¿Qué veo?: The Iliza Shlesinger Sketch Show, Tales from the Loop o Shitt's Creek

The Iliza Shlesinger Sketch Show se puede ver en Netflix

10 de abril de 2020

The Iliza Shlesinger Sketch Show. El tipo de humor que la comediante Iliza Shlesinger despliega en sus cinco especiales disponibles en Netflix no es para todo el mundo. Para muchos sus agudos comentarios sobre la diferencia entre los géneros se pierden entre la grosería y el absurdo de sus chistes. Que en esencia se repiten en este ciclo de sketches, un formato que se presta para su estilo pero que también deja al descubierto sus debilidades. Así en los primeros episodios, que tienen una duración ideal de alrededor de veinte minutos, Shlesinger acierta con su parodia de Jackass , donde las pruebas de riesgo no son físicas sino emocionales como la que atraviesa la protagonista cuando va a la casa de su exnovio sabiendo que está con su nueva pareja. Menos logrado resulta el sketch con todo el elenco jugando a ser ejecutivos con una especial predilección por los duraznos. La cosa mejora en la escena de una especie de reunión para adictos en recuperación, que en este caso está integrada por mujeres que aprenden a vivir según los dictámenes del patriarcado, es decir sin autoestima y repitiéndose el mantra de que las mujeres no son ni serán graciosas. Una exageración que esta serie contradice a cada paso. 1 temporada. Disponible en Netflix

Rebecca Hall en Tales from the Loop

Tales from the Loop. Algunas series proponen entretenimiento sin más ambiciones que pasar un rato agradable frente a la pantalla. Una distracción que puede asumir la forma de la comedia o el drama, pero que difícilmente vaya más allá de la superficie. Exactamente lo opuesto a la invitación que extiende este ciclo de ciencia ficción inspirada en los diseños visuales del sueco Simon Stålenhag. Serie de tiempos lentos, imágenes inmersivas y sigilosamente emotiva, Tales from the Loop utiliza la herramienta de la ciencia ficción para reflexionar sobre los vínculos humanos. Y lo hace en el marco de una puesta en escena prodigiosa que crea un espacio atemporal y al mismo tiempo repleto de marcas de época y a través de unos personajes que viven todo el tiempo intentando encontrar la salida o algún tipo de explicación a los misterios del laboratorio de experimentos bajo la tierra en la que habitan. Con la estructura de antología, la serie cuenta de todos modos con las destacadas actuaciones de los intérpretes británicos Rebecca Hall y Jonathan Price . 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Los Rose: una familia muy encantadoramente loca

Shitt's Creek. Las expectativas alrededor de esta comedia eran altas. Es que la comedia canadiense no sólo estuvo nominada en 2019 para cuatro premios Emmy en las categorías principales sino que además está protagonizada por Eugene Levy y Catherine O'Hara, dos leyendas del humor de ese país a los que muchos reconocerán por las películas de Christopher Guest. La buena noticia es que la serie creada por Levy y su hijo Dan, que también actúa en la ficción, es todo y más de lo que se esperaba. La historia de la familia Rose, papá John (Levy), mamá Moira (O'Hara) y sus hijos David (Dan Levy) y Alexis (Annie Murphy) comienza cuando se enteran de que el administrador de su inmensa fortuna los estafó hasta el punto de dejarles como única posesión el pueblo de mala muerte que alguna vez el patriarca compró solo porque le causaba gracia su nombre. Y allí tendrán que irse a vivir cuando el gobierno les embargue todo menos la ropa que logran esconder y las pelucas de Moira que con el correr de los episodios se transformarán en personajes con vida propia. O algo así. La mala noticia: después de seis temporadas esta semana se emitió el último episodio de esta comedia imprescindible. 2 temporadas. Se puede ver en Comedy Central, de lunes a viernes, a las 20.30.