inglaterra. De ese modo, la Reina se encuentra dedicada en gran medida a la búsqueda de darle a su país un heredero al trono, una situación que produce un notorio desgaste puertas adentro en su matrimonio. Por otra parte, los problemas de su intimidad inevitablemente repercutirán en su vida política, su posición en la corte y su objetivo por garantizar la paz en una Inglaterra devorada por las tensiones internas. Y para lograr esos cometidos, ella no dudará en ir a la batalla mientras transite su embarazo.

A partir del 11 de octubre, todos los domingos un nuevo episodio a través de la plataforma Starzplay.

20 años de historia (miniserie)

Durante este mes, el canal History celebra dos décadas en las pantallas latinoamericanas con la emisión de una importante miniserie documental. En 20 años de historia, y a lo largo de seis emisiones cuya locución corre por cuenta de Ricardo Darín, la miniserie hace un repaso por los eventos locales y mundiales más impactantes del año 2000 en adelante. Mediante imágenes de archivo y de la palabra de muchos protagonistas y especialistas de los sucesos mostrados, la miniserie repasa eventos del pasado como el Corralito, el atentado a las Torres Gemelas, la desaparición de Madeleine McCann, la muerte de Osama Bin Laden o el nacimiento de las redes sociales. Todos los fenómenos que repercutieron en la realidad del mundo son analizados y estudiados a fondo en esta serie de especiales.

Hasta el 10 de octubre, todos los días un episodio a las 22.35 por History Channel. También disponible en FLOW.

Coronavirus: alerta ambiental (miniserie)

Coronavirus: alerta ambiental estudia a fondo la pandemia Crédito: Prensa National Geographic

En un contexto en el que la vorágine de información vinculada al coronavirus muchas veces resulta confusa, esta miniserie de National Geographic propone otro camino. A través del testimonio de expertos y con una información rigurosamente seleccionada, Coronavirus: alerta ambiental analiza en profundidad y junto a los mayores expertos en la materia, cuáles son los golpes que sufre la sociedad y el planeta con la llegada del Covid-19. El tráfico de animales enfermos, el impacto en el medio ambiente y el vínculo de la pandemia en relación a otras situaciones similares del pasado, son el foco de este documental.

Estrena el 11 de octubre a las 22 por National Geographic.

Hillary (miniserie documental)

En un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, esta miniserie documental de cuatro capítulos estudia a fondo la figura de Hillary Clinton, con entrevistas exclusivas y material de archivo totalmente inédito. Desde su niñez hasta su candidatura presidencial, pasando por su adolescencia y su matrimonio con Bill Clinton, la directora de Nanette Burnstein ofrece un retrato detallado de una de las líderes políticas más relevantes de los últimos años.

A partir del 8 de octubre, los cuatro episodios están disponibles en DIRECT TV GO.

The Undoing (miniserie)

Luego del éxito de Big Little Lies, Nicole Kidman y el guionista David E. Kelley vuelven a hacer equipo para The Undoing, la nueva miniserie que llega este mes a HBO. La protagonista de la historia es Grace Fraser, (Kidman), una exitosa terapeuta que lleva la vida con la que siempre soñó, con una carrera exitosa, un marido (Hugh Grant) con el que no existen las mentiras y un hijo cuya vida académica es muy auspiciosa. Grace está por dar un importante salto en su profesión cuando falta muy poco para la publicación de su nuevo libro, pero todo empieza a desmoronarse a partir de un violento homicidio y la desaparición de su esposo. Ante un giro de 180 grados, ella deberá desentrañar los motivos que se esconden detrás del terrible vuelco que dio su vida, y cuáles son los sacrificios que estará dispuesta a realizar para garantizarle a su hijo una vida segura.

Dirigida por Susanne Bier (responsable de Bird Box), The Undoing es la gran apuesta de HBO para este mes. Por otra parte, la ficción de seis episodios cuenta con el enorme atractivo de reunir por primera vez en pantalla a Kidman y a Hugh Grant, quienes jamás compartieron proyecto.

A partir del 25 de octubre, todos los domingos un nuevo episodio a las 22 por HBO, y HBO GO.

Truth Seekers (primera temporada)

Uno de los estrenos más importantes del mes llega a través de Amazon Prime Video. Luego de actuar juntos en Muertos de risa, The World´s End y Paul entre otros títulos, los comediantes Simon Pegg y Nick Frost se reúnen nuevamente para este esperado proyecto televisivo. En Truth Seekers, los protagonistas de la historia son unos aficionados a los sucesos paranormales que de manera muy precaria recorren Inglaterra buscando eventos sobrenaturales de todo tipo. Pero sumergidos en esa misión, pronto comienzan a notar la presencia de distintos elementos que podrían augurar la llegada del fin de los tiempos.

Disponible en Amazon Prime Video a partir del 30 de octubre.

